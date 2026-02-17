ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ξεκινά σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας

Νέος γύρος συνομιλιών οργανώνεται σήμερα και αύριο μεταξύ, με τη Μόσχα να αλλάζει τον επικεφαλής διαπραγματευτή της και να τοποθετεί τον ειδικό απεσταλμένο του Κρεμλίνου για τις επενδύσεις,, κίνηση που θεωρείται πως «ανεβάζει το επίπεδο» ενδεχόμενων αποφάσεων.

Ο τρίτος γύρος των τριμερών παζαριών θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στη Γενεύη.

«Η Ρωσία θέλει να συνάψει συμφωνία και ο Ζελένσκι θα πρέπει να κινηθεί. Διαφορετικά, θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία», τόνισε την Παρασκευή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ και μάλιστα «προειδοποίησε» πως ο Ουκρανός Πρόεδρος «θα χάσει μια ευκαιρία για ειρήνη αν δεν "κινηθεί"».

Ο δε Β. Ζελένσκι μιλώντας στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια σχολίασε το ότι η Ουκρανία καλείται «πολύ συχνά» να κάνει παραχωρήσεις: «Ειλικρινά κάποιες φορές υπάρχει η αίσθηση οι δύο πλευρές μιλάνε για τελείως διαφορετικά πράγματα» και «οι Αμερικανοί επιστρέφουν συχνά στο ζήτημα των παραχωρήσεων και πολύ συχνά αυτές οι παραχωρήσεις συζητιόνται μόνο ως προς την Ουκρανία, όχι τη Ρωσία».

Σχετικά με τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, για την οποία φέρεται να πιέζουν οι ΗΠΑ να γίνουν άμεσα, ο Ζελένσκι ζήτησε «δυο μήνες εκεχειρίας και θα πάμε σε εκλογές. Ο Πρόεδρος Τραμπ μπορεί να το πράξει: Να πιέσει τον Πούτιν, να κάνει εκεχειρία. Μετά η βουλή μας θα τροποποιήσει τον νόμο και θα πάμε σε εκλογές».

Για τις «εγγυήσεις ασφαλείας» από κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ είχαν προτείνει μια συμφωνία που θα διαρκούσε 15 χρόνια μετά τον πόλεμο, αλλά το Κίεβο ζήτησε διάρκεια τουλάχιστον 20 ετών, είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι θα χρειαστούν ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία μετά την επίτευξη «ειρηνευτικής» συμφωνίας ώστε να αποτραπεί κάθε μελλοντική επιθετικότητα από τη Ρωσία.

Στο μεταξύ, ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας στο Μόναχο χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ αρκετά ισχυρό, ώστε η Ρωσία δεν θα επιδιώξει τώρα να επιτεθεί σε χώρα - μέλος του. «Θα κερδίσουμε κάθε πόλεμο με τη Ρωσία αν μας επιτεθεί τώρα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε δύο, τέσσερα, έξι χρόνια θα ισχύει το ίδιο», είπε.

Η ΕΕ δεν δεσμεύεται για χρονολογία ένταξης της Ουκρανίας

Μεταξύ των «εγγυήσεων ασφαλείας» το ΝΑΤΟικό στρατόπεδο προτάσσει και την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, αν και δεν είναι σαφές πότε αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί και πώς θα μπορούσε να προσπεραστεί το βέτο της Ουγγαρίας.

Ο Ζελένσκι επιμένει να πραγματοποιηθεί η ένταξη της χώρας στην ΕΕ έως το 2027.

Από το Μόναχο η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «τα κράτη - μέλη δεν είναι έτοιμα να δώσουν μία συγκεκριμένη ημερομηνία» ένταξης της Ουκρανίας. «Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και τότε, από προτεραιότητα και άμεση ανάγκη θα πρέπει να κινηθούμε και να δείξουμε ότι η Ουκρανία είναι τμήμα της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Μακρόν: «Θα είμαστε μέρος των συνομιλιών»

Οι Ευρωπαίοι «είναι στο απόλυτο περιθώριο» στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα και την Ουκρανία, δήλωσε στο CNBC ο πρόεδρος της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου και πρώην πρέσβης της Γερμανίας στις ΗΠΑ, Β. Ισινγκερ, τονίζοντας ότι «δεν φταίει ο Τραμπ». Αναφερόμενος έμμεσα στα αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των ευρωπαϊκών καπιταλιστικών κρατών, είπε ότι «δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με μία φωνή».

«Δεν έχουμε κανένα ρόλο. Τα πράγματα έχουν αποφασιστεί από άλλους», είπε. «Οταν κοιτάζω τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρώπη δεν έχει θέση», παρότι «αυτή είναι η ήπειρός μας, είναι το μέλλον μας».

