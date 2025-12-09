«Κάθε απόφαση των ΗΠΑ συνδέεται με τον σκληρό ανταγωνισμό με την Κίνα»

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Ευρώπη για τη «Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας» που δημοσίευσε την Παρασκευή η Ουάσιγκτον.

Σε αυτήν, σε άμεση σύνδεση με τη γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ για «επιμερισμό των βαρών» με τους Ευρωπαίους του ΝΑΤΟ, επισημαίνεται μεταξύ άλλων η «αναπροσαρμογή» της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας ανά τον κόσμο, «για την αντιμετώπιση επειγουσών απειλών στην ήπειρό μας και την απόσυρση από θέατρα, η σημασία των οποίων για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια ή δεκαετίες».

Γίνεται υπαινιγμός για την ανάγκη πολιτικών αλλαγών στην Ευρώπη ώστε να «επανεγκατασταθούν οι συνθήκες στρατηγικής σταθερότητας στην ευρασιατική ήπειρο και να περιοριστεί ο κίνδυνος σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και ευρωπαϊκών κρατών».

Εξάλλου στην αναθεωρημένη Στρατηγική η Ρωσία δεν χαρακτηρίζεται πλέον «άμεση απειλή», όπως συνέβαινε από το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, και υπάρχει προτροπή για περιορισμένη συνεργασία σε ζητήματα «στρατηγικής σταθερότητας».

«Αυτό το θεωρούμε θετικό βήμα», σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ.

Επιπλέον η νέα Στρατηγική αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι «έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο» με τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Το ίδιο έγγραφο καταδεικνύει ωστόσο ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εμπλέκονται στην Ευρώπη: «Οχι μόνο δεν μπορούμε να "ξεγράψουμε" την Ευρώπη, αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν και αυτοκαταστροφικό».

«Η πορεία της αμερικανικής πολιτικής ήταν σαφής ήδη πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τον Τραμπ. Αυτό που έκανε ο ίδιος, είναι να επιταχύνει μια διαδρομή δίχως επιστροφή», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Αμυνας, Γκ. Κροζέτο, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Οι ΗΠΑ έχουν έναν όλο και σκληρότερο ανταγωνισμό με την Κίνα και κάθε πράξη, κάθε απόφασή τους πρέπει να ερμηνεύεται στα πλαίσια αυτού του σκηνικού. Ο Τραμπ κατέστησε σαφές, απλώς, ότι στον ανταγωνισμό αυτόν η ΕΕ του χρειάζεται λίγο ή και καθόλου».

«Κάθε πράξη, κάθε απόφαση θα συνδέεται με έναν και μόνο στόχο: Την ενίσχυση των ΗΠΑ στον ανταγωνισμό με την Κίνα», συμπλήρωσε.

Για μια «αναπόφευκτη ιστορική διαδικασία» έκανε λόγο η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζ. Μελόνι και η Ευρώπη «αν θέλει να είναι σημαντική, πρέπει να καταφέρει να υπερασπίσει μόνη της τον εαυτό της, δεν μπορεί να εξαρτάται από τους άλλους. Οι Αμερικανοί αποφασίζουν, σήμερα, να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους, διότι διαθέτουν την αναγκαία δύναμη. Πρέπει να κάνει το ίδιο και η Ευρώπη».

Οι ΗΠΑ παραμένουν «ο μεγαλύτερος σύμμαχος» της ΕΕ παρά τις «επικρίσεις και τις διαφωνίες», ήταν το σχόλιο της επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας.

«Τελεσίγραφο» έως το 2027

Τελεσίγραφο έως το 2027 έδωσαν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη, προκειμένου να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών «αμυντικών» δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ - από πληροφορίες έως πυραύλους - προθεσμία που Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν μη ρεαλιστική.

Το συγκεκριμένο μήνυμα μεταφέρθηκε, σύμφωνα με το Reuters, στη διάρκεια συνάντησης, στην Ουάσιγκτον αυτήν την εβδομάδα, μεταξύ του προσωπικού του Πενταγώνου που επιβλέπει την πολιτική του ΝΑΤΟ και αρκετών ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών.

Στη συνάντηση, αξιωματούχοι του Πενταγώνου κατέδειξαν ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι ικανοποιημένη με τα βήματα που έχει κάνει η Ευρώπη για την ενίσχυση των «αμυντικών» της δυνατοτήτων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους ομολόγους τους ότι εάν η Ευρώπη δεν τηρήσει την προθεσμία του 2027, οι ΗΠΑ ενδέχεται να σταματήσουν να συμμετέχουν σε ορισμένους μηχανισμούς συντονισμού άμυνας του ΝΑΤΟ, όπως δήλωσαν οι πηγές.