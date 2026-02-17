ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέες αιματηρές ισραηλινές επιθέσεις

Ενώ ξεδιπλώνονται σχέδια και για ελληνική συμμετοχή στη λεγόμενη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» στη Γάζα

Τις απειλές επανέναρξης μαζικότερων επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας επαναφέρουν τα τελευταία 24ωρα Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο φόντο της συνεχιζόμενης παραβίασης της εκεχειρίας της 10ης Οκτώβρη και του θανάτου 13 Παλαιστινίων από την Κυριακή έως χτες. Παλαιστινιακές πηγές στη Γάζα ανέφεραν ότι από τις 10 Οκτώβρη ο στρατός του Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία πάνω από 1.600 φορές προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 600 αμάχων (ανάμεσά τους αρκετά παιδιά) και τον τραυματισμό άνω των 1.600.

Στο φόντο των επιθέσεων αυτών που έγιναν κυρίως σε κεντρική και νότια Γάζα, ο Ισραηλινός επιτελάρχης Εγιάλ Ζαμίρ προειδοποίησε ότι ο στρατός δεν έχει απεμπολήσει τον στόχο του αφοπλισμού της Χαμάς και είναι έτοιμος «να προχωρήσει από την άμυνα στην επίθεση». Παράλληλα ο γραμματέας του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, Γιόσι Φοξ, δήλωσε χτες στη συνδιάσκεψη Beshva ότι η Χαμάς έχει περιθώριο περίπου 60 ημερών για να καταθέσει όλα τα όπλα, αλλιώς «θα αναλάβει το Ισραήλ» τον αφοπλισμό της.

Ανάλογη απειλή εκτόξευσε και ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς διαβεβαιώνοντας (σύμφωνα με την εφημερίδα «Maaeriv») πως η Χαμάς «δεν έχει καμία θέση» στη Γάζα «την επόμενη μέρα». Πρόσθεσε πως οι μάχες θα επανέλθουν, πως η περιοχή θα τεθεί υπό κατοχή και «στρατιωτική κυβέρνηση», θα επανέλθουν επίσης οι εβραϊκοί εποικισμοί και «θα ενθαρρυνθεί η μετανάστευση» των Παλαιστινίων.

Στο μεταξύ, αίσθηση προκάλεσε έκθεση του ερευνητικού πρακτορείου Declassified UK, που διαπίστωσε ότι 50.632 στρατιώτες που υπηρετούν στον ισραηλινό στρατό έχουν ξένες υπηκοότητες εκτός από την ισραηλινή. Επιπλέον 4.440 στρατιώτες έχουν δύο υπηκοότητες εκτός από την ισραηλινή και 162 τρεις υπηκοότητες.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Στο φόντο αυτό, εντείνονται οι διεργασίες για τη συγκρότηση της λεγόμενης «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» στη Γάζα, παρότι παραμένει ασαφές εάν και πώς θα πραγματοποιηθεί η λεγόμενη διαδικασία «αφοπλισμού» της Χαμάς, στην οποία η οργάνωση αντιτίθεται.

Πληροφορίες της εφημερίδας «Καθημερινή» ανέφεραν πως προχωρούν διαβουλεύσεις για ελληνική συμμετοχή σε αυτό τον στρατό κατοχής με 100 έως 150 στρατιωτικούς, ενώ εδώ και λίγους μήνες δύο Ελληνες αξιωματικοί υπηρετούν στο «Κέντρο Συντονισμού» (CMCC) της «εκεχειρίας» και εφαρμογής του άθλιου σχεδίου του Προέδρου Τραμπ στη Γάζα στο Κιριάτ Γκατ.

Παράλληλα, χτες, η κυβέρνηση της Ινδονησίας ανακοίνωσε πως είναι έτοιμη να συμβάλει στη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» με περίπου 6.000 στρατιωτικούς «έως το τέλος Ιούνη».

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του λεγόμενου «Συμβουλίου της Ειρήνης» που έχει συγκαλέσει την Πέμπτη 19 Φλεβάρη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Τραμπ σημείωσε πως μέλη του Συμβουλίου έχουν δηλώσει ότι θα βάλουν τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας και να στείλουν χιλιάδες στρατιωτικούς για να συγκροτηθεί η λεγόμενη «Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης». Κάλεσε παράλληλα τη Χαμάς να τηρήσει την υπόσχεση για «πλήρη και άμεση αποστρατιωτικοποίηση».

