ΟΜΙΛΟΣ «VOLKSWAGEN»

Σχέδια επενδύσεων 160 δισ. εν μέσω χιλιάδων απολύσεων

Ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για εκτεταμένο πρόγραμμα περικοπών στην «Porsche»

Ο όμιλος της «Volkswagen» σχεδιάζει να επενδύσει 160 δισ. ευρώ έως το 2030, κυρίως σε Γερμανία και Ευρώπη, έχοντας προχωρήσει σε χιλιάδες απολύσεις τα τελευταία χρόνια και ανακοινώσει περικοπές θέσεων για τα χρόνια που έρχονται, επιδιώκοντας να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στις δύο βασικές αγορές της, την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Οι επενδυτικές αυτές δαπάνες βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με τις επενδύσεις ύψους 165 δισ. ευρώ που περιλάμβανε το επενδυτικό σχέδιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας για την περίοδο 2025-2029, αλλά λίγο χαμηλότερα τις δαπάνες ύψους 180 δισ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί για την περίοδο 2024-2028.

Το τελευταίο διάστημα, η «Volkswagen», η οποία διαθέτει επίσης τα brands Porsche και Audi, αντιμετωπίζει σοβαρές πιέσεις λόγω των δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, αλλά και λόγω του έντονου ανταγωνισμού στην Κίνα.

Τα παραπάνω έχουν πλήξει τα κέρδη κυρίως της «Porsche», η οποία πουλάει περίπου τα μισά αυτοκίνητά της σε αυτές τις δύο αγορές και προχώρησε πρόσφατα σε αλλαγή της στρατηγικής της για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η εστίαση του τελευταίου επενδυτικού σχεδίου της VW είναι στη Γερμανία και την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, της τεχνολογίας και των υποδομών.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περικοπών στην «Porsche» έως το 2026.

Μειώνεται η υποστήριξη στον κυβερνητικό συνασπισμό

Στο μεταξύ, συνεχίζει να μειώνεται η υποστήριξη των Γερμανών προς τον κυβερνητικό συνασπισμό Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) - Σοσιαλδημοκρατών (SPD), ο οποίος μετρά μερικούς μήνες ζωής.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης «Bild», το 70% του δείγματος της έρευνας εκφράζει δυσαρέσκεια για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μόλις το 21% των ερωτηθέντων εκφράζει ικανοποίηση, γενικό χαμηλό αφότου ανέλαβε η κυβέρνηση τον Μάη.

Το 68% εκφράζει αποδοκιμασία για τον Γερμανό καγκελάριο, Φρ. Μερτς, και μόλις το 23% επιδοκιμασία ή έγκριση.