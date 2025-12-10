ΙΝΔΟ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

ΗΠΑ - Αυστραλία επεκτείνουν τον συντονισμό για «ασφάλεια και ευημερία»

2025 The Associated Press. All

Σε «σειρά νέων πρωτοβουλιών για την προώθηση της ασφάλειας και της ευημερίας των δύο χωρών αλλά και της ευρύτερης περιοχής Ινδο-Ειρηνικού» κατέληξαν οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας των ΗΠΑ,καικαι της Αυστραλίας,καικατά τον προχτεσινό 35ο γύρο διμερών υπουργικών διαβουλεύσεων (AUSMIN) στην Ουάσιγκτον.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα και στην αμείωτη ανέλιξή της σε παγκόσμια στρατιωτική και οικονομική υπερδύναμη που διεκδικεί τα πρωτεία στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα, οι δύο πλευρές «σκοπεύουν να επεκτείνουν την τριμερή συνεργασία με την Ιαπωνία για την εκπαίδευση και την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις απειλές αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας», με φόντο και τις ανακοινώσεις του Τόκιο ότι προτάσσει την αναβάθμιση οπλικών του συστημάτων που θα σταθμεύουν πολύ κοντά στην Ταϊβάν. Την ίδια στιγμή, Ουάσιγκτον και Καμπέρα θα «συνεχίσουν τις δραστηριότητες θαλάσσιας συνεργασίας στη Νότια Κινεζική Θάλασσα με τις Φιλιππίνες και άλλους εταίρους». Φυσικά, ως βασικός στόχος προάγονται και επενδυτικά σχέδια, όπως για τη συνεργασία των δύο χωρών με Φιλιππίνες και Ιαπωνία για «την προώθηση της ανάπτυξης του Οικονομικού Διαδρόμου της Λουζόν».

Πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο που - όπως καταγράφει και η ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου - ανακοινώθηκε τον Απρίλη του 2024, για την «προώθηση της ανάπτυξης υποδομών».

Παραμένει η ένταση μεταξύ Ταϊλάνδης - Καμπότζης

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, συνεχιζόταν και χτες η ένταση ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη, μετά τον νέο γύρο εχθροπραξιών που ξέσπασε από το Σαββατοκύριακο και για τον οποίο η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη.

Χιλιάδες κάτοικοι και στις δύο πλευρές των συνόρων εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ανήσυχοι για τις διαστάσεις που μπορεί να πάρουν οι συγκρούσεις, και ενώ είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άτομα (7 σύμφωνα με κάποιες πηγές).

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, δήλωσε ότι η χώρα του «ποτέ δεν θέλησε βία» αλλά «θα χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα μέσα για να διατηρήσει την κυριαρχία της», ενώ ο πρόεδρος της καμποτζιανής Γερουσίας, Χουν Σεν, δεν ανταπέδωσε για πάνω από 24 ώρες, από σεβασμό στην κατάπαυση του πυρός (του Οκτώβρη), αλλά τελικά «αναγκάστηκε να πολεμήσει για να υπερασπιστεί το έδαφός του».

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ εξέφρασε ανησυχία «για τις συνεχιζόμενες μάχες και τις απώλειες σε πολλές τοποθεσίες κατά μήκος των συνόρων Καμπότζης - Ταϊλάνδης», προτρέποντας «σθεναρά την άμεση παύση των εχθροπραξιών, την προστασία των αμάχων και την επιστροφή και των δύο πλευρών στα μέτρα αποκλιμάκωσης που περιγράφονται στις ειρηνευτικές συμφωνίες» που έκλεισαν στις 26/10, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ.