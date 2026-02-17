ΗΠΑ

Περιοδεία του Ρούμπιο σε Σλοβακία και Ουγγαρία

Τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, δύο κράτη - μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ όπου ασκεί γεωπολιτική «επιρροή» η Ρωσία και αντιτίθενται συχνά σε ευρωενωσιακές αποφάσεις, επισκέφτηκε χθες και προχθές ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο, προωθώντας ενεργειακές και εξοπλιστικές συμφωνίες.

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία το κόμμα του πρωθυπουργού Β. Ορμπαν, «Fidesz», βρίσκεται πίσω από την αντιπολιτευόμενη παράταξη TISZA στις δημοσκοπήσεις, και η επίσκεψη Ρούμπιο είχε στόχο να προωθήσει τον νυν πρωθυπουργό.

Παράλληλα ο Ορμπαν έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρών στην Ουάσιγκτον μεθαύριο για την εναρκτήρια σύνοδο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ.

Τόσο στην Μπρατισλάβα όσο και στη Βουδαπέστη οι συνομιλίες εστίασαν μεταξύ άλλων στο ζήτημα της Ενέργειας.

Σε περσινή του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο ο Ορμπαν εξασφάλισε για τη χώρα του εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις στις εισαγωγές πετρελαίου και αερίου από τη Ρωσία.

Η Ουκρανία καθυστερεί την επισκευή πετρελαιαγωγού

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρ. Φίτσο μετά τη συνάντησή του με τον Ρούμπιο κατηγόρησε την Ουκρανία ότι καθυστερεί την επανέναρξη της λειτουργίας ενός πετρελαιαγωγού που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ανατολική Ευρώπη μέσω Ουκρανίας, προκειμένου να πιέσει την Ουγγαρία να άρει την αντίθεσή της στη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Την Πέμπτη το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι διακόπηκαν οι ροές ρωσικού πετρελαίου που είχε προορισμό την Ανατολική Ευρώπη και διαμετακόμιση μέσω του ουκρανικού τμήματος του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα.

«Αν η Ουγγαρία συμφωνήσει με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, ίσως να φτάσουν οι προμήθειες πετρελαίου», είπε.

Αντίστοιχες κατηγορίες κατά του Κιέβου διατύπωσε και ο Ούγγρος ΥΠΕΞ Π. Σιγιάρτο.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία συνέχισαν να αγοράζουν ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, παρά τις κυρώσεις και τις αποφάσεις της ΕΕ.

Στο μεταξύ, Ουγγαρία και Σλοβακία ζήτησαν από την Κροατία να επιτρέψει τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού «Adria», «καθώς η εξαίρεση από τις κυρώσεις μάς δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε ρωσικό πετρέλαιο μέσω θάλασσας, εφόσον διακοπούν οι παραδόσεις μέσω αγωγών».

Επιπλέον, ο Φίτσο δήλωσε ότι η Σλοβακία ενδιαφέρεται να αγοράσει άλλα 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 από τις ΗΠΑ, φτάνοντας τα 18 συνολικά, και ότι ελπίζει να υπογράψει συμφωνίες με την αμερικανική εταιρεία «Westinghouse» του χρόνου προκειμένου να ηγηθεί κοινοπραξίας για την κατασκευή ενός νέου πυρηνικού εργοστασίου.