«ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Κυριάρχησαν οι αντιθέσεις και οι αναδιατάξεις μέσα στην ευρωατλαντική «συμμαχία»

Οι αναδιατάξεις και οι συγκρούσεις μέσα στην ευρωατλαντική «συμμαχία» κυριάρχησαν στην 62η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, όπου συμμετείχαν δεκάδες ηγέτες κρατών, εκατοντάδες υπουργοί, εκπρόσωποι μονοπωλιακών ομίλων και ιμπεριαλιστικών οργανισμών.

Είναι ενδεικτική η τοποθέτηση του γγ του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε, ότι η «Ευρώπη» θα αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της ηγεσίας της ιμπεριαλιστικής «συμμαχίας», με τις ΗΠΑ να διατηρούν ισχυρή παρουσία, καθώς οι Ευρωπαίοι του ΝΑΤΟ αυξάνουν σημαντικά τις στρατιωτικές τους δαπάνες.

«Τα επόμενα χρόνια θα βλέπουμε ολοένα και περισσότερο ένα NATO υπό ευρωπαϊκή διοίκηση, αλλά την ίδια στιγμή με τις ΗΠΑ να είναι απόλυτα ενταγμένες στη Συμμαχία», ανέφερε ο Ρούτε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Διάσκεψης. «Θα το κάνουμε αυτό βήμα - βήμα και σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Σε ένα τέτοιο φόντο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς μιλώντας στην εναρκτήρια ομιλία της Διάσκεψης αποκάλυψε ότι το Βερολίνο έχει ξεκινήσει συνομιλίες με το Παρίσι για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο «πυρηνικής αποτροπής», ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν υπογράμμισε πως η «Ευρώπη» οφείλει να εξελιχθεί σε γεωπολιτική δύναμη, καθώς «η ρωσική απειλή δεν πρόκειται να εξαφανιστεί».

Η Γαλλία είναι η μόνη πυρηνική δύναμη της ΕΕ σήμερα, μετά το Brexit. Ο Μακρόν αναμένεται να αναπτύξει περαιτέρω το θέμα της πυρηνικής αποτροπής αργότερα αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο ευρύτερων διαβουλεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις ωστόσο για μια ΕΕ υπό γαλλική «πυρηνική ομπρέλα» δεν θα είναι εύκολες, δεδομένου του σφοδρού γεωπολιτικού ανταγωνισμού για το «πάνω χέρι» στην ήπειρο.

Ο Μερτς τόνισε ότι η «Ευρώπη» πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να «επαναφέρει τις ισορροπίες» στη σχέση της με τις ΗΠΑ, ενώ ο Μακρόν υπογράμμισε ότι έχει έρθει η ώρα η «Ευρώπη» να καταστεί πιο διεκδικητική και να αποκτήσει μια ενισχυμένη «αρχιτεκτονική ασφάλειας».

Οι τοποθετήσεις των δύο ηγετών ανέδειξαν τη σταδιακή μετατόπιση των Ευρωπαίων προς μια πιο «αυτόνομη» στρατηγική πορεία, χωρίς να θίγεται η «συμμαχία» με την Ουάσιγκτον - τουλάχιστον όχι ανοιχτά.

Ετσι, ο Γερμανός καγκελάριος ανακοίνωσε μεν ότι έχει ξεκινήσει «εμπιστευτικές συνομιλίες» με τον Γάλλο Πρόεδρο για την «ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή», φρόντισε όμως ταυτόχρονα να υπογραμμίσει πως η Γερμανία θα παραμείνει «απολύτως δεσμευμένη» «στο πλαίσιο της κατανομής πυρηνικών δυνάμεων εντός του ΝΑΤΟ». Η Γερμανία «φιλοξενεί» αμερικανικά πυρηνικά, ενώ βάσει διεθνών Συνθηκών τής απαγορεύεται να κατέχει πυρηνικά όπλα.

«Ενα βαθύ χάσμα έχει ανοίξει ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογράμμισε ο Μερτς, ενώ κλείνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε εμμέσως στα υπό διαμόρφωση ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα μπροστά σε μια ενδεχόμενη παγκόσμια σύγκρουση: «Στην εποχή του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, ούτε οι ίδιες οι ΗΠΑ είναι αρκετά ισχυρές για να πορευτούν μόνες τους. Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και των ΗΠΑ. Ας αποκαταστήσουμε λοιπόν μαζί την εμπιστοσύνη μεταξύ μας».

Πάντως, χθες ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι πρόκειται για διερευνητικές συνομιλίες για το «πώς μπορεί να επιτευχθεί στενότερη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής» και «είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο».

Διευκρίνισε δε ότι «δεν πρόκειται για αντικατάσταση της προστατευτικής ασπίδας των ΗΠΑ, αλλά για συμπλήρωση και ενίσχυσή της».

«Μπηχτές» στη Γαλλία για τις στρατιωτικές δαπάνες

Ταυτόχρονα, ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ πέταξε «μπηχτές» για τις χαμηλές στρατιωτικές δαπάνες της Γαλλίας.

