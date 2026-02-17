ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας οργανώνουν σήμερα Τρίτη, στις 7 μ.μ., μπροστά στο αμερικανικό προξενείο, οι Οργανώσεις της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη.

Καλούν τη νεολαία και τον λαό της πόλης να συμμετέχει μαζικά και να στείλει δυνατά το μήνυμα ότι «η Κούβα δεν είναι μόνη! Αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό!».

Σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν: «Καταγγέλλουμε τα επικίνδυνα σχέδια κλιμάκωσης της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα, επιστρατεύοντας γελοία επιχειρήματα και προσχήματα! Μετά την απαράδεκτη επέμβαση στη Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τώρα νέα επιχείρηση οικονομικού και εμπορικού στραγγαλισμού του Νησιού της Επανάστασης, μέσω της επιβολής δασμών και κυρώσεων σε κράτη που προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα ζωτικής σημασίας, αλλά και με το ενδεχόμενο "ναυτικού αποκλεισμού" της Κούβας.

Ολα αυτά ενώ βρίσκεται εν ενεργεία, για πάνω από έξι δεκαετίες, το εγκληματικό εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους σε βάρος της Κούβας, δοκιμάζοντας τον ηρωικό της λαό με μεγάλες ελλείψεις.

Κάτω τα χέρια από την Κούβα. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κουβανικό λαό, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας και στην Ενωση Νέων Κομμουνιστών Κούβας! Ο λαοί θα πουν την τελευταία λέξη».