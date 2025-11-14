ΛΙΒΑΝΟΣ - ΣΥΡΙΑ - ΙΡΑΝ

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο, εν αναμονή του νέου πρέσβη των ΗΠΑ

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν χτες το πρωί τα περίχωρα των πόλεων του νότιου Λιβάνου Αϊταρούν και Ταϊρφελσάι, με πρόσχημα τη στοχοποίηση «αποθήκης όπλων της Χεζμπολάχ και άλλων υπόγειων υποδομών». Ακολούθησε το μεσημέρι και νέα ισραηλινή επιδρομή, με στόχο ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν σε δρόμο της Ναμπατίγεχ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του.

Προηγήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης κι άλλες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Μαΐς Αλ Τζαμπάλ στον νότιο Λίβανο, κατά παράβαση της συμφωνίας εκεχειρίας της 27ης Νοέμβρη 2024.

Νέος πρέσβης των ΗΠΑ

Στο μεταξύ, σήμερα Παρασκευή αναμένεται στη Βηρυτό ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ισα, λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος θεωρείται άνθρωπος του ευρύτερου κύκλου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ισα αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη με τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ και τον πρόεδρο της Βουλής Ναμπίχ Μπέρι. Ο Ισα είναι πρώην τραπεζίτης, έχει γεννηθεί στον Λίβανο και ξεκίνησε κάνοντας ακαδημαϊκή καριέρα στο Παρίσι, στον τομέα των οικονομικών, προτού επιδιώξει καριέρα στον τραπεζικό και έπειτα στον επιχειρηματικό τομέα, σε τράπεζες όπως η «Credit Agricole Indosuez» και η «Chase Manhattan Bank» στη Νέα Υόρκη και η πορτογαλική τράπεζα «Banco Portugues do Atlantico». Σήμερα ο Ισα είναι διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας «Newton Investment Group LLC», με έδρα το Νιου Τζέρσι.

Επαινοι του Μπάρακ στη Συρία για Ιράν και Χεζμπολάχ

Την επιθυμία της κυβέρνησης του τζιχαντιστή «Προέδρου» της Συρίας Αχμεντ Αλ Σαράα να παίξει «ενεργό ρόλο» στην καταπολέμηση ένοπλων οργανώσεων όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» εξήρε χτες ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος στη Συρία και πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Με αφορμή τη συνάντηση του Σαράα με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την περασμένη Δευτέρα, ο Μπάρακ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ότι η Δαμασκός τώρα θα βοηθήσει «ενεργά» τις ΗΠΑ στην «αντιμετώπιση και διάλυση των υπολειμμάτων του Ισλαμικού Κράτους, των Ιρανών Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και άλλων τρομοκρατικών δικτύων» (μολονότι π.χ. η Χαμάς δεν έχει, ούτε είχε ποτέ παρουσία στη Συρία).

Ο Μπάρακ ανέφερε επίσης ότι στην αρχή της βδομάδας συμμετείχε στη «σημαντική» συνάντηση που έγινε στην Ουάσιγκτον μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μ. Ρούμπιο, της Συρίας, Ασαντ Αλ Σαϊμπάνι, και της Τουρκίας, Χ. Φιντάν. Οπως είπε, συζήτησαν μεταξύ άλλων «τα βήματα προς την ολοκλήρωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στη νέα συριακή οικονομική, αμυντική δομή», τονίζοντας ιδιαίτερα πως στην τριμερή υπουργική σύνοδο της Ουάσιγκτον συζητήθηκαν «ο επανακαθορισμός των τουρκο-συριακο-ισραηλινών σχέσεων και η προώθηση της ευθυγράμμισης που στηρίζει την εκεχειρία Ισραήλ - Χαμάς, καθώς και διάφορα θέματα που αφορούν τα σύνορα του Λιβάνου». Επιπλέον ο Μπάρακ κάλεσε το αμερικανικό Κογκρέσο να άρει για τα καλά τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στη Συρία, καθώς εκτιμά ότι «οι πρώην αντίπαλοι μπορούν να γίνουν σύμμαχοι, κάτι που δεν είναι νέο ούτε στην Ιστορία ούτε στην περιοχή».

Ο επικεφαλής των κουρδικών και αραβικών SDF, Μαζλούμ Αμπντί, είχε δηλώσει τον Οκτώβρη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κατέληξε σε μία «καταρχήν συμφωνία» με την κυβέρνηση στη Δαμασκό για την ένταξη των μαχητών της οργάνωσής του στον συριακό στρατό και στις κρατικές δυνάμεις ασφάλειας.

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, οι ΗΠΑ συνέχισαν την πολιτική υπέρτατης πίεσης στο Ιράν. Το βράδυ της Τετάρτης το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε 32 άτομα και οντότητες σε Ιράν, ΗΑΕ, Τουρκία, Κίνα, Ινδία, Γερμανία και Ουκρανία, καθώς θεωρεί ότι βοήθησαν στην προμήθεια βασικών εξαρτημάτων για προγράμματα drones και πυραύλων.