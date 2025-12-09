Τρίτη 9 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΡΑΒΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Αυτονομιστές δηλώνουν ότι ελέγχουν τον νότο της Υεμένης

Αυτονομιστές του λεγόμενου «Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου» στη νότια Υεμένη (STC) ανακοίνωσαν χτες το βράδυ ότι ελέγχουν όλες τις νότιες επαρχίες της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικής σημασίας λιμανιού Αντεν, που την τελευταία δεκαετία αποτελεί τη βάση της «φιλοδυτικής» κυβέρνησης του Προέδρου Ρασάντ Μοχάμεντ Αλ Αλίμι, αφότου οι Χούθι του «Κινήματος Ανσάρ Αλλάχ» κατέλαβαν τον έλεγχο της πρωτεύουσας Σαναά και του μεγαλύτερου μέρους του βόρειου τμήματος της χώρας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των αυτονομιστών της νότιας Υεμένης, η εξέλιξη επήλθε μία βδομάδα μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης «Υποσχόμενο Μέλλον».

Ο Αμρ Αλ Μπιντχ, που συμμετέχει στο «Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο», δήλωσε ότι 8 νότιες επαρχίες πλέον «είναι υπό την προστασία των Νότιων Ενόπλων Δυνάμεων» και ότι μελετάται το ενδεχόμενο μιας κοινής επιχειρησιακής διοίκησης, με στόχο την «ενίσχυση της σταθερότητας» στον νότο και την «καταπολέμηση των Χούθι».

Το ίδιο 24ωρο, δύο από τις ισχυρές χώρες της περιοχής, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής υπερύψηλης ταχύτητας που θα συνδέει τις δύο αυτές μοναρχίες του Περσικού Κόλπου, στο πλαίσιο της συνέχισης των προσπαθειών για ενίσχυση των - άλλοτε τεταμένων - διμερών σχέσεων.

    

