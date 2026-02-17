ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Προετοιμασίες πολέμου ενόψει του νέου γύρου παζαριού στη Γενεύη

Εντείνονται οι προετοιμασίες ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν για νέα πιθανή στρατιωτική σύγκρουση, στο περιθώριο του νέου γύρου αμερικανο-ιρανικών έμμεσων συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη στητης Ελβετίας.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, δήλωσε πως το Ισραήλ προχώρησε στη μετατροπή μαχητικών αεροσκαφών F-35i ώστε να έχουν μεγαλύτερες δεξαμενές καυσίμων και τουλάχιστον 4 μεγάλους πυραύλους στα πτερύγια, φανερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις εντεινόμενες προετοιμασίες για την επόμενη σφοδρή σύγκρουση με το Ιράν, εν ανάγκη χωρίς την άμεση συμμετοχή των ΗΠΑ.

Νέα ιρανικά γυμνάσια στο Ορμούζ

Στο Ιράν οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» ξεκίνησαν χτες νέο γύρο στρατιωτικών γυμνασίων στο στρατηγικό Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο «PressTV», οι ναυτικές δυνάμεις των «Φρουρών» ξεκίνησαν γυμνάσια ανοιχτά των ακτών του νότιου Ιράν, στο πλαίσιο «συνδυασμένων ασκήσεων με αληθινά πυρά». Τα γυμνάσια φέρουν την ονομασία «Εξυπνος Ελεγχος του Στενού Ορμούζ» και πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του διοικητή των «Φρουρών», αντιστράτηγου Μοχάμαντ Πακπούρ.

Την Κυριακή ο Ιρανός επιτελάρχης, στρατηγός Αμπντολραχίμ Μουσαβί, προειδοποίησε τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ να μην επιχειρήσει επίθεση, γιατί θα πάρει «σκληρά μαθήματα, το αποτέλεσμα των οποίων θα εξασφαλίσει ότι δεν θα αποτολμήσει πλέον να εκτοξεύσει άλλες απειλές στον κόσμο».

Το BBC, από την άλλη, αναλύοντας φωτογραφίες μη στρατιωτικών δορυφόρων μετέδωσε ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» και η αρμάδα του πλέουν σε απόσταση 240 χλμ. από τις ακτές του Ιράν στην Αραβική Θάλασσα.

Στην περιοχή έχει πάρει εντολή να κατευθυνθεί και δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο («USS Gerald R. Ford»), ενώ τις τελευταίες βδομάδες έχουν μεταφερθεί σε αμερικανικές βάσεις της Μέσης Ανατολής από ΗΠΑ και Ιαπωνία τουλάχιστον 163 μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 και C-5.

Συναντήσεις του Αραγτσί στη Γενεύη

Στο μεταξύ, πρώτος έφτασε στην Ελβετία χτες ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Μία από τις συναντήσεις που είχε στη Γενεύη ήταν με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» τόνισε πως είχαν «σε βάθος συζητήσεις για τεχνικά ζητήματα». Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, Αραγτσί και Γκρόσι συζήτησαν «ορισμένα τεχνικά θέματα που αφορούν τη συνεργασία του Ιράν με τον οργανισμό στο πλαίσιο ασφαλιστικών δικλίδων». Στη συνέχεια ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Ομανέζο ομόλογό του, Σαγίντ Μπαντρ Αλ Μπουσάιντι, και σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» αναφέρθηκε στον δεύτερο γύρο έμμεσων συνομιλιών με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στη Γενεύη, τονίζοντας: «Είμαι στη Γενεύη με πραγματικές ιδέες για να επιτύχουμε μια δίκαιη, ισότιμη συμφωνία... Αυτό που δεν είναι στο τραπέζι είναι η υποταγή υπό το βάρος απειλών». Στον νέο γύρο συνομιλιών τις ΗΠΑ θα εκπροσωπήσουν ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ και άτυπος σύμβουλος στον Λευκό Οίκο, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο, μιλώντας στο πλαίσιο επίσκεψης στην Ουγγαρία, εκτίμησε ότι θα είναι «δύσκολη» η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, τονίζοντας: «Νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια ευκαιρία να καταλήξουμε διπλωματικά σε μια συμφωνία που να αντιμετωπίζει τα ζητήματα που μας ανησυχούν. Θα είμαστε πολύ ανοιχτοί και φιλόξενοι σε αυτό. Αλλά δεν θέλω να υπερβάλω: Θα είναι δύσκολο».

Την Κυριακή ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Ματζίντ Ταχτ Ραβαντσί, υπαινίχθηκε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για συμβιβασμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων.

Οι γνωστές πιέσεις του Νετανιάχου

Την Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως στην τελευταία συνάντηση με τον Τραμπ ζήτησε η οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν να συμπεριλαμβάνει «τη διάλυση» των υποδομών του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, και όχι μόνο την ανάσχεση της διαδικασίας εμπλουτισμού ουρανίου.

Μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, AIPAC, επανέλαβε ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τη διαπραγμάτευση ΗΠΑ - Ιράν. Αναφέρθηκε δε στο σχέδιό του για σταδιακή απεξάρτηση από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, εκφράζοντας τη βούλησή του να φύγει το Ισραήλ από το επίπεδο της βοήθειας και να μεταβεί στο επίπεδο «εταιρικής σχέσης».

Το Σαββατοκύριακο το Axios.com μετέδωσε ότι στη συνάντηση που είχαν στις 11 Φλεβάρη στον Λευκό Οίκο οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Ισραήλ συζήτησαν μεταξύ άλλων τρόπους μείωσης των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου στην Κίνα.