ΚΟΥΒΑ

Ισόβια κάθειρξη για τον πρώην υπουργό Οικονομίας

Το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο της Κούβας κοινοποίησε στις 8 του μήνα τις αποφάσεις κατά του 61χρονου Αλεχάντρο Μιγκέλ Χίλ Φερνάντες, πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού και πρώην υπουργού Οικονομίας και Σχεδιασμού (έως τον Φλεβάρη του 2024) μετά από δύο δίκες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 11-13 και 26-29 Νοέμβρη.

Στην πρώτη ποινική υπόθεση κρίθηκε υπεύθυνος για τα αδικήματα της κατασκοπείας, πράξεων που βλάπτουν την οικονομική δραστηριότητα ή τις συμβάσεις, καθώς και για δωροδοκία, αφαίρεση και καταστροφή εγγράφων ή άλλων αντικειμένων που βρίσκονται υπό επίσημη φύλαξη, παραβίαση επίσημων σφραγίδων και παράβαση των κανόνων προστασίας απόρρητων εγγράφων, τα τελευταία από τα οποία είναι συνεχούς χαρακτήρα. Ετσι καταδικάστηκε με ισόβια κάθειρξη.

Στη δεύτερη δίκη κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε με 20 χρόνια για τα αδικήματα της διαρκούς δωροδοκίας ως μέσου για τη διάπραξη πλαστογραφίας δημόσιων εγγράφων, καθώς και για διαφθορά και φοροδιαφυγή, και τα δύο διαρκούς χαρακτήρα. Επίσης του επιβλήθηκαν και πρόσθετες ποινές, όπως η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, η απαγόρευση άσκησης καθηκόντων που συνεπάγονται τη διαχείριση ή τη διάθεση ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων και η στέρηση δημόσιων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων. Κατ' εφαρμογή των άρθρων 147 και 71.1 του Συντάγματος και 29 του Ποινικού Κώδικα, «αξιολογήθηκε η κοινωνική βλάβη των πράξεών του», σημειώνεται.

Οπως αναφέρεται, «ο Χιλ με διαφθορά και υποκρισία εκμεταλλεύτηκε τις εξουσίες που του παρείχαν οι αρμοδιότητες που ανέλαβε για να αποκομίσει προσωπικά οφέλη, λαμβάνοντας χρήματα από ξένες εταιρείες και δωροδοκώντας άλλους δημόσιους υπαλλήλους για να νομιμοποιήσει την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Εξαπάτησε την ηγεσία της χώρας και τον λαό που εκπροσωπούσε, προκαλώντας έτσι ζημιά στην οικονομία. Παραβίασε τις διαδικασίες εργασίας με τις απόρρητες επίσημες πληροφορίες που διαχειριζόταν, τις αφαίρεσε, τις κατέστρεψε και τελικά τις έθεσε στη διάθεση των υπηρεσιών του εχθρού».

Επίσης δηλώνεται ότι ο κατηγορούμενος και η Εισαγγελία έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα ένδικα μέσα εντός προθεσμίας δέκα ημερών και μόλις εκδικαστούν οι προσφυγές και εάν επιβεβαιωθεί η ευθύνη του, θα επιβληθεί μια ενιαία και συνολική ποινή. Στην ανακοίνωση ακόμα τονίζεται: «Τόσο ο κατηγορούμενος όσο και οι δικηγόροι του αναγνώρισαν ότι κατά τη διάρκεια της εκδίκασης των υποθέσεων και των προφορικών διαδικασιών τηρήθηκαν τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας και στον Ποινικό Κώδικα».