Μολονότι οι πιο ισχυρές (μεταξύ άλλων) χώρες της ΕΕ έχουν απορρίψει την πρόσκληση του Προέδρου των ΗΠΑ για συμμετοχή στο Συμβούλιο, η ελληνική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως θα συμμετάσχει από τη θέση «παρατηρητή» διά του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Το ίδιο ανακοίνωσαν πως θα πράξουν Κύπρος και Ιταλία.

Οι επόμενες κινήσεις των κατοχικών αρχών στη Δ. Οχθη

Την Κυριακή το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε απόφαση για την αρχική χρηματοδότηση της έναρξης εγγραφής των παλαιστινιακών περιουσιών της Δυτικής Οχθης στο ισραηλινό κτηματολόγιο για πρώτη φορά από το 1967 με 79 εκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 2026-2030. Η διαδικασία αναμένεται χρονοβόρα και σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας νέας υφαρπαγής παλαιστινιακών εδαφών από το εβραϊκό κράτος με πρόσχημα την «ανάπτυξη».

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς έχει καταγγείλει τις κινήσεις αυτές ως «επικίνδυνες», τονίζοντας πως ισοδυναμούν με «ντε φάκτο προσάρτηση». Κάλεσε δε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, τον γγ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αντιδράσουν.

Συγκρούσεις Χαρεντίμ - στρατιωτών στο Μπνέι Μπρακ

Σάλο προκαλεί στο Ισραήλ νέο περιστατικό που εντάσσεται στη σφοδρή σύγκρουση Υπερορθόδοξων Εβραίων (Χαρεντίμ) με την κυβέρνηση Νετανιάχου και τις προσπάθειές της να τους αναγκάσει να εκτίσουν στρατιωτική θητεία, για πρώτη φορά από την ίδρυση του Ισραήλ. Στην πόλη Μπνέι Μπρακ την Κυριακή δύο στρατιωτίνες δέχθηκαν επίθεση και καταδιώχθηκαν από Χαρεντίμ επειδή κυκλοφόρησε η ανυπόστατη φήμη πως μοίραζαν φύλλα κατάταξης σε μαθητές ραβινικών σχολών. Οι δύο γυναίκες μετά από κυνηγητό στους δρόμους της πόλης τελικά διασώθηκαν από αστυνομικούς. Τα επεισόδια δεν σταμάτησαν. Συνεχίστηκαν με την ανατροπή περιπολικού από πλήθος νεαρών ανδρών που έβαλαν και φωτιά σε μοτοσικλέτα αστυνομικού.

Πέντε νεκροί από νέες επιδρομές στον Λίβανο

Ασταμάτητες παραμένουν το ίδιο διάστημα οι παραβιάσεις της εκεχειρίας της 27ης Νοέμβρη 2024 μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Την Κυριακή το βράδυ ανακοινώθηκε πως σε νέες επιδρομές ισραηλινών αεροσκαφών σε περιοχές του Ανατολικού Λιβάνου σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι από βομβαρδισμό ΙΧ αυτοκινήτου. Ρεπορτάζ του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων ANI ανέφερε ότι ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα «στοχοποίησε όχημα στα σύνορα Λιβάνου - Συρίας», σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, εκ των οποίων οι τρεις ήταν Παλαιστίνιοι και ο ένας Σύρος που οδηγούσε το όχημα.

Με τον ίδιο τρόπο δολοφονήθηκε το πρωί της Δευτέρας ένας Λιβανέζος πολίτης από βομβαρδισμό ΙΧ αυτοκινήτου στη νότια πόλη Χανίν.

Στη Βηρυτό όπου βρέθηκε χτες ο Γερμανός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στανμάγιερ, υποστήριξε τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Λιβάνου και μετά την αποχώρηση των (μόλις 179) Γερμανών στρατιωτών που υπηρετούν στην αποστολή 7.500 κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Λίβανο, UNIFIL, τονίζοντας πως αυτοί συμβάλλουν στην εκπαίδευση των Λιβανέζων στρατιωτών που υπηρετούν στο νότιο τμήμα της χώρας. Απαίτησε παράλληλα τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών κατοχικών στρατευμάτων από το έδαφος του Λιβάνου.