ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Καθημερινές επιδρομές από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ

Οι ταλαιπωρημένοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εκτός από τις βόμβες και την πείνα θα αντιμετωπίσουν και κύμα ψύχους σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης

Τις καθημερινές παραβιάσεις της εκεχειρίας - «κουρελόχαρτο» που ξεκίνησε στις 10 Οκτώβρη αναδεικνύει νεότερη ανακοίνωση του Γραφείου Ενημέρωσης στη Γάζα. Οπως τονίζει σε χτεσινή ανακοίνωση, από τις 10 Οκτώβρη και για περίπου 60 μέρες καταμετρήθηκαν τουλάχιστον 738 παραβιάσεις, με τουλάχιστον 377 νεκρούς και 987 τραυματίες. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων αναφέρεται πλέον ότι είναι τουλάχιστον 70.366 νεκροί και 171.064 τραυματίες.

Στη συνεχή αύξηση των θυμάτων της ισραηλινής βαρβαρότητας προστίθενται και τα θύματα των κακουχιών του πολέμου, που δεν συμπεριλαμβάνονται στους αριθμούς αυτούς. Το δε επόμενο τριήμερο αναμένεται κύμα ψύχους στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο θα ταλαιπωρήσει εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που ζουν σε άθλιες συνθήκες, σε πρόχειρες σκηνές και καταλύματα. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για σήμερα Τετάρτη και τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή βροχές, σφοδρούς ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους πάνω από 2 εκατ. εκτοπισμένους ανθρώπους, που εκτός από βόμβες αντιμετωπίζουν αρρώστιες, επιδημίες και κάθε είδους κακουχίες.

Στις συνθήκες αυτές, χτες ο Χουσάμ Μπαντράν, στέλεχος της Χαμάς, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο εξήγησε ότι η διάτρητη εκεχειρία στη Γάζα δεν μπορεί να προχωρήσει στη δεύτερη φάση όσο συνεχίζονται οι καθημερινές παραβιάσεις από το Ισραήλ. Κάλεσε τους μεσολαβητές και τις «εγγυήτριες δυνάμεις», με πρώτες τις ΗΠΑ, να ασκήσουν πιέσεις στις κατοχικές αρχές ώστε να συμμορφωθούν στοιχειωδώς.

Απέναντι σε αυτές τις αιτιάσεις το Ισραήλ κάνει πως δεν ακούει, προτιμώντας να διαδίδει «αποκαλυπτικές» πληροφορίες για το δίκτυο χρηματοδότησης της Χαμάς μέσω Τουρκίας «υπό ιρανική εποπτεία».

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράε, δήλωσε χτες ότι το δίκτυο αυτό έχει διευκολύνει τη μεταφορά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην ηγεσία και στους πράκτορες της Χαμάς. Ανέφερε επίσης πως λειτουργεί μια «εξελιγμένη οικονομική πλατφόρμα» με επικεφαλής συναλλαγματικούς μεσίτες (κυρίως Παλαιστίνιους από τη Γάζα που ζουν στην Τουρκία) που αξιοποιούν τις τουρκικές τραπεζικές και εμπορικές υποδομές «για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

«Πράκτορες της Χαμάς στην Τουρκία διοχετεύουν κεφάλαια για τρομοκρατικούς σκοπούς», ανέφερε ο Αντράε, προσθέτοντας: «Αναρωτιέται κανείς τι κάνει ένα μέλος του ΝΑΤΟ που βοηθά στη διευκόλυνση της τρομοκρατίας».