Η Γαλλία πρέπει να αυξήσει τις «αμυντικές» της δαπάνες για να κάνει πραγματικότητα την «ευρωπαϊκή αυτάρκεια», επεσήμανε. «Αναφέρεται επανειλημμένα και σωστά στην επιδίωξή μας για ευρωπαϊκή κυριαρχία», είπε για τον Γάλλο Πρόεδρο, αλλά «όποιος μιλάει γι' αυτό πρέπει να ενεργεί αναλόγως στη χώρα του».

Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής τα κράτη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, αλλά «οι προσπάθειες στη Γαλλία δεν ήταν επαρκείς μέχρι στιγμής για να επιτευχθεί αυτό», είπε ο Βάντεφουλ. Και κάλεσε τη Γαλλία «να κάνει αυτό που κάνουμε εμείς εδώ εν μέσω δύσκολων συζητήσεων».

Πέρυσι η Γερμανία εξαίρεσε τις περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες από το συνταγματικό «φρένο χρέους», και έχει διαθέσει πάνω από 500 δισ. ευρώ για στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ 2025 και 2029.

Η Γαλλία, η οποία βρίσκεται εν μέσω σκληρών ενδοαστικών αντιπαραθέσεων για τις δημόσιες δαπάνες της, κατατάσσεται τρίτη στην ΕΕ όσον αφορά το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ, μετά την Ελλάδα και την Ιταλία.

Η κριτική του Βάντεφουλ έρχεται εν μέσω τριβών στον λεγόμενο γαλλο-γερμανικό άξονα, όπου μεταξύ άλλων η Γερμανία επιμένει να απορρίπτει τις εκκλήσεις Μακρόν για κοινό χρέος με έκδοση ευρωομολόγου, με στόχο την τόνωση των επενδύσεων στην ΕΕ.

Ρήτρα «αμοιβαίας άμυνας» ζητά η πρόεδρος της Κομισιόν

«Η Ευρώπη πρέπει να απελευθερωθεί από όλα τα ταμπού» στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, επεσήμανε από το Μόναχο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ανέφερε συγκεκριμένα τη χρήση της «ρήτρας αμοιβαίας άμυνας», μια συλλογική δέσμευση των κρατών - μελών της ΕΕ να αμυνθούν σε περίπτωση επίθεσης. «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ενεργοποιήσουμε αυτήν τη ρήτρα, η οποία κατοχυρώνεται στις ευρωπαϊκές Συνθήκες», δήλωσε.

«Πρέπει να αναπτύξουμε έναν ευρωπαϊκό πυλώνα στρατηγικών δυνατοτήτων. Στον διαστημικό τομέα, στις πληροφορίες και στις δυνατότητες πλήγματος σε βάθος», υποστήριξε.

«Η ασφάλεια της Ευρώπης δεν θεωρούνταν πάντα η κύρια ευθύνη μας. Αλλά αυτό έχει αλλάξει ριζικά», υπογράμμισε, ισχυριζόμενη ταυτόχρονα ότι μια «ισχυρή Ευρώπη» «σημαίνει μια ισχυρότερη διατλαντική συμμαχία».

«Ανόητα λάθη» το «κλίμα», το «ελεύθερο εμπόριο», η μετανάστευση

Από την πλευρά του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο, στην ομιλία του στο Μόναχο υιοθέτησε μια πιο ήπια ρητορική σε σχέση με την περσινή τοποθέτηση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τ. Ντ. Βανς, διατηρώντας ωστόσο την ίδια ουσία.

Μίλησε για «καθοριστική στιγμή» στις σχέσεις ΗΠΑ - «Ευρώπης». Οι δύο πλευρές «είναι βαθιά συνδεδεμένες και το μέλλον τους θα παραμείνει κοινό», είπε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «ο παλιός κόσμος τελείωσε».

Οπως τόνισε, η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη διατλαντική συμμαχία, υπό την προϋπόθεση ότι θα αλλάξουν πορεία οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που έχουν κάνει πολιτικά λάθη.

«Κάναμε λάθη μαζί και τώρα είναι απαραίτητο να τα διορθώσουμε από κοινού. Υπό τον Ντόναλντ Τραμπ οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, εάν χρειαστεί και μόνες τους - αλλά κατά προτίμηση μαζί», είπε ο Ρούμπιο.

Αναφέρθηκε στα «ανόητα λάθη» τα οποία όπως είπε έγιναν στο παρελθόν για το ελεύθερο εμπόριο, την «κλιματική υστερία» και τη μετανάστευση, ενώ έκανε λόγο για αποβιομηχάνιση της Ευρώπης.

«Ανησυχούμε βαθιά για το μέλλον σας - και το δικό μας. Και αν διαφωνούμε, αυτή η διαφωνία πηγάζει από τη βαθιά μας ανησυχία για την Ευρώπη, με την οποία είμαστε συνδεδεμένοι όχι μόνο οικονομικά και στρατιωτικά, αλλά πνευματικά και πολιτισμικά», επεσήμανε ο Ρούμπιο.