ΣΥΡΙΑ - ΙΣΡΑΗΛ

Φουντώνουν τα παζάρια για «συμφωνία ασφαλείας» με σφραγίδα ΗΠΑ

Στο προχωρημένο στάδιο φαίνεται πως μπαίνουν οι διαπραγματεύσεις για ένα «σύμφωνο ασφαλείας» ανάμεσα στο Ισραήλ και στο καθεστώς των τζιχαντιστών της Συρίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Πληροφορίες του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου i24news ανέφεραν πως η πρωτοβουλία ενθαρρύνεται από τις ΗΠΑ, οι οποίες ασκούν πιέσεις για «απτή πρόοδο» πριν το τέλος τρέχοντος μηνός κατά τη σύνοδο κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ανάλογο ρεπορτάζ είχε χτες το αμερικανικό «Axios», το οποίο επικαλούμενο δύο «ενημερωμένες πηγές» ανέφερε πως το Ισραήλ παρέδωσε μία «λεπτομερή πρόταση» στη Συρία πριν μερικές βδομάδες, με στόχο μία «συμφωνία ασφαλείας» που θα συμπεριλαμβάνει έναν χάρτη «αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών από τη Δαμασκό έως τα σύνορα με το Ισραήλ».

Η Συρία φέρεται πως δεν έχει απαντήσει ακόμη στις ισραηλινές απαιτήσεις. Ωστόσο, χτες αναμενόταν να συναντηθούν στο Λονδίνο για μία ακόμη φορά ο ΥΠΕΞ των τζιχαντιστών Ασαντ αλ Σαϊμπάνι και ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, παρουσία του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου στη Συρία και πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Βάση της ισραηλινής πρότασης είναι η συμφωνία Ισραήλ - Αιγύπτου του 1979, που είχε διαιρέσει τη Χερσόνησο του Σινά σε τρεις ζώνες (Α, Β, C), καθεμία με διαφορετική διαβάθμιση «διακανονισμών ασφαλείας» και διαφορετικά επίπεδα αποστρατιωτικοποίησης ανάλογα με την απόσταση των περιοχών με τα σύνορα του Ισραήλ.

Οι πληροφορίες αυτές φέρουν τη νότια Συρία νοτιοδυτικά της Δαμασκού να διαιρείται σε «τρεις ζώνες», στις οποίες τα συριακά στρατεύματα θα έχουν διαφορετικά επίπεδα στρατιωτών και όπλων ανάλογα με την περιοχή.

Το «Axios» αναφέρει επίσης πως η ισραηλινή πρόταση στη Συρία συμπεριλαμβάνει τη διεύρυνση «αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης» στη συριακή πλευρά κατά 2 χλμ., απαγόρευση στρατευμάτων και βαριών όπλων σε περιοχές προς τα σύνορα με το Ισραήλ, ενώ θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε αστυνομία και κρατικές δυνάμεις ασφαλείας. Επίσης επιδιώκεται όλη η περιοχή νοτιοδυτικά της Δαμασκού έως τα σύνορα με το Ισραήλ να γίνει «απαγορευμένη ζώνη πτήσεων» συριακών μαχητικών αεροσκαφών.

Παρά το συνεχιζόμενο παζάρι, κυβερνητικός αξιωματούχος των τζιχαντιστών της Συρίας δήλωσε χτες στο «Al Jazeera» ότι «καμία συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ δεν μπορεί να συζητηθεί δίχως αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τις 8 Δεκέμβρη» (δηλαδή πριν την πτώση του Προέδρου Μπασάρ Ασαντ).

Την Τρίτη το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε πως ο συριακός στρατός άρχισε να αποσύρει βαριά όπλα από το νότιο τμήμα της χώρας έως και 10 χλμ. μακριά από τη Δαμασκό, στο πλαίσιο «κινήσεων κατανόησης» απέναντι στο Ισραήλ.

Ο Σύρος «μεταβατικός» τζιχαντιστής Πρόεδρος Αχμεντ αλ Σαράα, μιλώντας σε αραβικό κανάλι την περασμένη Παρασκευή, επιβεβαίωσε ότι θα μεταβεί στη Σύνοδο Κορυφής της ΓΣ του ΟΗΕ για να εκφωνήσει ομιλία και δεν απέκλεισε μία πιθανή συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου.

Ορισμένα αραβικά και τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν χτες ότι σήμερα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο τρίτος κατά σειρά γύρος «ειρηνευτικών» διαπραγματεύσεων Συρίας - Ισραήλ.

Χτες στο μεταξύ, η ΜΚΟ «Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» που εδρεύει στο Λονδίνο κατηγόρησε το Ισραήλ για τον βίαιο εκτοπισμό κατοίκων της νότιας Συρίας, επισημαίνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις από τον Δεκέμβριο του 2024 έχουν διαπράξει βιαιοπραγίες κατά των κατοίκων, συμπεριλαμβανομένου του βίαιου εκτοπισμού, που συνιστούν έγκλημα πολέμου.

Νέα δολοφονική ισραηλινή επιδρομή στον Λίβανο

Την ίδια ώρα το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης συνεχίζει τις δολοφονικές επιδρομές και στον Λίβανο.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην πόλη Μπάαλμπεκ του ανατολικού Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Οπως διευκρινίζει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), αυτοκίνητο επλήγη από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.