ΣΥΡΙΑ

Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με το Ισραήλ

Συνεχίζεται το παρασκηνιακό παζάρι Συρίας - Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις του Σύρου τζιχαντιστή υπουργού Εξωτερικών Ασαντ Αλ Σαϊμπάνι το Σάββατο.

Ο Σαϊμπάνι επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες για ένα «σύμφωνο ασφαλείας» μεταξύ Συρίας - Ισραήλ συνεχίζονται, και αφορούν την ανάκτηση συριακού εδάφους που τέθηκε υπό κατοχή από τον ισραηλινό στρατό μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Μπασάρ Ασαντ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της «Διάσκεψης Ασφαλείας» του Μονάχου, στη Γερμανία, ο Σαϊμπάνι τόνισε ότι από το παζάρι «εξαιρούνται» τα κατεχόμενα από το 1967 συριακά εδάφη του Γκολάν. Ανέφερε επίσης ότι για να επιτευχθεί μια συμφωνία «το Ισραήλ θα πρέπει να σεβαστεί την ασφάλεια της Συρίας και να απομακρυνθεί από εδάφη της», προσθέτοντας: «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα οδηγήσουν στην αναγνώριση τετελεσμένου από το Ισραήλ στη νότια Συρία. Το τέλος αυτών των διαπραγματεύσεων θα είναι η αποχώρηση του Ισραήλ από τα εδάφη που κατέλαβε από τον Δεκέμβρη του 2024 και η αποχή του από παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας».

Την Παρασκευή ο Σαϊμπάνι συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της Διάσκεψης στο Μόναχο, μαζί με τον Κούρδο διοικητή των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF) Μαζλούμ Αμπντι, δηλώνοντας ότι η συριακή κυβέρνηση δεν βλέπει «τους συμπατριώτες εταίρους μας ως εχθρούς».

Νέες επιδρομές των ΗΠΑ στη Συρία

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού για τη Μέση Ανατολή CENTCOM ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές στη Συρία ενάντια σε θέσεις τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους». Στη σχετική ανακοίνωση ανέφερε πως οι επιδρομές αυτές έγιναν μεταξύ 3 και 12 Φλεβάρη.

Το βράδυ της Κυριακής το συριακό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι ανέλαβε τον έλεγχο της στρατιωτικής βάσης Αλ Σαντάντι στη βορειοανατολική Συρία, που ήταν υπό τον έλεγχο του αμερικανικού στρατού.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ότι ομάδα 34 Αυστραλών τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους» και μέλη των οικογενειών τους στη Συρία, αφότου ελευθερώθηκαν από στρατόπεδο συγκέντρωσης που φρουρούσαν μέχρι πρότινος Κούρδοι μαχητές των SDF, ξεκίνησαν το ταξίδι επιστροφής στην Αυστραλία.