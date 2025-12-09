Νέα ένταση στη μεθόριο Ταϊλάνδης - Καμπότζης

Σε τεντωμένο σκοινί βρίσκεται ξανά η κατάσταση στα σύνορα Ταϊλάνδης - Καμπότζης, μετά τις νέες εχθροπραξίες που ξέσπασαν και για τις οποίες κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη πως τις ξεκίνησε.

Στρατιώτης της Ταϊλάνδης σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, έπειτα από επίθεση των καμποτζιανών δυνάμεων στην επαρχία Ούμπον Ράτσατανι, όπως υποστήριξε ο εκπρόσωπος των ταϊλανδέζικων Ενόπλων Δυνάμεων, Βιντάι Σουβαρί. Μάλιστα, αργότερα, η Μπανγκόκ ανακοίνωσε και ότι αεροσκάφη της χώρας έπληξαν στρατιωτικούς στόχους «σε διάφορες τοποθεσίες για να τερματίσει τα καμποτζιανά πυρά υποστήριξης».

Από την πλευρά της Καμπότζης, η εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας, Μάλι Σοτσεάτα, μίλησε για «βάρβαρη, σκληρή, βάναυση και πολεμοκάπηλη πράξη επιθετικότητας κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Καμπότζης», κάνοντας λόγο για ταϊλανδέζικες «προκλητικές δραστηριότητες» που είχαν ξεκινήσει εδώ και μέρες.

Οι δύο χώρες διαφιλονικούν για σημαντικές ζώνες στην πάνω από 800 χιλιομέτρων μεθόριό τους, με τις διαφορές τους να χρονολογούνται από τις αρχές του 20ού αιώνα, μετά την αποχώρηση των Γάλλων αποικιοκρατών και τη διάλυση της Ινδοκίνας, που περιλάμβανε εκτός από τα δύο συγκεκριμένα και άλλα κράτη που σήμερα είναι ανεξάρτητα στη Νοτιοανατολική Ασία.

Τον περασμένο Ιούλη είχε καταγραφεί μία από τις σοβαρότερες αναφλέξεις στις διμερείς τους σχέσεις, με δεκάδες νεκρούς εκατέρωθεν και χιλιάδες που αναγκάστηκαν να μεταφερθούν σε ασφαλέστερα σημεία, που «έληξε» μετά και από παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και παζάρια για εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον.