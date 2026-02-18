Τετάρτη 18 Φλεβάρη 2026
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Σήμερα διαδηλώνουν στην Αθήνα για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις

Στις 10 π.μ., η συγκέντρωση στην πλ. Εθνικής Αντίστασης | Αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 20/3 στην Αθήνα

Στους δρόμους του αγώνα κατεβαίνουν σήμερα οι συνταξιούχοι της Αττικής, δηλώνοντας «παρών» στο αγωνιστικό κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων για συνέχιση και κλιμάκωση της πάλης.

Η παναττική συγκέντρωση γίνεται στις 10 π.μ. στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Στη συγκέντρωση των συνταξιούχων καλούν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ) και η Κίνηση για την Εθνική Αμυνα (ΚΕΘΑ).

Θα ακολουθήσει αύριο συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου, που οργανώσει η ΣΕΑ των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Σωματείων της πόλης.

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου κινητοποιήσεων η ΣΕΑ προετοιμάζει νέα πανελλαδική συγκέντρωση στις 20 Μάρτη στην πλατεία Συντάγματος στις 12 μ., με πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα», τονίζει η ΣΕΑ στο αγωνιστικό της κάλεσμα και προσθέτει: «Σας καλούμε σε στράτευση, με μαζική συμμετοχή και απαίτηση για πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Η ζωή μας, από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων και τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, έχει γίνει ανυπόφορη. Η φτώχεια, η ανέχεια, η πείνα, η δυστυχία έχει χτίσει φωλιά σε κάθε εργατικό - λαϊκό σπίτι, αν και αυτό για πολλές οικογένειες κινδυνεύει από τους χιλιάδες καθημερινούς πλειστηριασμούς».

Με τις νέες κινητοποιήσεις της η ΣΕΑ προβάλλει τις διεκδικήσεις των απόμαχων της δουλειάς για αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις, καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης, όπως και καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους. Επίσης, να υπολογίζεται το ύψος της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας του συντάξιμου μισθού, να καταργηθούν η «εισφορά αλληλεγγύης» και η εισφορά για την Υγεία, να αποδίδεται η εθνική σύνταξη σε όλες τις συντάξεις.

Για την Υγεία, απαιτούν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, γιατρών, δημόσιους οίκους ευγηρίας. Επιπλέον, κοινωνικό τουρισμό για όλους και προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ.

    
