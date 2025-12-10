ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Νέες απειλές για «μετρημένες μέρες του Μαδούρο»

Το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη Βενεζουέλα αναμόχλευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θυμίζοντας πως το Δυτικό Ημισφαίριο είναι από τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του (όπως τονίζεται και στη νέα «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» του Λευκού Οίκου), αναφέροντας πως οι μέρες του Βενεζουελάνου ηγέτη Νικολάς Μαδούρο «είναι μετρημένες». Λέγοντας πάντως ότι «δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα», αλλά και ότι δεν θέλει να μιλήσει «για θέματα στρατιωτικής στρατηγικής» ο Αμερικανός ηγέτης αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει ήδη πώς θα εξαπλώσει «επιχειρήσεις» της και «κατά στόχων σε άλλες χώρες με υψηλό λαθρεμπόριο ναρκωτικών», αναπαράγοντας το πρόσχημα, που χρησιμοποιείται στην προσπάθεια του επανελέγχου της περιοχής στον ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, ενδεικτικές διεργασιών που «τρέχουν» σε διάφορα επίπεδα, είναι οι δηλώσεις του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, που σε ανάρτησή του έκανε λόγο για «αίμα» που θα χυθεί σε περίπτωση εισβολής στη Βενεζουέλα, εκφράζοντας ανησυχία επειδή «στο χάος που θα ξεσπάσει, η βία θα καταλάβει την Κολομβία» και συμπληρώνοντας: «Γι' αυτό στη Βενεζουέλα πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική κυβέρνηση που θα συμφωνήσουν οι Βενεζουελάνοι».

Αλλά και ο επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου Λούλα της Βραζιλίας, Σέλσο Αμορίμ, που παραδέχτηκε ότι οι σχέσεις Βενεζουέλας - Βραζιλίας δεν είναι πλέον «θερμές ή έντονες» όπως παλαιότερα, είπε: «Αν ο Μαδούρο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αποχώρηση (από την εξουσία) είναι το καλύτερο για τον ίδιο και για τη Βενεζουέλα, θα είναι δική του απόφαση... Η Βραζιλία δεν θα το επιβάλει ποτέ αυτό, δεν θα πει ποτέ ότι είναι απαίτηση... Δεν θα πιέσουμε τον Μαδούρο να παραιτηθεί ή να αποχωρήσει».

Την ίδια ώρα, με 73 ψήφους υπέρ, 25 κατά και δύο αποχές, το Κογκρέσο του Περού ενέκρινε για άλλη μια φορά ψήφισμα που επιτρέπει σε στρατιωτικούς «συμβούλους» των ΗΠΑ για έναν χρόνο έως τις 31 Δεκέμβρη 2026 να εκπαιδεύουν Ενοπλες Δυνάμεις και την Αστυνομία της χώρας, και να μπορούν να οπλοφορούν.

Το ΚΚ Βενεζουέλας

Για άλλη μια φορά το ΚΚ Βενεζουέλας, και με συνέντευξη που έδωσε ο ΓΓ της ΚΕ Οσκάρ Φιγκέρα, βουλευτής στο κοινοβούλιο της χώρας, που διώκεται συστηματικά, καταδίκασε την επιθετικότητα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης.

Οπως σημείωσε: «Το ζήτημα της εξωτερικής απειλής από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό δεν αφορά μόνο τη Βενεζουέλα, επειδή έρχονται να εφαρμόσουν ένα νέο Δόγμα Μονρόε, όπως έχουν δηλώσει οι ίδιοι. Είναι απαραίτητο να πιέσουμε για μια διαδικασία απόρριψης της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Καραϊβική ή οποιασδήποτε άλλης δύναμης. Πρέπει να καταδικάσουμε κάθε είδους δράση, κάθε παρέμβαση στη Βενεζουέλα ή σε άλλες χώρες».

Ταυτόχρονα, τονίζει, «η μάχη κατά του ιμπεριαλισμού δεν μπορεί να μας οδηγήσει στο να ξεχάσουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν κυβερνήσεις όπως αυτή του Νικολάς Μαδούρο, οι οποίες με ψευδή ρητορική μιλούν για σοσιαλισμό, μιλούν για επανάσταση, ενώ καταπατούν και σφαγιάζουν τα δικαιώματα του λαού». Επίσης υπογραμμίζει ότι «η λύση δεν είναι ανάμεσα στους δύο αντίπαλους πόλους, αυτού με επικεφαλής τον Ν. Μαδούρο και αυτού με επικεφαλής την Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία ζητά στρατιωτική επέμβαση στη χώρα. Τίποτα από αυτά τα δύο δεν είναι λύση που θα ωφελήσει τον λαό. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια εναλλακτική λύση, που πρέπει να είναι δημοκρατική, λαϊκή».