Ο Ισινγκερ απέρριψε εξάλλου «το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών στις ΗΠΑ», όταν η Ευρώπη «σαφώς απέτυχε» να υιοθετήσει μια στρατηγική θέση.

Αντί για την Ουκρανία «πρέπει να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία», τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν μιλώντας στη Διάσκεψη του Μονάχου, προσθέτοντας ότι μετά την επίθεση στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι «αποδυναμωμένη, πλήρως εξαρτώμενη από την Κίνα και αυτό συνιστά για αυτήν στρατιωτική και οικονομική ήττα». Σε μια νέα έμμεση αναφορά στις ΗΠΑ, ο Μακρόν απέρριψε το ενδεχόμενο «ειρήνης χωρίς τους Ευρωπαίους».

«Θα είμαστε μέρος της λύσης, οπότε πρέπει να είμαστε και μέρος των συνομιλιών», δήλωσε εμφατικά, για να συνεχίσει: «Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Αυτό φυσικά ξεκινά με την υποστήριξη της Ουκρανίας, αλλά σημαίνει επίσης και ευγενική άρνηση όταν διατυπώνονται παράνομες διεκδικήσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος (...) Το κάναμε πρόσφατα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε (...) Η Ευρώπη πρέπει να εξελιχθεί σε γεωπολιτική δύναμη».

Στο Μόναχο ο Ουκρανός Πρόεδρος συμφώνησε με τους ηγέτες του «Berlin Format» - ένας συνασπισμός «πρόθυμων» κρατών στον οποίο επιχειρεί να ηγηθεί η Γερμανία - σε συγκεκριμένα πακέτα βοήθειας στον ενεργειακό και στρατιωτικό τομέα για την Ουκρανία μέχρι τις 24 Φλεβάρη, όταν συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη ρωσική εισβολή.

Μετά τη συνάντηση με το Berlin Format από περίπου 12 Ευρωπαίους ηγέτες στο Μόναχο, δήλωσε ότι ευελπιστεί να εξασφαλίσει νέα υποστήριξη, περιλαμβανομένων αντιαεροπορικών πυραύλων.

Ρωσικές επιθέσεις σε μεγάλες πόλεις, όπως το Κίεβο, έχουν επιφέρει βαριά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές και σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 1.300 επιθέσεις με drones, 1.200 κατευθυνόμενες βόμβες και δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας την τελευταία εβδομάδα.

Από την πλευρά του, ο γγ του ΝΑΤΟ έκανε λόγο για «εξωφρενικές ρωσικές απώλειες» στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι τους τελευταίους δύο μήνες σκοτώθηκαν περίπου 65.000 στρατιώτες της.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Αντρ. Σιμπίχα, συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι, καλώντας τον να επισκεφθεί την Ουκρανία, λέγοντας πως «η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης», δηλαδή πιέζοντας τη Ρωσία.

Ευρωπαϊκή «επιβεβαίωση» για δηλητηρίαση του Ναβάλνι

«Επιβεβαιώνεται οριστικά» η παρουσία επιβατιδίνης, μιας τοξίνης που βρίσκεται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής, στο σώμα του πρώην στελέχους της αντιπολίτευσης στη Ρωσία Αλ. Ναβάλνι, ανακοίνωσαν Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία σύμφωνα με αναλύσεις από δείγματα.

Ο Ναβάλνι πέθανε σε ρωσική φυλακή υπό μυστηριώδεις συνθήκες στις 16/2/2024, ενώ εξέτιε ποινή φυλάκισης 19 ετών. Η Ρωσία υποστήριξε ότι ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια.

Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο «ενίσχυσης των αντιρωσικών κυρώσεων», ενώ ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μ. Ρούμπιο αρκέστηκε να πει πως «είναι ανησυχητική έκθεση».

Η Βρετανίδα ΥΠΕΞ Ιβ. Κούπερ δήλωσε στο Sky News ότι η τοξίνη μπορεί επίσης να παραχθεί συνθετικά. «Γνωρίζουμε ότι το ρωσικό καθεστώς είχε στο παρελθόν στην κατοχή του αυτή τη συγκεκριμένη χημική ουσία», δήλωσε. Η βρετανική κυβέρνηση αρνήθηκε το Σάββατο να απαντήσει σε ερώτημα του Reuters σχετικά με το πώς ελήφθησαν τα δείγματα από τη σορό του Ναβάλνι ή πού αξιολογήθηκαν.

Το Κρεμλίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς, ενώ το ρωσικό ΥΠΕΞ τους χαρακτήρισε «απλώς προπαγάνδα που στόχευε στην απόσπαση της προσοχής από τα πιεστικά δυτικά ζητήματα».