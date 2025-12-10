Στις φλόγες πολυόροφο κτίριο και στην Τζακάρτα

Μετά την πρόσφατη πολύνεκρη τραγωδία (με 160 νεκρούς) στο Χονγκ Κονγκ, πολυόροφο κτίριο (φωτ.) τυλίχτηκε στις φλόγες και στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 22 άτομα, μόνο σύμφωνα με βάση τον χτεσινό απολογισμό.

Πρόκειται για επταόροφο κτίριο όπου στεγάζονταν τα γραφεία της εταιρείας Terra Drone Indonesia, τμήμα του ιαπωνικού ομίλου Terra Drone Corporation (278A. T), ο οποίος παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας έρευνας και συνεργάζεται με πελάτες από τους κλάδους της εξόρυξης μέχρι και της γεωργίας.

Οταν ξέσπασε η φωτιά στο κτίριο υπήρχαν ακόμα εργαζόμενοι της εταιρείας, ειδικά στο εστιατόριο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης - που ξεπέρασε το τρίωρο - συμμετείχαν εκατοντάδες πυροσβέστες και πάνω από 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από τα 22 θύματα, τα 15 ήταν γυναίκες, εκ των οποίων η μία έγκυος.