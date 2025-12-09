ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μπαράζ επαφών σε Φλόριντα, Λονδίνο και Βρυξέλλες

Η Ευρώπη έχει «πολλά χαρτιά στα χέρια της», δηλώνει ο Μακρόν, με φόντο τον «παραγκωνισμό» από τις ΗΠΑ

TOBY MELVILLE

Μεσυνεχίστηκαν τα παζάρια γύρω από τηνκαιστηνκαι ενώ οι αντιθέσεις και τα αντικρουόμενα συμφέροντα μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα οξύνονται.

Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν Παρασκευή και Σάββατο στη Φλόριντα για τον τρίτο γύρο συνομιλιών σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την αργή αλλά σταθερή προέλασή τους στο μέτωπο.

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως οποιαδήποτε πραγματική πρόοδος για μια συμφωνία θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας να δεσμευτεί σοβαρά υπέρ μιας διαρκούς ειρήνης, ιδίως με μέτρα αποκλιμάκωσης και τον τερματισμό των σκοτωμών», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι συζητήθηκαν και τα αποτελέσματα της συνάντησης στη Μόσχα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε ότι οι μετέχοντες «συμφώνησαν για το πλαίσιο ρυθμίσεων ασφαλείας (...) και απαραίτητων δυνατοτήτων αποτροπής».

Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζ. Κούσνερ, σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, οι οποίοι την περασμένη βδομάδα είχαν συναντηθεί και με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλ. Πούτιν στη Μόσχα.

Από την ουκρανική πλευρά συμμετείχαν ο Ρ. Ουμέροφ, επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών, και ο στρατηγός Α. Χνάτοφ.

Σε ανάρτησή του ο Μ. Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, υπογράμμισε ότι αν και «η διπλωματική διαδικασία διεξάγεται κυρίως στα παρασκήνια, οι θέσεις είναι ξεκάθαρες». «Η Ουκρανία θέλει το τέλος του πολέμου και είναι έτοιμη για συνομιλίες», συμπλήρωσε.

Πάντως ο Ντ. Τραμπ επέκρινε τον Ουκρανό ομόλογό του, Β. Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι «δεν έχει διαβάσει» την πρόταση των ΗΠΑ: «Μιλήσαμε λοιπόν με τον Πρόεδρο Πούτιν, μιλήσαμε με Ουκρανούς ηγέτες - ιδίως τον Πρόεδρο Ζελένσκι - και πρέπει να πω ότι είμαι λιγάκι απογοητευμένος που ο Πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμα την πρόταση».

«Αυτό εξυπηρετεί τη Ρωσία, ξέρετε, νομίζω πως η Ρωσία θα προτιμούσε να πάρει όλη τη χώρα», αλλά «δεν είμαι σίγουρος ότι εξυπηρετεί τον Ζελένσκι», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο ρωσικός στρατός συνέχισε την προέλασή του στο μέτωπο και ανακοίνωσε την κατάληψη της περιοχής Μπεζιμενέ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες αλλά και οι διαπραγματεύσεις, με τη Μόσχα να ζητά να της παραχωρηθούν και τα εδάφη που δεν έχει καταλάβει ακόμα.

Χθες ο Ζελένσκι δήλωσε ότι σχετικά με το εδαφικό ζήτημα υπάρχουν οι «οπτικές των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας» για το πώς να λυθεί αυτό, αλλά «δεν έχουμε ακόμα μια ενιαία άποψη για το Ντονμπάς».

Είπε επίσης ότι η Ουκρανία πιέζει για μια ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» από τους «δυτικούς συμμάχους», πρωτίστως από τις ΗΠΑ.

«Ειρηνευτικό» σχέδιο συζήτησαν οι «πρόθυμοι» στο Λονδίνο

Στο Λονδίνο οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν στον λεγόμενο «Συνασπισμό των Προθύμων» με τη χθεσινή συνάντηση μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γάλλου Προέδρου Εμ. Μακρόν, του Γερμανού καγκελάριου Φρ. Μερτς, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου.

Τα σχέδια Ουκρανίας - Ευρώπης για μια «ειρηνευτική» συμφωνία θα είναι έτοιμα σήμερα για να παραδοθούν στις ΗΠΑ. Αποφασίστηκε να εντείνουν τη στήριξη στο Κίεβο και την οικονομική πίεση στη Μόσχα.

Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας έλαβαν οδηγίες να συνεχίσουν τις συζητήσεις για την Ουκρανία τις επόμενες μέρες.

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αταλάντευτη υποστήριξή μας. Αυτός είναι ο σκοπός των προσπαθειών που έχουμε αναλάβει ως μέρος της Συμμαχίας των Προθύμων», δήλωσε ο Μακρόν ενόψει της συνάντησης και ξεκαθάρισε πως «πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία ώστε να εξαναγκαστεί σε ειρήνη».

«Θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες μαζί με τους Αμερικανούς για να παρέχουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή και διαρκής ειρήνη. Διότι αυτό που διακυβεύεται στην Ουκρανία είναι και η ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της», υπογράμμισε.

