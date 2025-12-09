ΕΕ - ΗΠΑ

Νέος γύρος αντιπαράθεσης μετά το πρόστιμο στην πλατφόρμα «Χ»

Την ένταση των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων εντός του ευρωατλαντικού μπλοκ ήρθαν να αποτυπώσουν με χαρακτηριστικό τρόπο η επιβολή προστίμου ύψους 120 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν στην πλατφόρμα «Χ», καθώς και οι αντιδράσεις που ακολούθησαν από τον μεγαλοκαπιταλιστή ιδιοκτήτη του, Ιλον Μασκ και την κυβέρνηση Τραμπ.

Αξιωματούχοι της ΕΕ δικαιολόγησαν την απόφαση έναντι της πλατφόρμας «X», τονίζοντας πως παραβίασε βασικές υποχρεώσεις «διαφάνειας» που ισχύουν για τις «πολύ μεγάλες πλατφόρμες», όπως π.χ. ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε και παρουσιάζεται πλέον το μπλε σήμα (blue checkmark). Ο τρόπος θεωρείται «παραπλανητικός», καθώς από ένδειξη ταυτοποίησης χρηστών μετατράπηκε σε υπηρεσία επί πληρωμή. Επίσης, η «X» κατηγορείται για ανεπαρκή διαφάνεια στη λεγόμενη ψηφιακή βιβλιοθήκη διαφημίσεων, καθώς και για το γεγονός ότι δεν παρέχει στους ερευνητές πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα.

Το πρόστιμο είναι το πρώτο που επιβάλλεται βάσει του νέου κανονισμού περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ (Digital Services Act) που αφορά τη λειτουργία των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών, οι περισσότερες εκ των οποίων λειτουργούν από αμερικανικά τεχνολογικά μονοπώλια («Alphabet», «Meta», «X» κ.ά.).

Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Χένα Βιρκούνεν, ισχυρίστηκε ότι το πρόστιμο επιδιώκει την επιβολή των ευρωπαϊκών κανόνων.

Να σημειωθεί ότι την περασμένη Παρασκευή η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι κλείνει χωρίς πρόστιμο την έρευνα για την πλατφόρμα TikTok, καθώς η εταιρεία δεσμεύτηκε να προσαρμόσει τον σχεδιασμό της διαφημιστικής της βιβλιοθήκης.

Παράλληλα, χτες η Meta Platforms του Μ. Ζάκεμπεργκ ανακοίνωσε πως θα προσφέρει στους χρήστες του Facebook και του Instagram μια εναλλακτική επιλογή που θα εμφανίζει λιγότερες εξατομικευμένες διαφημίσεις, αποτρέποντας ενδεχομένως μια νέα σύγκρουση με την ΕΕ, μετά την επιβολή προστίμου ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε την Κομισιόν ότι ουσιαστικά τιμωρεί το «X» «επειδή δεν λογοκρίνει», ενώ επικριτικός ήταν χθες βράδυ και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ.

Ο δε Ιλον Μασκ προσπάθησε να παρουσιάσει την επιβολή προστίμου κατά της πλατφόρμας «Χ» σαν προσπάθεια επιβολής «λογοκρισίας», ενώ σε ανάρτησή του επισήμανε: «Η ΕΕ πρέπει να καταργηθεί και η κυριαρχία να επιστραφεί στις επιμέρους χώρες, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να εκπροσωπούν καλύτερα τους λαούς τους. Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία - κυριαρχία του λαού - αλλά μάλλον γραφειοκρατία - των μη εκλεγμένων γραφειοκρατών!».