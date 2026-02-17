ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Συρία: Ενοχη για την προσφυγιά η 15ετής ιμπεριαλιστική επέμβαση

Παρέμβαση στη συζήτηση για την κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μετά τη συζήτηση, η ολομέλεια υπερψήφισε ψήφισμα που ξεπλένει την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη χώρα και επιχειρεί να νομιμοποιήσει το καθεστώς των τζιχαντιστών, εξωραΐζει προκλητικά τον ρόλο ΗΠΑ, ΕΕ, Ισραήλ και στρώνει το έδαφος για τα μονοπώλιά τους, προκειμένου να αναλάβουν την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τους ίδιους Συρίας, μαζί με την αστική τάξη της Τουρκίας. Στην τοποθέτησή του ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Κώστας Παπαδάκης, σημείωσε τα εξής:

«15 χρόνια ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Συρία. Χρεοκοπημένα πλέον τα προσχήματα που επικαλέστηκαν οι ευρωΝΑΤΟικοί και από κοντά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις που τη στήριξαν μέχρι σήμερα. "Απελευθερωτές" και "φορείς δημοκρατικής μετάβασης" βαπτίζετε τους φιλοΝΑΤΟικούς τζιχαντιστές που υπέθαλψαν κι εξέθρεψαν με χρήμα, όπλα και εκπαίδευση οι ΗΠΑ, η ΕΕ, η Τουρκία και το Ισραήλ, με τις δύο τελευταίες να έχουν, μάλιστα, καταλάβει συριακά εδάφη.

Αλλαγές συνόρων, διαμελισμός, κατατρεγμός και προσφυγιά του συριακού λαού, όπως και των Κούρδων, τους οποίους οι ΗΠΑ, αφού τους εκμεταλλεύτηκαν για χρόνια, τους "άδειασαν". Ολα στον "μύλο" των ανταγωνισμών των ΗΠΑ με Κίνα και Ρωσία και του αμερικανο-ισραηλινού σχεδίου για τη "Νέα Μέση Ανατολή", για το μοίρασμα της λείας σε μια χώρα "κρίκο" και "σταυροδρόμι" ενεργειακών και εμπορικών διαδρόμων για την κερδοφορία των ομίλων τους.

Ο συριακός λαός μπορεί να σπάσει τον κύκλο εναλλαγής του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της ιμπεριαλιστικής ειρήνης "με το πιστόλι στον κρόταφο" με την αυτοτελή πάλη του για τα δικά του συμφέροντα, ενάντια στο καθεστώς της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και σε κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία».