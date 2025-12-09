Τρίτη 9 Δεκέμβρη 2025
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ
Διαμορφώνουν πλαίσιο «στρατηγικού συντονισμού στην Αμυνα»

Ενώ συνεχίζεται η ένταση μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας

Από την επίσκεψη του Αυστραλού υπουργού Αμυνας στο Τόκιο

Αξονες ενίσχυσης της συνεργασίας τους στην Αμυνα επεξεργάζονται Ιαπωνία και Αυστραλία, των οποίων οι υπουργοί Αμυνας, Σιντζίρο Κοϊζούμι και Ρίτσαρντ Μαρλς ανακοίνωσαν «Πλαίσιο Στρατηγικού Αμυντικού Συντονισμού», με φόντο τους τόνους που «ανεβάζουν» απέναντι στην Κίνα ισχυρές δυνάμεις του Ινδο-Ειρηνικού και όχι μόνο.

Υποδεχόμενος τον Αυστραλό ομόλογό του που είχε διήμερες επαφές στην Ιαπωνία, ο Κοϊζούμι δήλωσε πως στόχος του Πλαισίου είναι να διασφαλιστεί ότι οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά και ευθυγραμμιζόμενες στρατηγικά «σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις καταστάσεις». Υπογράμμισε δε ότι αυτή η συνεργασία θα καλύπτει «όλους τους τομείς», από τον κυβερνοχώρο και το Διάστημα, μέχρι τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη διαχείρισή τους. Από την πλευρά του, ο Μαρλς τόνισε πως «πρόκειται για την εμβάθυνση της αμυντικής σχέσης, η οποία είναι ήδη πολύ σημαντική, και την επίτευξη αυτής της μέγιστης φιλοδοξίας σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς για να διασφαλίσουμε ότι συνεργαζόμαστε όσο το δυνατόν πιο στενά στο μέλλον... για να υποστηρίξουμε έναν ελεύθερο και ανοιχτό Ινδο-Ειρηνικό».

«Κλείδωμα» αεροσκαφών του καταγγέλλει το Τόκιο

«Επικίνδυνο και εξαιρετικά λυπηρό» συμβάν χαρακτήρισε στο μεταξύ ο Κοϊζούμι το «κλείδωμα» καταδιωκτικών αεροσκαφών της χώρας του από κινεζικά ραντάρ, ενώ παραμένει η ένταση στις διμερείς σχέσεις, μετά τις δηλώσεις της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού, Σαναε Τακαΐτσι για ενδεχόμενη ενεργοποίηση των γιαπωνέζικων Ενόπλων Δυνάμεων για τυχόν εξελίξεις στην Ταϊβάν.

Ο Γιαπωνέζος υφυπουργός Εξωτερικών Τακεχίρο Φουνακόσι κάλεσε τον Κινέζο πρέσβη στο Τόκιο, Γου Τζιανγκχάο, εκφράζοντάς του την «έντονη διαμαρτυρία» της κυβέρνησής του και ζητώντας από την κινεζική κυβέρνηση να εγγυηθεί πως «δεν θα επαναληφθούν τέτοιες ενέργειες».

Τα ραντάρ στρατιωτικού αεροσκάφους «κλειδώνουν» στόχους όταν σταματούν απλώς να σαρώνουν τον εναέριο χώρο και ξεκινούν να παρακολουθούν συγκεκριμένο στόχο, ώστε τα υπολογιστικά συστήματα να καταλήξουν σε «λύση» πυρός.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Αμυνας, κινεζικά μαχητικά «κλείδωσαν» ιαπωνικά καταδιωκτικά αεροσκάφη σε δυο περιπτώσεις, στον εναέριο χώρο κοντά στη νήσο Οκινάουα (νότια Ιαπωνία) το περασμένο Σάββατο.

Από κινεζικής πλευράς, εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού υποστήριξε ότι ιαπωνικά καταδιωκτικά πλησίασαν επανειλημμένα δικά του στοιχεία και επιχείρησαν να εμποδίσουν τη διεξαγωγή αεροναυτικών γυμνασίων, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες του Τόκιο «εντελώς αντίθετες με τα γεγονότα».

  • Ιδιαίτερα χαμηλή (31,9%) ήταν η συμμετοχή στις εκλογές που έγιναν την Κυριακή στο Χονγκ Κονγκ, για την ανάδειξη των 20 από τα 90 μέλη του «Νομοθετικού Συμβουλίου» (τα υπόλοιπα εκλέγονται από ειδική επιτροπή που καθορίζεται σε στενή «συνεννόηση» με την κεντρική κινεζική κυβέρνηση). Θυμίζουμε ότι μετά και από τις αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία, πριν μερικά χρόνια, υποψήφιοι για το Συμβούλιο μπορούν να είναι όσοι συμφωνούν με προδιαγραφές για την «ασφάλεια» του Χονγκ Κονγκ που έχουν καθοριστεί μετά από αναπροσαρμογή του βαθμού αυτονομίας της περιοχής, ώστε να υπηρετεί ακόμα πιο αποφασιστικά τις επιδιώξεις της Κίνας.
    

