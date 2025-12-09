ΟΝΔΟΥΡΑ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Καταγγελίες για εκτεταμένη νοθεία μέσω των ΗΠΑ

Ενώ η καταμέτρηση για τις εκλογές στην Ονδούρα - προεδρικές, βουλευτικές και τοπικές - στις 30 Νοέμβρη ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί (είναι κάπου στο 88%) και παρατηρήθηκαν μεγάλες διακοπές στη μετάδοση των αποτελεσμάτων από την Εθνική Εκλογική Επιτροπή, πυκνώνουν οι καταγγελίες για εκτεταμένη νοθεία και «μαγειρέματα» αποτελεσμάτων «made in ΗΠΑ».

Ο παλαιστινιακής καταγωγής Νάσρι Ασφούρα, επιχειρηματίας στις Κατασκευές, υποψήφιος του συντηρητικού Εθνικού Κόμματος, που έχει τη στήριξη του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, και ο Σαλβαδόρ Νασράλα, τηλεοπτικός παρουσιαστής με καταγωγή από τον Λίβανο, υποψήφιος του Φιλελεύθερου Κόμματος, εξακολουθούν να εμφανίζουν ελάχιστη διαφορά, με ποσοστά 40,1% και 39,8% αντίστοιχα. Η δε Ρίξι Μονκάδα, υποψήφια του Κόμματος Ελευθερίας και Ανανέωσης, υποστηριζόμενη από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Σιομάρα Κάστρο ντε Σελάγια, με 19,2%, καταγγέλλει ανοιχτά εκτεταμένη νοθεία με παρέμβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ και μιλά για «διαφθορά» και «εμπλοκή» ναρκεμπόρων, αναφερόμενη στο γεγονός ότι ο πρώην Πρόεδρος Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014 - 2022), από το Εθνικό Κόμμα, πήρε χάρη από τον Τραμπ ενώ εξέτιε ποινή κάθειρξης 45 ετών στις ΗΠΑ για λαθρεμπόριο ναρκωτικών (άνω των 400 τόνων) και πυροβόλων όπλων.

Η Μονκάδα και το κόμμα της κάνουν λόγο και για εκβιασμούς πολιτών ότι θα διακοπούν τα εμβάσματα που λαμβάνουν από συγγενείς τους στις ΗΠΑ, αν δεν στηρίξουν τον Ασφούρα.

Καταλήγοντας η Μονκάδα επεσήμανε ότι η παρέμβαση του Τραμπ «αλλάζει τη λαϊκή κυριαρχία» και ζήτησε «κινητοποιήσεις, τοπικές και νομαρχιακές συνελεύσεις, διαμαρτυρίες, απεργίες και καθιστικές διαμαρτυρίες», καθώς και να είναι πανεθνική μέρα διαμαρτυρίας το Σάββατο 13 Δεκέμβρη.