Στις εναρκτήριες δηλώσεις στη συνάντηση ο Μακρόν απευθύνθηκε άμεσα στη Ρωσία και έμμεσα στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι η Ευρώπη έχει «πολλά χαρτιά στα χέρια της», ενώ ο Μερτς δήλωσε «σκεπτικός» για «ορισμένες λεπτομέρειες που προέρχονται από τα έγγραφα της αμερικανικής πλευράς».

Ο Ζελένσκι τόνισε τη σημασία της ενότητας μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ, καθώς υπάρχουν πράγματα «που δεν μπορούμε να καταφέρουμε χωρίς τους Αμερικανούς (...) και άλλα δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη».

Χαρακτήρισε «παραγωγικές» τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες, λέγοντας ότι έχει σημειωθεί «μικρή πρόοδος προς την ειρήνη».

Στη συνέχεια ο Ουκρανός Πρόεδρος επρόκειτο να μεταβεί στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε, την πρόεδρο της Κομισιόν, Ουρσ. φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντ. Κόστα.

«Euroclear»: «Δεν υπάρχουν δωρεάν χρήματα για την ΕΕ»

Δεν υπάρχουν «δωρεάν» χρήματα από το «Euroclear» για την ΕΕ, «είναι χρήματα του "Euroclear" και συνδέονται με τις απαιτήσεις αποζημίωσης της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας», τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος του μεγαλύτερου αποθετηρίου τίτλων του Βελγίου σε συνέντευξή της στη «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

Προειδοποίησε δε ότι θα προκύψουν πραγματικοί κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αν η ΕΕ προχωρήσει στη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χορήγηση δανείου 140 δισ. ευρώ στο Κίεβο, προκειμένου να αγοράσει όπλα από ευρωπαϊκά κράτη.

«Οποιαδήποτε ενέργεια με τη χρήση κρατικών πόρων της Ρωσίας χωρίς τη συμφωνία της Ρωσίας θα ήταν κλοπή. Και είναι σαφές ότι η κλοπή κεφαλαίων του ρωσικού κράτους θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες», καθώς θα ανοίξει ο δρόμος για «νομική αναρχία και καταστροφή του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος», με πρώτο θύμα την Ευρώπη, τόνισε ο πρέσβης της Ρωσίας στο Βερολίνο, με φόντο τη συνάντηση του Γερμανού καγκελάριου, της προέδρου της Κομισιόν και του Βέλγου πρωθυπουργού.

Απαγόρευση των ρωσικών θαλάσσιων υπηρεσιών εξετάζουν ΕΕ - G7

Σε συνομιλίες για σκληρές κυρώσεις κατά της Μόσχας βρίσκονται το G7 και η ΕΕ, εξετάζοντας την αντικατάσταση του ανώτατου ορίου τιμών στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου με την πλήρη απαγόρευση των θαλάσσιων υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο, όπως μεταδίδει το «Reuters», επικαλούμενο έξι πηγές.

Η Ρωσία εξάγει πάνω από το 1/3 του πετρελαίου της με δεξαμενόπλοια «δυτικών» χωρών, κυρίως σε Ινδία και Κίνα, χρησιμοποιώντας «δυτικές» ναυτιλιακές υπηρεσίες. Η απαγόρευση που εξετάζεται θα τερματίσει αυτό το εμπόριο, το οποίο πραγματοποιείται κυρίως μέσω των στόλων χωρών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας.

Τα υπόλοιπα 2/3 του εξαγόμενου ρωσικού πετρελαίου διανέμονται με έναν στόλο εκατοντάδων δεξαμενόπλοιων που λειτουργούν εκτός του «δυτικού» ελέγχου και των ναυτιλιακών προτύπων, γνωστό ως «σκιώδη στόλο». Η Ρωσία θα χρειαστεί να επεκτείνει αυτόν τον στόλο, αν το G7 και η ΕΕ επιβάλουν την απαγόρευση των θαλάσσιων υπηρεσιών.

Βρετανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι προωθούν την ιδέα σε τεχνικές συναντήσεις του G7, ανέφεραν οι πηγές. Οποιαδήποτε τελική απόφαση των ΗΠΑ θα εξαρτηθεί από τις τακτικές πίεσης που θα επιλέξει η κυβέρνηση Τραμπ.

Τον Οκτώβρη η Ρωσία εξήγαγε το 44% του πετρελαίου της με δεξαμενόπλοια «σκιώδους στόλου» που έχουν υποστεί κυρώσεις, σύμφωνα με ανάλυση του «Centre for Research on Energy and Clean Air», με έδρα τη Φινλανδία.

Περίπου το 18% του πετρελαίου μεταφέρθηκε με δεξαμενόπλοια «σκιώδους στόλου» που δεν έχουν υποστεί κυρώσεις, ενώ δεξαμενόπλοια με συνδέσεις με χώρες του G7, την ΕΕ και την Αυστραλία μετέφεραν το 38% του ρωσικού πετρελαίου.