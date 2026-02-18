ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Σε ξενοδοχείο μετεγκαθίστανται οι Κινέζοι οικοδόμοι που διέμεναν σε άθλιες συνθήκες

Σε μετεγκατάσταση των Κινέζων οικοδόμων που διέμεναν σε απαράδεκτες συνθήκες στον Μπαρμπάτη Κέρκυρας εξαναγκάστηκε η εργοδοσία, ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του Συνδικάτου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Κέρκυρας και του Εργατικού Κέντρου, μεταφέροντάς τους σε ξενοδοχείο στην περιοχή, ενώ ξεκίνησε παράλληλα και η διάλυση των πρόχειρων «εγκαταστάσεων».

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα είχε αναδειχθεί με τις παρεμβάσεις του Συνδικάτου από τις αρχές του μήνα, με επίσημη καταγγελία - μαζί με το Εργατικό Κέντρο - για τους αναγκαίους ελέγχους σε Πολεοδομία, Επιθεώρηση Εργασίας, Πυροσβεστική, Υγειονομική Υπηρεσία και ΕΦΚΑ, ενώ αντιπροσωπεία του Συνδικάτου βρέθηκε τόσο στον χώρο διαμονής όσο και στο εργοτάξιο, ενημερώνοντας τους εργάτες και στη γλώσσα τους.

Το Συνδικάτο προειδοποιεί την εργοδοσία να μην επιχειρήσει να ξαναστήσει τις παράγκες αλλού, «μακριά από τα μάτια», τονίζοντας πως «τα μάτια του Συνδικάτου είναι παντού». Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να κρύψει τις ευθύνες των ελεγκτικών μηχανισμών, που - όπως καταγγέλλει - παραμένουν άπραγοι επί σχεδόν 15 μέρες μετά την επίσημη καταγγελία, παρότι δεν δηλώνουν αναρμόδιοι, όπως αναφέρει για Πυροσβεστική και Επιθεώρηση Εργασίας.

Γι' αυτό και καλεί τους οικοδόμους του έργου και συνολικά του νησιού να οργανωθούν, υπογραμμίζοντας ότι μόνο η οργάνωση μπορεί να αποσπά κατακτήσεις, με αιχμή την εφαρμογή της κλαδικής Σύμβασης, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και τα αναγκαία μέτρα υγείας και ασφάλειας, ενώ αναδεικνύει την ανάγκη να επανασυσταθούν οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες με προσωπικό και υποδομές. Τέλος, καλεί στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου την Παρασκευή 20 Φλεβάρη, στις 6.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας.