Τρίτη 9 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΡΩΣΙΚΟ ΥΠΕΞ ΓΙΑ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Καταγγέλλει την επιθυμία των ΗΠΑ για «κυριαρχία στην περιοχή»

Με «απρόβλεπτες συνέπειες για το δυτικό ημισφαίριο» απειλεί η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας, εκτίμησε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), καθώς οι ΗΠΑ επιμένουν σε στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων που συνδέουν με διακινητές ναρκωτικών και κατηγορούν το Καράκας ότι συνδέεται μαζί τους.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, κάλεσε τις ΗΠΑ να απέχουν από μια «διολίσθηση» σε σύγκρουση ευρείας κλίμακας, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις «συνδέονται κυρίως με την επιθυμία της Ουάσιγκτον να διεκδικήσει αδιαμφισβήτητη κυριαρχία στην περιοχή, σήμα κατατεθέν της κυβέρνησης Τραμπ». Ο ίδιος τόνισε ότι η Μόσχα διατηρεί ισχυρή αλληλεγγύη απέναντι στη Βενεζουέλα, αναφερόμενος στην πρόσφατα συναφθείσα συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. «Υποστηρίζουμε τη Βενεζουέλα, όπως μας υποστηρίζει... Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, στεκόμαστε στο πλευρό του Καράκας και της ηγεσίας του ώμο με ώμο», είπε ο Ριάμπκοφ.

Αναφέρθηκε δε στις πρόσφατες συμφωνίες που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, με χαρακτηριστικότερη τη Συνθήκη για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση και Συνεργασία, σε πεδία όπως Ενέργεια, Ορυκτά, Μεταφορές, Επικοινωνίες, αλλά και Ασφάλεια, καταπολέμηση τρομοκρατίας και εξτρεμισμού.

Στο μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία είχε με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ο Τούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για τις απειλές που αντιμετωπίζει η Βενεζουέλα, ιδιαίτερα για τη στρατιωτική ανάπτυξη και διάφορες ενέργειες που στοχεύουν στη διατάραξη της ειρήνης και της ασφάλειας στην Καραϊβική». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Καράκας, ο Μαδούρο «εξήγησε λεπτομερώς στον Τούρκο Πρόεδρο την παράνομη, δυσανάλογη, περιττή, ακόμη και υπερβολική φύση αυτών των απειλών». Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για την επανέναρξη των πτήσεων της «Turkish Airlines» μεταξύ των δύο χωρών, που διεκόπησαν πρόσφατα, αφού οι ΗΠΑ - κλιμακώνοντας και στρατιωτικές απειλές κατά της Βενεζουέλας - κάλεσαν τις αεροπορικές εταιρείες να θεωρήσουν τον εναέριο χώρο πάνω και γύρω από αυτήν ως «εντελώς κλειστό».

    

ΚΟΣΜΟΣ