Το ίδιο 24ωρο η ΜΚΟ «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» (RSF) κατήγγειλε το Ισραήλ ως την πρώτη χώρα στον κόσμο σε δολοφονίες δημοσιογράφων κατά το διάστημα 1η Δεκέμβρη 2024 - 1η Δεκέμβρη 2025, αφού δολοφόνησε τουλάχιστον το 43% των θυμάτων του Τύπου παγκοσμίως. Η οργάνωση τονίζει ότι το Ισραήλ από τον Οκτώβρη του 2023 έχει σκοτώσει πάνω από 220 δημοσιογράφους, οι περισσότεροι από τους οποίους εξολοθρεύτηκαν την ώρα που έκαναν ρεπορτάζ. Αναφέρει επίσης πως από τους 135 δημοσιογράφους που αγνοούνται, οι 37 είναι σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, οι κακουχίες για χιλιάδες πεινασμένα παιδιά συνεχίζονται. Νεότερες πληροφορίες της UNICEF επισημαίνουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 9.300 παιδιά που έχουν αρχίσει ειδική περίθαλψη για οξύ υποσιτισμό από τον Οκτώβρη. Παρότι υπάρχει μια μείωση της τάξης των 5.000 υποσιτισμένων παιδιών (από το σύνολο των περίπου 14.000 παιδιών που ήταν μέχρι τον περασμένο Αύγουστο), ο αριθμός παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

Θαμμένη στα ερείπια η Γάζα...

Στο μεταξύ, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της «Wall Street Journal», που στηρίζεται σε δορυφορικές φωτογραφίες και αναλύσεις των Ηνωμένων Εθνών, καταγράφει την ισοπέδωση 125.000 κτιρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και τις σοβαρές ζημιές σε άλλα 75.000. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν το 81% των κτισμάτων της περιοχής, νούμερο που θεωρείται πρωτοφανές, «χωρίς ιστορικό προηγούμενο».

Οι καταστροφές αυτές έχουν προκαλέσει - όπως εκτιμάται - πάνω από 68 εκατ. τόνους ερειπίων (!), κάτι που ισοδυναμεί (σε αμερικανικά δεδομένα) με 186 ουρανοξύστες όπως ο Empire State Building ή 162 γέφυρες Golden Gate.

Σε αυτό το χαοτικό τοπίο καταστροφής, υπάρχουν χιλιάδες βλήματα που δεν εξερράγησαν και ανθρώπινα λείψανα περίπου 10.000 αγνοουμένων.

Η απομάκρυνση των εκατομμυρίων τόνων ερειπίων μπορεί να ξεκινήσει μόνο αν το Ισραήλ επιτρέψει την είσοδο βαρέος μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικών υλικών για την εξουδετέρωση πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί πριν μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς για τη δεύτερη φάση του άθλιου σχεδίου Τραμπ.

Συνεχίζονται οι εισβολές του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Οχθη

Χτες πάντως οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις συνέχισαν τις στρατιωτικές επιθέσεις σε ανυπεράσπιστους Παλαιστίνιους της Δυτικής Οχθης, επιλέγοντας αυτήν τη φορά ως στόχους μεγάλα πανεπιστήμια, όπως το Birzeit, που βρίσκεται κοντά στη Ραμάλα και στο οποίο εισέβαλε ο ισραηλινός στρατός νωρίς το πρωί, συλλαμβάνοντας 5 φύλακες του Πανεπιστημίου.Τα ίδια έκανε και στο Πανεπιστήμιο Αl-Quds, στην πόλη Αμπού Ντις (κοντά στην Ιερουσαλήμ). Το υπουργείο Παιδείας της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε τις επιδρομές αυτές, αποκαλώντας τες παραβίαση της διεθνούς νόρμας που προστατεύει τα πανεπιστήμια και τους εκπαιδευτικούς θεσμούς.

Νέες επιδρομές και στον Λίβανο

Στο φόντο των εντεινόμενων επιθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη ο ισραηλινός στρατός συνέχισε χτες - ένα 10ήμερο πριν τη νέα άμεση συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στις 19 Δεκέμβρη - νέες επιδρομές σε μεθοριακές πόλεις και χωριά του νότιου Λιβάνου, όπως η περιοχή Wadi Azza.

Παράλληλα, Ισραηλινοί κομάντος έκαναν χερσαία επιχείρηση σε μεθοριακές περιοχές, τοποθετώντας εκρηκτικά και ανατινάζοντας κτίρια (και μία κατοικία) με τη δικαιολογία ότι σχετίζονταν ή χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ. Μπροστά στις συνεχείς επιθέσεις και απειλές για κλιμάκωση των επιθέσεων, ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν μετέβη χτες στο Ομάν προσπαθώντας να βρει έναν τρόπο για να αποτρέψει τα ακόμα χειρότερα.