Τετάρτη 18 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Σε ξενοδοχείο μετεγκαθίστανται οι Κινέζοι οικοδόμοι που διέμεναν σε άθλιες συνθήκες

Σε μετεγκατάσταση των Κινέζων οικοδόμων που διέμεναν σε απαράδεκτες συνθήκες στον Μπαρμπάτη Κέρκυρας εξαναγκάστηκε η εργοδοσία, ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του Συνδικάτου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Κέρκυρας και του Εργατικού Κέντρου, μεταφέροντάς τους σε ξενοδοχείο στην περιοχή, ενώ ξεκίνησε παράλληλα και η διάλυση των πρόχειρων «εγκαταστάσεων».

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα είχε αναδειχθεί με τις παρεμβάσεις του Συνδικάτου από τις αρχές του μήνα, με επίσημη καταγγελία - μαζί με το Εργατικό Κέντρο - για τους αναγκαίους ελέγχους σε Πολεοδομία, Επιθεώρηση Εργασίας, Πυροσβεστική, Υγειονομική Υπηρεσία και ΕΦΚΑ, ενώ αντιπροσωπεία του Συνδικάτου βρέθηκε τόσο στον χώρο διαμονής όσο και στο εργοτάξιο, ενημερώνοντας τους εργάτες και στη γλώσσα τους.

Το Συνδικάτο προειδοποιεί την εργοδοσία να μην επιχειρήσει να ξαναστήσει τις παράγκες αλλού, «μακριά από τα μάτια», τονίζοντας πως «τα μάτια του Συνδικάτου είναι παντού». Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να κρύψει τις ευθύνες των ελεγκτικών μηχανισμών, που - όπως καταγγέλλει - παραμένουν άπραγοι επί σχεδόν 15 μέρες μετά την επίσημη καταγγελία, παρότι δεν δηλώνουν αναρμόδιοι, όπως αναφέρει για Πυροσβεστική και Επιθεώρηση Εργασίας.

Γι' αυτό και καλεί τους οικοδόμους του έργου και συνολικά του νησιού να οργανωθούν, υπογραμμίζοντας ότι μόνο η οργάνωση μπορεί να αποσπά κατακτήσεις, με αιχμή την εφαρμογή της κλαδικής Σύμβασης, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και τα αναγκαία μέτρα υγείας και ασφάλειας, ενώ αναδεικνύει την ανάγκη να επανασυσταθούν οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες με προσωπικό και υποδομές. Τέλος, καλεί στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου την Παρασκευή 20 Φλεβάρη, στις 6.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
«Στο πόδι» ενάντια στην εργοδοτική ασυδοσία εν μέσω καύσωνα (18/7/2023)
Μαζική κινητοποίηση για μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων (16/1/2019)
Εργάτες - θύματα της εντατικοποίησης και της ανυπαρξίας μέτρων προστασίας (26/10/2018)
Αντί να πληρώσει ανακοίνωσε απολύσεις... (26/11/2010)
Δύο νεκροί σε οικοδομές (31/8/2002)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κατά συρροή οι εγκληματικές ευθύνες κράτους και εργοδοσίας
Διαρκής η άνοδος για τις δυνάμεις της ΔΑΣ από το 2013
Σήμερα διαδηλώνουν στην Αθήνα για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις
Οι σχολικές καθαρίστριες στέλνουν μήνυμα: «Τίποτα δεν χαρίζεται, μονόδρομος η οργάνωση, η διεκδίκηση, η αλληλεγγύη»
Υποδοχή με... κουβάδες για τα νερά στο «αναβαθμισμένο» ΕΣΥ
Καθολική απεργία από τους εργαζόμενους στην Ανακύκλωση
 Απαιτεί την άμεση ανάκληση απόλυσης από την εργοδοσία «Γιώτης»
 Σήμερα η εκδήλωση για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους δουλειάς
 Προετοιμάζει την επιτυχία της απεργίας στις 25 Φλεβάρη
 Κάλεσμα στους εργαζόμενους της «Βιολάντα» να συμμετάσχουν στη σύσκεψη σωματείων
 Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Καθαριστριών/στών Αττικής
 Αποτέλεσμα - απάντηση σε κυβέρνηση και εργατοπατέρες
Απεργούν από χθες μέχρι αύριο Πέμπτη
 Στις 25 Φλεβάρη οι αρχαιρεσίες
Εδώ και έναν μήνα δεν έχουν καθαριστεί λεωφορεία και τρόλεϊ!
 Γενική Συνέλευση αύριο Πέμπτη
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