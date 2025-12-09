ΓΑΛΛΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ

Ζημιές μετά και από διαρροή νερού

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το διεθνούς σημασίας Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ήρθαν στο φως, αυτήν τη φορά μετά από διαρροή νερού που σημειώθηκε και προκάλεσε ζημιές σε αρκετές εκατοντάδες βιβλία της βιβλιοθήκης, που χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 20ού. Σύμφωνα με τον Φρανσίς Σταϊνμπόκ, αναπληρωτή διευθυντή του Λούβρου, επλήγησαν περίπου 300 με 400 βιβλία, κυρίως περιοδικά και επιστημονικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται για έρευνα στην Αιγυπτιολογία - υλικό που θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμο για τους μελετητές. Ο ίδιος ωστόσο υποστήριξε ότι τα έγγραφα μπορούν να αποκατασταθούν από βιβλιοδέτες και στη συνέχεια να επιστρέψουν στη βιβλιοθήκη.

Η διαρροή προκλήθηκε από το υδραυλικό σύστημα που τροφοδοτεί τον εξοπλισμό θέρμανσης και εξαερισμού της πτέρυγας Μογιέν της βιβλιοθήκης, μετά από λάθος άνοιγμα μιας βαλβίδας που ωστόσο δεν διευκρινίστηκε πώς έγινε.

Το Νοέμβρη, η γκαλερί Καμπανά του Μουσείου - με εννέα αίθουσες αφιερωμένες μάλιστα στην αρχαία ελληνική κεραμική - έκλεισε εξαιτίας σοβαρών ζημιών που εντοπίστηκαν στο κτίριο που τη στεγάζει.

Οι εργαζόμενοι στο Μουσείο προγραμματίζουν επαναλαμβανόμενες απεργίες από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, καταγγέλλοντας τις «κακές συνθήκες εργασίας».

Ολα αυτά ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι το εισιτήριο για τους μη Ευρωπαίους επισκέπτες θα αυξηθεί κατά 45%, από το 2026.