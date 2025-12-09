ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Κατοχή και άλλου εδάφους επιδιώκει το Ισραήλ

2025

Την αρπαγή εδάφους της Γάζας προσπαθεί να «κατοχυρώσει» με όποιο τρόπο μπορεί ο ισραηλινός στρατός, ο επιτελάρχης του οποίου,, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι δεν θα επιτρέψει στη Χαμάς να ανασυγκροτηθεί και πως «η κίτρινη γραμμή» (πίσω από την οποία υποτίθεται έχουν αποσυρθεί τα ισραηλινά στρατεύματα από ορισμένες περιοχές της Γάζας)με το Ισραήλ.

«Ελέγχουμε μεγάλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας και στεκόμαστε κατά μήκος στρατηγικών γραμμών. Η Κίτρινη Γραμμή είναι μια νέα συνοριακή γραμμή, μια προς τα εμπρός αμυντική γραμμή για τις κοινότητες και μια επιθετική γραμμή», είπε χαρακτηριστικά στη διάρκεια επιθεώρησης δυνάμεων στο Μπέιτ Χανούν και στη Τζαμπάλια της Γάζας ο αντιστράτηγος Ζαμίρ.

Η λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» χαράχτηκε στο άθλιο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και πίσω από αυτήν βρίσκονται τα ισραηλινά στρατεύματα, καταλαμβάνοντας ουσιαστικά το 53% της Λωρίδας της Γάζας, ενώ υποτίθεται πως θα αποχωρήσουν (σε επόμενες φάσεις του σχεδίου Τραμπ).

Η δήλωση του αντιστράτηγου δεν ήταν τυχαία. Με αφορμή την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο στο Ισραήλ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι σύντομα το Ισραήλ θα εισέλθει στη δεύτερη φάση της «εκεχειρίας» - που παραβιάζει καθημερινά - μόλις επιστραφεί το πτώμα του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, αστυνόμου Ραν Γκβιλί. Στη διάρκεια της δεύτερης φάσης προβλέπεται η «σταδιακή αποχώρηση» των Ισραηλινών στρατιωτών και ο αφοπλισμός της Χαμάς, αλλά και η ανάπτυξη της λεγόμενης «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης».

Πάνω σε αυτή τη δεύτερη φάση έχουν πάρει «φωτιά» τα παζάρια μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ, Τουρκίας, Αιγύπτου και Κατάρ. Τουρκία και Κατάρ έφεραν τελευταία νέα πρόταση για «πάγωμα» ή «αποθήκευση» του οπλισμού της Χαμάς, γεγονός που προκάλεσε την ικανοποίηση της παλαιστινιακής ισλαμικής οργάνωσης και τη σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ. «Οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση για τον αφοπλισμό της Χαμάς αποσκοπεί στη διατήρηση της επιρροής στη Γάζα», σχολίασαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφερόμενοι στην πρόταση Τουρκίας - Κατάρ για την εναλλακτική αφοπλισμού της Χαμάς.

Το Σάββατο πάντως, ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χίγια, εξέφρασε την προθυμία της οργάνωσης να παραδώσει τα όπλα «στο κράτος που θα διοικήσει» την περιοχή στο μέλλον, υπό τον όρο πως θα τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή.

Το ίδιο διάστημα ο Μπ. Νετανιάχου προετοιμάζει το έδαφος για τη συνέχιση της πολιτικής του καριέρας πάνω στη γενοκτονία των Παλαιστινίων και των περιφερειακών πολέμων και επιδρομών που έχει εξαπολύσει την τελευταία διετία, δηλώνοντας την Κυριακή ότι δεν θα συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική εάν λάβει χάρη από τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ για τις υποθέσεις διαφθοράς που δικάζεται.

Οπως και να 'χει, η συνεχιζόμενη επιθετικότητα των δυνάμεων κατοχής στη Γάζα αυξάνει συνεχώς τον αριθμό θυμάτων. Ο νέος απολογισμός που ανακοινώθηκε χτες από το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε συνολικά 70.365 νεκρούς και 171.058 τραυματίες.

Παρακολούθηση Αμερικανών στη βάση CMCC

Σάλο προκάλεσε η χτεσινή αποκάλυψη της εφημερίδας «Guardian» ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν μυστικά τη νέα βάση που έφτιαξαν οι ΗΠΑ στο Κιριάτ Γκατ του νοτίου Ισραήλ προκειμένου να ελέγχουν την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ στη Γάζα (γνωστή και ως βάση CMCC). Οι πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας αναφέρουν πως οι ισραηλινές υπηρεσίες δεν παρακολουθούν μόνο τους Αμερικανούς αλλά και άλλους ξένους στρατιωτικούς αξιωματούχους που βρίσκονται στη συγκεκριμένη βάση.

Το ρεπορτάζ της «Guardian» επιχείρησαν να διαψεύσουν ορισμένοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι στο Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «παραλογισμούς».

