ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Νέο ρεσάλτο σε τάνκερ στον Ινδο-Ειρηνικό

Σε μία ακόμα επιχείρηση εναντίον πλοίου που - όπως ισχυρίζονται - καταδίωκαν από την Καραϊβική και κατάφεραν να «ακινητοποιήσουν» στον Ινδικό προχώρησαν οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Μετά από αντίστοιχη επιχείρηση στις 9 Φλεβάρη, το αμερικανικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε αυτήν τη φορά επιχείρηση στο πλοίο «Veronica III», με σημαία Παναμά, που «επιχείρησε να αψηφήσει» τις κυρώσεις της Ουάσιγκτον και αφού «παρακολουθήσαμε από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, καλύψαμε την απόσταση και το ακινητοποιήσαμε». Οπως διευκρίνισε ακόμα η σχετική ανάρτηση, προχτές Κυριακή στην πλατφόρμα «X», οι αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις διεξήγαγαν «επιχείρηση επιβίβασης και κατάσχεσης στο "Veronica III" χωρίς να σημειωθεί κάποιο περιστατικό στην περιοχή ευθύνης της INDOPACOM», της διοίκησης του αμερικανικού στρατού αρμόδιας για τον Ινδο-Ειρηνικό.

Το «Veronica III» φέρεται να είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα στις 3 Γενάρη, ανήμερα δηλαδή της στρατιωτικής επίθεσης με την οποία οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατηγικές υποδομές της χώρας και απήγαγαν τον Μαδούρο, περνώντας σε νέα, ακόμα πιο αποφασιστική φάση υπεράσπισης της γεωπολιτικής τους επιρροής στο δυτικό ημισφαίριο. Μετέφερε περίπου 1,9 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, ποσότητα που σύμφωνα με εξειδικευμένες ιστοσελίδες αντιστοιχεί στη σημερινή παραγωγή της Βενεζουέλας για δύο μέρες.

Στο μεταξύ, σε κατασχέσεις 3 δεξαμενόπλοιων που επίσης φέρονται να παραβίασαν αμερικανικές κυρώσεις σχετικές με τη μεταφορά πετρελαίου προχώρησε και η Ινδία, για την οποία το «Reuters» μετέδωσε ότι ενίσχυσε την επιτήρηση για τον περιορισμό του παράνομου θαλάσσιου εμπορίου (π.χ. να αποτρέψει τη μεταφορά φορτίων από πλοίο σε πλοίο εντός των χωρικών της υδάτων). Πρόκειται για τα πλοία που φέρονταν ως «Stellar Ruby», «Asphalt Star και «Al Jafzia», τα οποία ωστόσο άλλαζαν συχνά στοιχεία ταυτότητας, για να περιπλέκουν τον εντοπισμό τους από τις αρμόδιες αρχές.