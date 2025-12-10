ΗΠΑ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΑΜΠ

Κόντρες με «συμμάχους» και ανταγωνιστές για τα αμερικανικά μονοπώλια

Η όξυνση των αντιθέσεων ΗΠΑ - ΕΕ αποτυπώθηκε ανάγλυφα και στη συνέντευξη εφ' όλης της ύλης που παραχώρησε στο «Politico» ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, με φόντο τα παζάρια για τη μοιρασιά της ιμπεριαλιστικής λείας στην Ουκρανία, καθώς και την πρόσφατη δημοσίευση της νέας «Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας» των ΗΠΑ.

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο Τραμπ στη συνέντευξή του συνέχισε τις αιχμηρές βολές κατά Ευρωπαίων ηγετών, ξεχωρίζοντας τα θέματα του πολέμου στην Ουκρανία και της μετανάστευσης, ενώ χαρακτήρισε τις ηγεσίες των χωρών της ΕΕ ως «αδύναμες» και ανέφερε ότι «δεν ξέρουν τι να κάνουν» (βλ. και σελ. 25).

Αντίθετα, τοποθετήθηκε υπέρ ηγετών όπως ο Ούγγρος πρωθυπουργός Β. Ορμπαν, ξεχωρίζοντας την αντιμεταναστευτική πολιτική του και την «αποτελεσματική θωράκιση» των συνόρων της Ουγγαρίας. Αντίστοιχα εξέφρασε θαυμασμό για τον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν χαρακτηρίζοντάς τον «σκληρό» και αναφέροντας πως όταν οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να μιλήσουν μαζί του, βάζουν τον ίδιο (σ.σ. τον Τραμπ) να το κάνει.

Βαθμολογώντας δε τις επιδόσεις της κυβέρνησής του στην αμερικανική οικονομία, ο Ντ. Τραμπ τα βρήκε όλα «εξαιρετικά», λέγοντας πως αξίζει βαθμό «Α++++» γιατί παρέλαβε «ένα χάος».

Εμεινε πάντως ανοικτός στο θέμα χαλάρωσης και αλλαγής στην επιβολή δασμών σε ορισμένα αγαθά ώστε να γίνουν φθηνότερα στις ΗΠΑ, επιμένοντας παρ' όλα αυτά πως τα μέτρα που επιβάλλει στον τομέα του εμπορίου «αποδίδουν» γιατί «επιστρέφουν βιομηχανίες» που είχαν φύγει για χρόνια.

Αναφερόμενους στους σφοδρούς εμπορικούς και βιομηχανικούς ανταγωνισμούς, ο Τραμπ τόνισε: «Χάσαμε το 58% της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είχαμε... το μονοπώλιο στον κόσμο. Είχαμε τα πάντα. Και επειδή είχαμε Προέδρους που είτε δεν ήταν έξυπνοι, είτε δεν είχαν επιχειρηματικό δαιμόνιο, είτε οι άνθρωποί τους δεν έκαναν καλή δουλειά... θα μπορούσαν να το είχαν διατηρήσει. Θα μπορούσαμε να είχαμε διατηρήσει την αγορά των τσιπ».

ΗΠΑ - ΕΕ: Νέα επεισόδια στην αντιπαράθεση για τα τεχνολογικά μονοπώλια

Στο μεταξύ, η Κομισιόν ανακοίνωσε πως ξεκινά έρευνα για την «αντιμονοπωλιακή» νομοθεσία κατά της Google, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν η Google παραβίασε τους κανονισμούς για τον ανταγωνισμό, χρησιμοποιώντας περιεχόμενο web publishers, όπως επίσης και περιεχόμενο που ανέβηκε στο YouTube, για σκοπούς που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η εξέλιξη σημειώνεται λίγες μέρες αφότου η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα «Χ» του Ιλον Μασκ βάσει του νέου Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act, DSA), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τον ίδιο τον Ντ. Τραμπ, τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, καθώς και τον Μασκ.