«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»

Τουρκία και Ουγγαρία συνεχίζουν τις εισαγωγές ρωσικού αερίου μέσω TurkStream

Αλλαγές στον ενεργειακό «χάρτη» φέρνουν η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, οι εμπορικοί πόλεμοι και συνολικά ο εντεινόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός, με την Ενέργεια να βρίσκεται στο επίκεντρο των παζαριών ΗΠΑ - Ρωσίας, ΗΠΑ - ΕΕ κ.ά.

Η Τουρκία θα εγγυηθεί τη ροή ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία, όπως δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Β. Ορμπαν, που συναντήθηκε προχθές με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.

Η ΕΕ αποφάσισε να καταργήσει τις εισαγωγές ρωσικού αερίου και LNG μέχρι το 2027, με τη Βουδαπέστη να αντιδρά και να ξεκαθαρίζει πως δεν θα σταματήσει να εισάγει ρωσικό αέριο.

Το 2021 η Ουγγαρία υπέγραψε 15ετή συμφωνία με τη Ρωσία για την αγορά 4,5 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και πέρυσι αύξησε τις προμήθειες από την «Gazprom», εισάγοντας περίπου 7,5 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του TurkStream.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού TurkStream θα μπορεί να επιχειρεί χωρίς πρόβλημα αφότου μεταφέρει την έδρα της από την Ολλανδία στην Ουγγαρία, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη ρωσική Ενέργεια, λόγω μιας συμφωνίας που έχει συνάψει η Βουδαπέστη με τις ΗΠΑ, δήλωσε χθες ο Ούγγρος ΥΠΕΞ, Π. Σιγιάρτο.

Στο μεταξύ η Τουρκία «ισορροπεί» ανάμεσα στις ρωσικές προμήθειες μέσω του TurkStream και στην αύξηση των εισαγωγών LNG από τις ΗΠΑ.

Η Αγκυρα αποφάσισε να παρατείνει για έναν ακόμη χρόνο δύο μεγάλες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου από τη ρωσική Gazprom, συνολικού ύψους 22 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, οι οποίες έληγαν στο τέλος του 2025.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι η κρατική εταιρεία BOTAS και η «Gazprom» κατέληξαν σε συμφωνία επέκτασης των δύο συμβολαίων για έναν χρόνο. Το μερίδιο του ρωσικού αερίου παραμένει κοντά στο 40% του ενεργειακού μείγματος της Τουρκίας.

Την ίδια στιγμή η Αγκυρα εμφανίζεται αποφασισμένη να ενισχύσει τους ενεργειακούς δεσμούς της με τις ΗΠΑ και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επένδυσης στην έρευνα και παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, προκειμένου - όπως είπε - «να θωρακίσουμε τη θέση μας και να δημιουργήσουμε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας».

Εξάλλου η Τουρκία έχει συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις LNG, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά φορτία από τις ΗΠΑ.

«Lukoil»: Πετρελαϊκό κοίτασμα στο Ιράκ θα μεταβιβαστεί σε αμερικανική εταιρεία

Με στήριξη των ΗΠΑ, το Ιράκ σχεδιάζει να μεταβιβάσει το μερίδιο της «Lukoil» σε ένα γιγαντιαίο πετρελαϊκό κοίτασμα σε μια αμερικανική εταιρεία, λίγες ημέρες πριν τη λήξη της απαλλαγής από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη ρωσική εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη «Rosneft» και τη «Lukoil» τον Οκτώβρη, κίνηση που σηματοδότησε ριζική αλλαγή στις «δυτικές» κυρώσεις, καθώς οι προηγούμενες προσπάθειες αποσκοπούσαν στον περιορισμό των τιμών για να μειωθούν τα έσοδα της Ρωσίας, χωρίς να επηρεαστεί η ροή των βαρελιών.

Αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις κατά της «Lukoil», η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ SOMO ανέλαβε τις πωλήσεις του μεριδίου της εταιρείας στο αργό πετρέλαιο από το West Qurna 2, όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας την Κυριακή.

Το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι προσεγγίζει αμερικανικές εταιρείες για να αναλάβουν την πλειοψηφική συμμετοχή στο West Qurna 2, το οποίο αντλεί περίπου το 10% του αργού πετρελαίου της χώρας, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Αμερικανικές εταιρείες, όπως η «Exxon Mobil» και η «Chevron», έχουν αναδειχθεί ως πιθανοί υποψήφιοι για την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της «Lukoil». Για το West Qurna-2, το Ιράκ φέρεται να προτιμά την «Exxon», η οποία είχε προηγουμένως εκμεταλλευτεί το γειτονικό πετρελαϊκό κοίτασμα West Qurna 1.