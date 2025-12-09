ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΛΙΒΥΗ

Συνάντηση Σίσι-Χάφταρ στο Κάιρο - Στην ατζέντα και η οριοθέτηση ΑΟΖ

Συνάντηση με τον αρχηγό του «Λιβυκού Εθνικού Στρατού» Χαλίφα Χάφταρ στο Κάιρο είχε χτες ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Σίσι, στη διάρκεια της οποίας ο τελευταίος επιβεβαίωσε την υποστήριξη του Καΐρου στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τη σταθερότητα της Λιβύης.

Σε ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας τονίστηκε επίσης η ανάγκη «να αντιμετωπιστούν όλες οι ξένες παρεμβάσεις στη Λιβύη» και απαίτησε την «απομάκρυνση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων» (συμπεριλαμβανομένων των Τούρκων).

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της έγκυρης αιγυπτιακής εφημερίδας «Al Ahram», ο Λίβυος στρατάρχης, στρατηγός Χαλίφα Χάφταρ, από τη μεριά του εκτίμησε τον κομβικό ρόλο της Αιγύπτου στην περιοχή και τόνισε πως συζήτησαν «την οριοθέτηση κοινών θαλάσσιων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών» και πως συμφώνησαν «στη σημασία συνέχισης της συνεργασίας με τρόπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφοτέρων χωρών» στη βάση του «διεθνούς δικαίου».

Συζήτησαν επίσης την ανάγκη εντατικοποίησης των «διεθνών και περιφερειακών προσπαθειών» για την εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης στον καταστροφικό διετή πόλεμο στο Σουδάν.