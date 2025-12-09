ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ

Αποτροπή πραξικοπήματος στο Μπενίν

Με στρατιωτική επέμβαση της Νιγηρίας και της ECOWAS

Η στρατιωτική επέμβαση της Νιγηρίας και στρατιωτικής δύναμης της Οικονομικής Κοινότητας χωρών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) απέτρεψε την Κυριακή στο Μπενίν την ευόδωση της απόπειρας πραξικοπήματος.

Την απόπειρα πραγματοποίησε ομάδα στρατιωτικών της λεγόμενης «Στρατιωτικής Επιτροπής για τη Μεταρρύθμιση», με επικεφαλής τον υποστράτηγο Πασκάλ Τιγκρί, η οποία κατέλαβε το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης ανακοινώνοντας τη διάλυση της κυβέρνησης του Προέδρου Πατρίς Ταλόν.

Η είδηση της απόπειρας πραξικοπήματος νωρίς το πρωί της Κυριακής προκάλεσε τα άμεσα αντανακλαστικά της κυβέρνησης του Μπενίν, αλλά και της ECOWAS, καθώς και της γειτονικής Νιγηρίας.

Οπως έγινε γνωστό, νιγηριανά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν το Κοτονού του νοτίου Μπενίν και αναπτύχθηκαν νιγηριανά στρατεύματα στο έδαφος του κρατιδίου, έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης της χώρας.

Σε ανακοίνωση της κυβέρνησης του Νιγηριανού Προέδρου Μπόλα Τινούμπου επισημαίνεται πως δόθηκε εντολή στα μαχητικά αεροσκάφη να αναλάβουν δράση στο Μπενίν για να βοηθήσουν την κυβέρνηση και να διωχθούν οι πραξικοπηματίες από το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης.

Από την δε ECOWAS αποφασίστηκε η άμεση ανάπτυξη περιφερειακής στρατιωτικής δύναμης «σταθεροποίησης» που απαρτίζεται από στρατιώτες της Νιγηρίας, της Σιέρα Λεόνε, της Ακτής Ελεφαντοστού και της Γκάνα.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Μπενίν δήλωσε πως αποκαταστάθηκε η δημόσια τάξη και τερματίστηκε η απόπειρα πραξικοπήματος, τονίζοντας πως το γεγονός αυτό «δεν θα μείνει ατιμώρητο».

Οι επίδοξοι πραξικοπηματίες είχαν επικαλεστεί ως αιτία για την κίνησή τους την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο βόρειο Μπενίν λόγω των εντεινόμενων επιθέσεων τζιχαντιστών.

Την απόπειρα πραξικοπήματος καταδίκασε με ανακοίνωσή της η Αφρικανική Ενωση.

Πριν δύο βδομάδες είχε πραγματοποιηθεί ένα ακόμα πραξικόπημα στη Δυτική Αφρική, στη Γουινέα - Μπισάου, καθώς η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.