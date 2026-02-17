ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Νέο ψήφισμα που αναπαράγει τα προσχήματα για ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν

Ενα ακόμα σημαδεμένο από σκοπιμότητες ψήφισμα υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο για το Ιράν, φτάνοντας τα συνολικά 6 αντίστοιχα ψηφίσματα μέσα σε ενάμιση χρόνο.

Οπως επισημαίνει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, «ο στόχος της ΕΕ είναι ξεκάθαρος: Να χρησιμοποιηθούν τα γνωστά χρεοκοπημένα προσχήματα για μια νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, με τη στήριξη της ΕΕ».

Και προσθέτει: «Και σε αυτό το ψήφισμα δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στις απειλές και τους εκβιασμούς των ΗΠΑ και της κυβέρνησης Τραμπ, που προετοιμάζουν τη νέα επίθεση κατά του ιρανικού λαού. Το Ευρωκοινοβούλιο άλλωστε ουδέποτε καταδίκασε τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς και την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν πριν λίγους μήνες, που φούντωσε τη φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή.

Πίσω από τις αλά καρτ ευαισθησίες κρύβονται οι σφοδροί ανταγωνισμοί των ΗΠΑ, του κράτους - κατακτητή Ισραήλ και της ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα για τον έλεγχο του Ιράν και συνολικά της Μέσης Ανατολής, των ενεργειακών και εμπορικών διαδρόμων.

Την ώρα που η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των κρατών - μελών της κλείνουν τα μάτια στις θηριωδίες των τζιχαντιστών στη Συρία, των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, των αντιδραστικών καθεστώτων στη Σαουδική Αραβία και αλλού, την ώρα που απαγορεύουν και καταστέλλουν κατά συρροή διαδηλώσεις και απεργίες, απαγορεύουν τη συνδικαλιστική δράση και θέτουν εκτός νόμου ΚΚ με τις πλάτες και του Ευρωκοινοβουλίου, την ίδια ώρα υποκριτικά εκμεταλλεύονται τις λαϊκές διαδηλώσεις στο Ιράν με σκοπό να προωθήσουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδιά τους στην περιοχή.

Το ΚΚΕ εκφράζει διαχρονικά την αλληλεγγύη του στην πάλη του ιρανικού λαού, ενάντια στην άγρια καταστολή από την κυβέρνηση του Ιράν και στις δολοφονίες διαδηλωτών. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις και η πορεία στη συγκεκριμένη χώρα, όπως και σε κάθε χώρα, είναι υπόθεση του ίδιου του λαού της».

Και καταλήγει: «Για τους παραπάνω λόγους η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε το σχετικό ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο και στέλνει μήνυμα στους λαούς να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα ενάντια σε μια νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση σε βάρος του ιρανικού λαού».