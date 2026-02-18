Τετάρτη 18 Φλεβάρη 2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Απεργούν από χθες μέχρι αύριο Πέμπτη

Από τη χθεσινή κινητοποίηση

Από τη χθεσινή κινητοποίηση
«Χειρόφρενο» τράβηξαν ξανά χθες οι βιοπαλαιστές αυτοκινητιστές ταξί, ξεκινώντας νέα απεργία η οποία ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη.

Στο πλαίσιο της απεργίας τους οργάνωσαν συγκέντρωση και με αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο μεταφορών. Σήμερα Τετάρτη προγραμματίζουν νέα αυτοκινητοπορεία προς το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και καθιστική διαμαρτυρία, ενώ για αύριο Πέμπτη έχουν οριστεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ και πορεία με τα πόδια προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Στο στόχαστρο των αυτοκινητιστών μπαίνει το νέο νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση από το υπουργείο Μεταφορών και έρχεται να δώσει νέα «δώρα» στους μονοπωλιακούς ομίλους, καθώς με το άρθρο 52 διευκολύνονται οι εταιρείες που διαχειρίζονται επιβατικά ΙΧ να συγκεντρώνουν ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του μεταφορικού έργου. Παράλληλα η υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτροκίνητα φορτώνει τα βάρη της αντικατάστασης αλλά και το τεράστιο κόστος λειτουργίας στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους.

Επιπλέον, το υπουργείο εισάγει την απαράδεκτη διάταξη που απαιτεί Γενικό Μητρώο Δικαστικής Χρήσης για την έναρξη ή ανανέωση άδειας, και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η πόρτα για να χτυπηθεί η συνδικαλιστική δράση, η συμμετοχή σε κινητοποιήσεις αν έχει υπάρξει καταδίκη.

Οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί χαιρετίζουν τη μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων τους και καλούν σε συνέχιση του αγώνα.

Απαιτούν: Κατάργηση της υποχρεωτικής αντικατάστασης των αυτοκινήτων ταξί με ηλεκτρικά και παροχή κρατικών επιδοτήσεων στους επαγγελματίες των ταξί. Αμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που είναι στη διαβούλευση. Απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 και όλων των ρυθμίσεων που διευκολύνουν τις εταιρείες που διαχειρίζονται ΕΙΧ να συγκεντρώνουν ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του μεταφορικού έργου. Επαναφορά του Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης αντί Δικαστικής Χρήσης για την έκδοση ή την ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί, με αναδρομική ισχύ από το 2021. Παράλληλα, καταγγέλλουν τη φοροληστρική πολιτική της κυβέρνησης και απαιτούν την κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε είδους τεκμαρτής φορολόγησης. Φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα με βάση τα πραγματικά έσοδα - έξοδα. Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένου κατά 3.000 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.

    

