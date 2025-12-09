ΣΥΡΙΑ

Εκδηλώσεις για τον έναν χρόνο των τζιχαντιστών στην εξουσία

Με τυμπανοκρουσίες περί «νέου κεφαλαίου» στην Ιστορία της Συρίας γιορτάστηκε χτες στη Δαμασκό και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας η πρώτη επέτειος από την κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης, του Μπασάρ Ασαντ, που επήλθε μετά από πόλεμο περίπου μιάμισης δεκαετίας και σκληρές «δυτικές» κυρώσεις.

Η «αλλαγή κεφαλαίου», που επήλθε με τη σύσσωμη στήριξη των ΗΠΑ, της Τουρκίας και άλλων χωρών σε δυνάμεις τζιχαντιστών της Αλ Κάιντα, που ανήλθαν στην εξουσία υπό τις εντολές του σημερινού «μεταβατικού Προέδρου», τζιχαντιστή Αχμεντ Αλ Σαράα, γιορτάστηκε με πλήθος εκδηλώσεων. Ο Σαράα υποσχέθηκε ότι παρά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα και τις προκλήσεις «θα οικοδομήσει μια ισχυρή Συρία, με δομή αντάξια στο παρελθόν και στο παρόν της».

«Κανείς δεν θα σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μας, όσο μεγάλος ή ισχυρός κι αν είναι, και κανένα εμπόδιο δεν θα σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μας. Θα αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις, αν θέλει ο Θεός», είπε.

Το Σαββατοκύριακο ο τζιχαντιστής «Πρόεδρος», μιλώντας σε φόρουμ στο Κατάρ, διαβεβαίωσε ότι «η Συρία σήμερα ζει την καλύτερη εποχή της», παρά τα λουτρά αίματος εναντίον εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων από τις σημερινές «δυνάμεις ασφαλείας». Δεσμεύτηκε δε ότι οι υπεύθυνοι για τις σφαγές αυτές «θα λογοδοτήσουν».

Ο Σαράα είπε ακόμα ότι η «μεταβατική περίοδος» θα συνεχιστεί για άλλα 4 χρόνια, προκειμένου να ανοικοδομηθούν οι θεσμοί, να ψηφιστούν νόμοι και ένα νέο Σύνταγμα, και μετά θα γίνουν εκλογές.

Η ημιαυτόνομη κουρδική κυβέρνηση, που ελέγχει περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας, συνεχάρη τους Σύρους για την πρώτη επέτειο από την ανατροπή του Ασαντ, αλλά απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις και τις εκδηλώσεις, για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, χτες η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ανακοίνωσε ότι μέσα στον τελευταίο χρόνο επέστρεψαν στη Συρία πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, μαζί με περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους εκτοπισμένους σε περιοχές εντός της Συρίας.