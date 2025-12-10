ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Γενική απεργία αύριο ενάντια στις νέες αντεργατικές ανατροπές

διεξάγεται αύριο Πέμπτη στηνενάντια στις σχεδιαζόμενες αντεργατικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων της Πορτογαλίας (CGTP-IN), η μεγαλύτερη εργατική συνομοσπονδία της χώρας, οργανώνει απεργιακές συγκεντρώσεις σε πόλεις όλης της χώρας.

Για την επιτυχία της απεργιακής μάχης πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες μαζικές συνελεύσεις σε πολλούς κλάδους και χώρους δουλειάς, στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με τους εργαζόμενους να λαμβάνουν αποφάσεις συμμετοχής και προετοιμασίας.

Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι απορρίπτουν το αντεργατικό νομοσχέδιο της «κεντροδεξιάς» κυβέρνησης, το οποίο διευκολύνει τις απολύσεις, παρατείνει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εντείνει την ευελιξία και διευρύνει τον κατάλογο των υπηρεσιών που πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια απεργιών.

Εκτός από την CGTP-IN, απεργία την ίδια μέρα έχει κηρύξει επίσης η σοσιαλδημοκρατική συνομοσπονδία UGT.

Σε μήνυμά του, το ΠΑΜΕ χαιρετίζει «τη γενική απεργία της 11ης Δεκέμβρη που κήρυξε η Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων της Πορτογαλίας (CGTP-IN), απέναντι στο αντιλαϊκό και αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της χώρας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει περαιτέρω διευκόλυνση των απολύσεων "για βάσιμο λόγο", χαλάρωση των περιορισμών στις εργολαβίες, καθώς και νέα εργαλεία εντατικοποίησης, όπως οι "ατομικές τράπεζες χρόνου", που επιτρέπουν αύξηση των υπερωριών έως και 2 ώρες τη μέρα και 150 ώρες τον χρόνο, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμα πιο ελαστικά και εξαντλητικά ωράρια».

«Η επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, στις ΣΣΕ, στον μισθό, στον εργάσιμο χρόνο, δεν είναι πορτογαλικό φαινόμενο. Το ίδιο έργο παίζεται σε όλη την ΕΕ», υπογραμμίζει το ΠΑΜΕ. «Είναι σε εξέλιξη η κοινή επίθεση εναντίον της εργατικής τάξης, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, στα πλαίσια της πολεμικής οικονομίας και των μνημονίων διαρκείας της ΕΕ, που εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις, είτε λέγονται κεντροδεξιές, είτε σοσιαλδημοκρατικές, είτε "προοδευτικές"».

Και καταλήγει: «Για την εργατική τάξη δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν της οργάνωσης στα συνδικάτα και του αγώνα. Αυτό δείχνουν οι μεγάλες απεργιακές μάχες σε όλη την Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα και αλλού, ενάντια στα 13ωρα, στην εμπορευματοποίηση Υγείας και Παιδείας, στη φτώχεια, στον πόλεμο και τη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, στον αυταρχισμό και στην πολεμική οικονομία που χτίζουν οι κυβερνήσεις της ΕΕ για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων».