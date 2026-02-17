ΔΑΝΙΑ

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να θέλουν να αποκτήσουν τη Γροιλανδία

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ εξακολουθεί να θέλει να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, εκτίμησε το Σάββατο η πρωθυπουργός της Δανίας Μ. Φρέντερικσεν, μιλώντας σε συζήτηση στη «Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια».

«Δυστυχώς νομίζω ότι ο πόθος του παραμένει ο ίδιος» και απαράλλακτος, απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει επανειλημμένα την επιδίωξή της να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, που είναι αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δανίας, ακόμα και με στρατιωτικά μέσα, κάτι που δεν έφυγε από το προσκήνιο ούτε τον περασμένο μήνα, όταν μετά από συνάντηση του Τραμπ με τον γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε στο Νταβός ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε ένα πλαίσιο συμφωνίας.

«Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί να βρούμε λύση» στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας Γροιλανδίας - Δανίας - ΗΠΑ, είπε η Φρεντέρικσεν.

Ερωτηθείσα δε αν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό έναντι του οποίου η Κοπεγχάγη θα δεχόταν να πουλήσει τη Γροιλανδία στην Ουάσιγκτον, απάντησε: «Φυσικά και όχι. Θα βάζατε τιμή σε κάποιο κομμάτι της Ισπανίας; 'Η των ΗΠΑ;».

Βρετανία και Γαλλία αναπτύσσουν αεροπλανοφόρα στην Αρκτική

Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες την ανάπτυξη αεροπλανοφόρου στον Βόρειο Ατλαντικό, ως «δυναμική επίδειξη ισχύος» απέναντι στις «ρωσικές απειλές στην Αρκτική».

«Η Βρετανία θα αναπτύξει φέτος την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου μας στον Βόρειο Ατλαντικό και στον Υψηλό Βορρά με επικεφαλής το "HMS Prince of Wales", σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Είναι ισχυρή απόδειξη της δέσμευσής μας στην ευρωατλαντική ασφάλεια», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στη Διάσκεψη του Μονάχου.

Η επιχείρηση, με κωδική ονομασία «Operation Firecrest», περιλαμβάνει πολεμικά πλοία, μαχητικά F-35 και ελικόπτερα. Στόχος είναι η «αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας» και η «προστασία κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών».

Το «HMS Prince of Wales», το μεγαλύτερο πλοίο του βρετανικού Ναυτικού, θα φιλοξενήσει και αμερικανικά αεροσκάφη. Η επιχείρηση θα κινητοποιήσει χιλιάδες στελέχη από όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θα ενταχθεί στην αποστολή «Arctic Sentry» του ΝΑΤΟ, που ξεκίνησε αυτήν τη βδομάδα, σε μια περιοχή όπου το λιώσιμο των πάγων ανοίγει νέες οδούς και αυξάνει τον ανταγωνισμό αντίπαλων δυνάμεων.

Η Γαλλία ανακοίνωσε επίσης ανάπτυξη της ομάδας αεροπλανοφόρου της στην περιοχή το 2026.

Η Δανία θα παράσχει 4 μαχητικά F-35 στη αποστολή «Arctic Sentry», ενώ και η Γερμανία θα συμμετάσχει με μαχητικά αεροσκάφη.