Στρατιωτικές εισβολές, συλλήψεις, δολοφονίες

Στο φόντο αυτό, οι κατοχικές δυνάμεις στη Δυτική Οχθη συνεχίζουν ανενόχλητες τα καθημερινά εγκλήματα και επιθέσεις σε βάρος Παλαιστινίων αμάχων με μπαράζ εισβολών και αποκλεισμών πόλεων και χωριών, με συλλήψεις αλλά και εξολόθρευση όσων επιχειρήσουν να σηκώσουν κεφάλι.

Την Κυριακή, Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν 55χρονο εργάτη καθαριότητας και έναν 17χρονο, με τη δικαιολογία πως προσπάθησαν με τα οχήματα στα οποία επέβαιναν να πέσουν πάνω σε φυλάκιο ελέγχου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Μπαμπ αλ Ζαουίγια, στην πόλη της Χεβρώνας.

Χτες, έποικοι με μπουλντόζες ισοπέδωσαν χωράφια Παλαιστινίων στην πόλη Ασίαρ αλ Κιμπλίγια νότια της Ναμπλούς, με τη δικαιολογία της «διαπλάτυνσης δρόμου».

Νωρίτερα, Ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν σε κατοικία στην πόλη Χάρις (δυτικά του Σαλφίτ) και συνέλαβαν τα τρία παιδιά της οικογένειας, αφού λεηλάτησαν το κτίριο στο πλαίσιο «έρευνας».

Το ίδιο 24ωρο, τραυμάτισαν σοβαρά έναν 21χρονο Παλαιστίνιο πυροβολώντας τον στο πόδι και στο κεφάλι στο τείχος Απαρτχάιντ στην πόλη αλ Ραμ, που βρίσκεται βορείως της Ιερουσαλήμ.

Επίσης, οι κατοχικές δυνάμεις εισέβαλαν χτες στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με πρόσχημα «απλήρωτους λογαριασμούς». Κατάσχεσαν διάφορα έγγραφα, μηχανήματα, υπολογιστές και άλλα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού στο πλαίσιο «κατάσχεσης» και αποχώρησαν αφού έβαλαν τη σημαία του Ισραήλ έξω από το κτίριο.

Παζάρια των ΗΠΑ για νέες συμφωνίες (Αβραάμ και μη...)

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, οι ΗΠΑ επιχειρούν σύσφιξη των σχέσεων του κράτους - δολοφόνου με χώρες της περιοχής ή αναθέρμανση παλιότερων συμφωνιών.

Το αμερικανικό axios.com ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να μεσολαβήσει για τη διοργάνωση συνόδου κορυφής Αιγύπτου - Ισραήλ προσκαλώντας τους ηγέτες αμφοτέρων χωρών Α.Φ. Σίσι και Μπ. Νετανιάχου (που δεν έχουν επικοινωνήσει άμεσα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα), υπό την προϋπόθεση να εγκρίνει το Ισραήλ τη στρατηγική συμφωνία για την εξαγωγή φυσικού αερίου στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του axios, με αυτό το σκεπτικό, οι ΗΠΑ εξετάζουν παρόμοιες πρωτοβουλίες που εστιάζονται σε οικονομικά κίνητρα σε τομείς όπως η τεχνολογία και η Ενέργεια, ώστε να «αναθερμάνουν» ή να συνάψουν (όπου δεν υπάρχουν) σχέσεις του Ισραήλ με αραβικές χώρες, όπως ο Λίβανος, η Συρία και η Σαουδική Αραβία και να υπογραφούν νέες «συμφωνίες του Αβραάμ».

Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Φρ. Μερτς στο Ισραήλ, ο τελευταίος δήλωσε πρόθυμος να παίξει ρόλο στη Γάζα της επόμενης μέρας, υπό τον όρο πως θα έχει αφοπλιστεί η Χαμάς. Κατά τα άλλα, επανέλαβε ότι ότι η Γερμανία τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Τέλος, χτες ανακοινώθηκε ότι ο Νετανιάχου θα συναντήσει τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 29 Δεκεμβρίου.

Επίσης άρθρο του «Al Monitor» στις 7/12 επικαλούμενο ως πηγή εκτιμήσεις Ευρωπαίων διπλωματών αναφέρεται στην ισχυρή πιθανότητα μίας νέας ισραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν εντός 2026.

Οπως σημειώνεται από τους Ευρωπαίους, μια ισραηλινή επιχείρηση «θα είναι σύντομη και έντονη, αλλά τελικά άχρηστη καθώς δεν θα επιφέρει καμία πραγματική στρατηγική συνέπεια» και πως σε αυτή την περίπτωση, το Ιράν «θα προβεί σε αντίποινα» εξαπολύοντας σημαντική εκτόξευση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς (όπως έκανε τον περασμένο Ιούνιο χτυπώντας τους πύργους Ντα Βίντσι στην καρδιά του Τελ Αβίβ).

Βασικά κριτήρια που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μία ισραηλινή επίθεση κατά της Τεχεράνης είναι η μη επίτευξη μίας νέας συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και η επιτάχυνση των ιρανικών προσπαθειών για εμπλουτισμό ουρανίου και περαιτέρω διεύρυνση του βαλλιστικού προγράμματος.