«Οχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο - Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών!»

συμμετείχαν στηπου οργανώθηκε στοτο Σάββατο, κατά τη διάρκεια τηςπου πραγματοποιήθηκε στη γερμανική πόλη, με τη συμμετοχή πλήθους εκπροσώπων αστικών κυβερνήσεων, μονοπωλίων και ιμπεριαλιστικών οργανισμών.

Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ διαδήλωσαν μαζί με δυνάμεις του ΚΚ Τουρκίας (TKP), με πανό που έστελνε ξεκάθαρο μήνυμα: «Οχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο - Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών».

Στη συγκέντρωση διακινήθηκε ανακοίνωση του ΚΚΕ η οποία αναδείκνυε μεταξύ άλλων τη μεγάλη όξυνση των αντιθέσεων στο εσωτερικό της ευρωατλαντικής συμμαχίας, τονίζοντας ότι «η ανισόμετρη ανάπτυξη, η ανισοτιμία ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη και το κυνήγι του κέρδους των μονοπωλίων είναι που οδηγεί σε αυτές τις εξελίξεις».

«Οσο ο κόσμος του καπιταλισμού σαπίζει και γίνεται πιο επιθετικός, τόσο έρχονται στο προσκήνιο οι αντιφάσεις του, οι αντιθέσεις του, δηλαδή η εγγενής μεγάλη αδυναμία του συστήματος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, τόσο ωριμάζουν και οι όροι για την ανατροπή του», υπογράμμιζε η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι «η διέξοδος βρίσκεται στην οργάνωση της εργατικής τάξης με τους συμμάχους της και στην πάλη για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για τον σοσιαλισμό».

Στην κινητοποίηση συμμετείχε με μπλοκ και η Ελληνική Κοινότητα Μονάχου και Περιχώρων, που ανέφερε στο κάλεσμά της ότι «η Σύνοδος Ασφαλείας μάς προκαλεί ανασφάλεια! Οτιδήποτε μπορεί να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες μετατρέπεται σε άρματα μάχης, πυραύλους, drones και στρατούς έτοιμους να επέμβουν όπου απαιτούν τα συμφέροντά τους. Τα προϊόντα της πολεμικής βιομηχανίας πρέπει να "καταναλωθούν" για να παράγουν κέρδος. Για εμάς όμως αυτό σημαίνει όλεθρος και καταστροφή. Η επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας σημαίνει και μεγαλύτερη "ευελιξία" του εργάσιμου χρόνου, μεγαλύτερη ένταση της εργασίας, δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, κατάργηση του 8ωρου και περιορισμό των αναρρωτικών αδειών των εργαζομένων στη Γερμανία. Αυτόν τον λογαριασμό καλούμαστε να πληρώσουμε, στο όνομα μιας "ασφάλειας" που δεν έχει καμία σχέση με τις δικές μας ανάγκες».

Οι συγκεντρωμένοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 28 Φλεβάρη, στις κινητοποιήσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το έγκλημα των Τεμπών.