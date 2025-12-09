ΗΠΑ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΑΜΠ

«Εξειδικεύουν» τους άξονες πολεμικής προετοιμασίας στη μάχη για την πρωτοκαθεδρία

Τους άξονες της πολύμορφης πολεμικής προετοιμασίας τωνσε όλα τα μέτωπα - στρατιωτικά, πολιτικά, οικονομικά - στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα «εξειδικεύει» ημε φόντο τηπου παρουσίασε την περασμένη Παρασκευή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, μιλώντας το Σάββατο σε εκδήλωση του ετήσιου «Φόρουμ Αμυνας» στην κοιλάδα Σίμι της Καλιφόρνια, αναφέρθηκε στους «επικαιροποιημένους» κεντρικούς ιμπεριαλιστικούς στόχους των ΗΠΑ έναντι ανταγωνιστών και «συμμάχων», με πυρήνα το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική».

Πίσω από τα γνωστά περί ...«ειρήνης μέσω της ισχύος», ο Χέγκσεθ έσπευσε να προδιαγράψει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να υπερασπιστούν διά πυρός και σιδήρου την πρωτοκαθεδρία τους στον διεθνή ανταγωνισμό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μην έχετε καμία αμφιβολία: Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να διατηρήσει και να επιταχύνει τον ισχυρότερο στρατό που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Τον ισχυρότερο, τον πιο θανατηφόρο και αμερικανικής κατασκευής... Το Οπλοστάσιο της Ελευθερίας».

Για την επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ, ο υπουργός Πολέμου εστίασε στο εξής τετράπτυχο: «Υπεράσπιση της αμερικανικής πατρίδας» και του ημισφαιρίου της. Αποτροπή της Κίνας «μέσω της ισχύος και όχι μέσω της βίας». Αύξηση της κατανομής των βαρών ανάμεσα στις ΗΠΑ και στους «συμμάχους και εταίρους» τους. Και τροφοδότηση της αμερικανικής «αμυντικής βιομηχανικής βάσης».

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο άξονα, στο όνομα της αντιμετώπισης της «παράνομης μετανάστευσης» και της «ναρκο-τρομοκρατίας σε όλο το δυτικό ημισφαίριο» παρουσίασε ως «πρώτη γραμμή άμυνας» την τεράστια στρατιωτική κινητοποίηση στην Καραϊβική και τις απειλές νέων επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη σημασία της ευρύτερης περιοχής για τον συνολικότερο διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό.

Σχετικά με την Κίνα ο Χέγκσεθ επιχείρησε να εξωραΐσει τον σφοδρό ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, λέγοντας ότι χάρη στην ηγεσία του Τραμπ «οι σχέσεις γίνονται ισχυρότερες» μετά από πολλά χρόνια, καθώς επιδιώκονται «σταθερή ειρήνη, δίκαιο εμπόριο και σχέσεις σεβασμού». Πρόσθεσε ότι σχεδιάζεται το άνοιγμα απευθείας διαύλων επικοινωνίας του Πενταγώνου με τον κινεζικό στρατό, «με στόχο την αποκλιμάκωση», ενώ έκανε λόγο για «έναν ευέλικτο ρεαλισμό, μια προσέγγιση που δεν επιδιώκει την κυριαρχία αλλά μια ισορροπία ισχύος, που θα μας καταστήσει ικανούς, όλους μας, όλες τις χώρες, να απολαύσουν αξιοπρεπή ειρήνη στον Ινδο-Ειρηνικό, όπου το εμπόριο ρέει απρόσκοπτα και δίκαια, όπου όλοι μπορούμε να ευημερήσουμε και να γίνονται όλα τα συμφέροντα σεβαστά».

Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι κινήσεις και των δύο αντίπαλων στρατοπέδων συσσωρεύουν κι άλλη καύσιμη ύλη, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν μεταξύ άλλων στρατιωτικές συμφωνίες με εταίρους τους στην περιοχή, να συνεχίζουν τη στρατιωτική ενίσχυση της Ταϊβάν κ.ο.κ.

Στη συνέχεια ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε στις τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με Ευρωπαίους και άλλους «συμμάχους» τους, επισημαίνοντας πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν «μοίρασμα βαρών» και καλώντας τους «συμμάχους» να αναλάβουν δράση προκειμένου να κάνουν το καθήκον τους «για τη συλλογική μας άμυνα».

Αναφερόμενος δε στη συμφωνία στο ΝΑΤΟ για στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ των κρατών - μελών, τόνισε: «Σε λίγα χρόνια, χάρη στην οραματική ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, θα φροντίσουμε ώστε οι σύμμαχοί μας - στους οποίους περιλαμβάνονται μερικές από τις πλουσιότερες και πιο παραγωγικές χώρες στον κόσμο - να διαθέτουν για άλλη μια φορά αξιόπιστες στρατιωτικές δυνάμεις και περισσότερες ανανεωμένες από το κράτος αμυντικές βιομηχανίες».

Για τον δε τέταρτο άξονα ο Χέγκσεθ έκανε σαφές ότι αφορά την αποφασιστική ενίσχυση της πολεμικής παραγωγής και την προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες της προπαρασκευής για γενικευμένες συγκρούσεις.

«Ο σκοπός μας είναι απλός, εάν όχι μνημειώδης: Να μετατρέψουμε ολόκληρο το σύστημα απόκτησης για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη δυνατοτήτων και να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα», τόνισε και πρότεινε αλλαγές στο σύστημα παραγωγής και πώλησης πυρομαχικών, όπλων και στρατιωτικών συστημάτων, ώστε να ανατροφοδοτείται από μια μεγαλύτερη ενίσχυση του δικτύου πώλησης μεταξύ «συμμαχικών» και «εταιρικών» χωρών.

Ζήτησε δε «απομάκρυνση από την τρέχουσα αμυντική βιομηχανική βάση χαμηλού ανταγωνισμού, που κυριαρχείται από κύριους εργολάβους, σε ένα μέλλον που τροφοδοτείται από δυναμικό χώρο πωλητών που επιταχύνει την παραγωγή, συνδυάζοντας τις επενδύσεις με εμπορικό ρυθμό, με τη μοναδική αμερικανική ικανότητα να κλιμακώνεται, και να κλιμακώνεται γρήγορα».

Αντιθέσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ για τα στρατεύματα στην Ευρώπη

Η «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» της κυβέρνησης Τραμπ εντείνει ενδοαστικές αντιθέσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, παράλληλα με τις αντιθέσεις με Ευρωπαίους «συμμάχους».

Σε αυτό το πλαίσιο, νομοθετική ρύθμιση που προωθείται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ από βουλευτές των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων και αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία τις επόμενες μέρες επιχειρεί να επιβάλει περιορισμούς στη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, στον αντίποδα των κινήσεων της κυβέρνησης Τραμπ για μείωση των αμερικανικών «δεσμεύσεων» στη Γηραιά Ηπειρο.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο μεταξύ άλλων απαγορεύει στο Πεντάγωνο να μειώσει τον αριθμό των στρατευμάτων που είναι μόνιμα εγκατεστημένα ή αναπτύσσονται στην Ευρώπη κάτω από τους 76.000 στρατιώτες για περισσότερο από 45 μέρες, εκτός αν ο υπουργός Πολέμου και ο επικεφαλής της Διοίκησης των ΗΠΑ στην Ευρώπη πιστοποιήσουν στο Κογκρέσο ότι κάτι τέτοιο εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα ασφάλειας των ΗΠΑ και ότι έχουν συμβουλευτεί τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν αξιολογήσεις για τον αντίκτυπο αυτής της απόφασης.