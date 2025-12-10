«ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»

Το πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισ. δολάρια

Επιμένει ο Τραμπ ότι η επιβολή δασμών αφορά την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ

Chinatopix

Σύμφωνα με αυτά, τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβρης 2025), οι κινεζικές εξαγωγές ανέκαμψαν σημαντικά μετά από μείωση τον Οκτώβρη και αυξήθηκαν κατά 5,9% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας μάλιστα τις προσδοκίες που αφορούσαν μια μέση αύξηση 4%. Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9%. Ετσι το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας για τον Νοέμβριο ανέβηκε στα 112 δισ. δολάρια και συνολικά για το πρώτο 11μηνο του έτους έφτασε το 1,076 τρισ. δολάρια!

Οικονομολόγοι της Morgan Stanley εκτιμούν ότι το μερίδιο της Κίνας στην παγκόσμια πίτα εξαγωγών μέχρι το 2030 θα επεκταθεί κι άλλο, από 15% που είναι σήμερα στο 16,5%.

Επιπλέον, στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανταγωνισμοί για τη μοιρασιά της μεγάλης κινεζικής αγοράς.

Προεδρεύοντας σε συνάντηση του κυβερνώντος κόμματος ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, τόνισε ότι πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα η «συνεχής επέκταση της εγχώριας ζήτησης» και η κατανάλωση να γίνει ο «κύριος μοχλός» της κινεζικής οικονομίας.

Ο δε πρωθυπουργός Λι Κιανγκ, μιλώντας σε στελέχη διεθνών οργανισμών όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, μίλησε για τις «καταστροφικές συνέπειες των δασμών που βλάπτουν τόσο τους άλλους όσο και τους εαυτούς μας (...) γίνονται όλο και πιο εμφανείς», ενώ «οι εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για την υποστήριξη του ελεύθερου εμπορίου γίνονται όλο και πιο ισχυρές».

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, υποστήριξε ότι «χάρη στους τελωνειακούς δασμούς, οι οποίοι εφαρμόζονται εύκολα και γρήγορα, η εθνική μας ασφάλεια έχει ενισχυθεί πολύ και έχουμε γίνει μακράν η πιο ισχυρή οικονομικά χώρα του κόσμου», σχολιάζοντας ότι «μόνο σκοτεινές και απαίσιες δυνάμεις θα ήθελαν να δουν αυτό να τελειώνει».

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να μην μπλοκάρει τους τελωνειακούς δασμούς - ενδεχόμενο που ακόμα εξετάζεται - κρίνοντας ότι «μια αρνητική απόφαση θα αποτελούσε "απειλή" για την ασφάλεια της χώρας» και «θα ήμασταν οικονομικά ανυπεράσπιστοι».

Επίσης, ο Αμερικανός ηγέτης συνόδευσε τη σχετική ανάρτηση με φωτογραφία του Γάλλου Προέδρου Εμ. Μακρόν από το Πεκίνο, όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα, προειδοποιώντας το Πεκίνο με τελωνειακούς δασμούς «μέσα στους προσεχείς μήνες», αν δεν λάβει μέτρα για να μπορέσει η ΕΕ να μειώσει το εμπορικό της έλλειμμα.

«Τώρα η Ευρώπη θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς στην Κίνα, όπως έχει ήδη κάνει με άλλους» ανέφερε ο Τραμπ.