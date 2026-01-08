ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.- Ενας 48χρονος, που σκότωσε στις 18 Δεκεμβρίου δύο φοιτητές στο πανεπιστήμιο Μπράουν στις ΗΠΑ και στη συνέχεια έναν καθηγητή του MIT, ομολόγησε τα εγκλήματά του σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε μετά τα γεγονότα, στο οποίο εμφανίζεται να μην έχει μετανοήσει για τις πράξεις του, ενώ δεν αναφέρεται και στο κίνητρό του. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το βίντεο αυτό εντοπίστηκε στη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποίησαν οι αρχές στην αποθήκη στο Νιού Χάμσαϊρ, όπου εντοπίστηκε νεκρός αφού αυτοκτόνησε ο Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε στις 18 Δεκεμβρίου, πέντε ημέρες μετά την επίθεσή του.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ομοσπονδιακή βοήθεια άνω των 10 δισ. δολαρίων που προοριζόταν για τη φροντίδα των παιδιών και την αρωγή σε οικογένειες στην Καλιφόρνια, στο Κολοράντο, στο Ιλινόι, στη Μινεσότα και τη Νέα Υόρκη, «πάγωσε» την Τρίτη η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών επικαλούμενο «ανησυχίες για απάτες και καταχρήσεις», κάτι που επικρίθηκε έντονα από γερουσιαστές και βουλευτές των Δημοκρατικών που διέκριναν πίσω από την απόφαση αυτή ένα «εκδικητικό» σχέδιο.

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ.- Σε πολλές περιοχές της Αργεντινής έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Εχουν πληγεί περιοχές στο Μπουένος Αϊρες, την Κόρδοβα, την Λα Ριόχα και αρκετές άλλες επαρχίες. Ηδη χιλιάδες εκτάρια έχουν γίνει στάχτη, ενώ την κατάσταση δυσκολεύει η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και Πρόληψης και Ελέγχου Δασικών Πυρκαγιών, που επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο με τις περικοπές που επέβαλε η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι.