ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σχεδιάζεται συνάντηση κορυφής Τραμπ - Πούτιν

ΕΕ και Κίεβο ζητούν συμμετοχή στο παζάρι, που «απλώνει» μέχρι την περιοχή Ασίας - Ειρηνικού

Με προετοιμασίες για μια Σύνοδο Κορυφής μεταξύ των Προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας ακόμα και την ερχόμενη βδομάδα, αλλά και κινήσεις στρατιωτικής κλιμάκωσης, όπως μετακίνηση αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων πιο κοντά στη Ρωσία και ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών πιο κοντά στα δυτικά σύνορα, εξελίσσεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ευρώπη, στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα.

Στο μεταξύ η Ρωσία εγκατέλειψε το «μορατόριουμ» που έθετε περιορισμούς στην ανάπτυξη πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, επικαλούμενη αντίστοιχες κινήσεις των ΗΠΑ. Ηδη δημοσιεύματα και αναλύσεις στον ρωσικό Τύπο επισημαίνουν ότι τώρα η Μόσχα έχει «λυμένα τα χέρια» να αναπτύξει τον νέο υπερηχητικό πύραυλο «Oreshnik» σε στρατηγικές περιοχές.

Μετά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη στη Μόσχα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ανακοινώθηκε και από τις δύο πλευρές η προετοιμασία μιας Συνόδου Κορυφής μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του.

Ταυτόχρονα η Μόσχα απέρριψε ως πρόωρη μια τριμερή συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας, ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν ακόμα κι αν αυτός αρνείται να δει τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι.

Αναφορικά με τη διορία της 8ης Αυγούστου που είχε θέσει για την επιβολή νέων κυρώσεων και δευτερογενών δασμών κατά της Ρωσίας αν δεν «τερμάτιζε» τον πόλεμο, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα εξαρτηθεί από αυτόν. Θα δούμε τι έχει να πει» ο Πούτιν.

Μέχρι την Παρασκευή δεν είχε οριστεί η τοποθεσία των συνομιλιών, αν και ο Πούτιν δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα ήταν «τέλεια» επιλογή, μετά τη συνάντηση που είχε με τον ηγέτη των Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ.

Οι Ευρωπαίοι ζητούν να συμμετάσχουν στο παζάρι

Πάντως, η προοπτική Πούτιν και Τραμπ να προσπαθήσουν να καταλήξουν οι δυο τους σε συμφωνία για την Ουκρανία πιθανώς «ανησυχεί» το Κίεβο και τα ευρωπαϊκά κράτη, όπως διαφαίνεται από τις πρώτες αντιδράσεις τους.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρ. Μερτς, ο Ζελένσκι τόνισε ότι «ο πόλεμος διεξάγεται στην Ευρώπη» και συνεπώς αυτή «οφείλει να συμμετάσχει στη διαδικασία».

Εξάλλου, οι δύο ηγέτες επεσήμαναν την ανάγκη για «αξιοπρεπή ειρήνη», καθώς «οι παράμετροι τερματισμού αυτού του πολέμου θα διαμορφώσουν το τοπίο ασφάλειας της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες».

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι «συντονίζουν τις θέσεις τους», καθώς «βλέπουν την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή άποψη σε βασικά ζητήματα ασφάλειας για την Ευρώπη», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμ. Μακρόν.

Ο Ζελένσκι επικοινώνησε επίσης με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Επιπλέον, είπε, «θα υπάρξουν συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας» της Ευρώπης και των ΗΠΑ, για να πιεστεί η Ρωσία «να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να τερματίσει την επίθεσή της».

Μια «παύση» του πολέμου στην Ουκρανία μπορεί να είναι κοντά, εκτίμησε την Παρασκευή ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντ. Τουσκ, έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Ουκρανό Πρόεδρο.

«Υπάρχουν ορισμένα μηνύματα, και έχουμε επίσης μια διαίσθηση ότι ίσως ένα πάγωμα της σύγκρουσης - δεν θέλω να πω τέλος - είναι πιο κοντά παρά πιο μακριά», υποστήριξε ο Τουσκ.

Μάλιστα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Β. Ορμπαν κάλεσε σε μια Σύνοδο Κορυφής των ισχυρότερων ευρωπαϊκών κρατών με τη Ρωσία.

Στο μεταξύ, μετά τη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, στην οποία έλαβαν μέρος και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες, καθώς επίσης ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε.

Αλλά και η Μόσχα ενημερώνει τους «στενότερους εταίρους» της, όπως οι ηγέτες του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν και της Λευκορωσίας, για όσα συζητήθηκαν με τον Γουίτκοφ.

Ικανοποίηση για τις ρωσο-αμερικανικές συνομιλίες εξέφρασε ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Πούτιν, σε τηλεφωνική τους επικοινωνία την Παρασκευή.

Σχετικά με τη θέση της Κίνας για την Ουκρανία, ο Σι έκανε λόγο για «ένα σύνολο σύνθετων ζητημάτων χωρίς απλές λύσεις», σύμφωνα με το δίκτυο CCTV.

Ο Πούτιν ενημέρωσε επίσης τον Ινδό πρωθυπουργό Ν. Μόντι. «Εξετάσαμε την πρόοδο στη διμερή μας ατζέντα και επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για περαιτέρω εμβάθυνση της ειδικής και προνομιακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ινδίας - Ρωσίας», τόνισε ο Μόντι, που αναμένεται να έχει συνάντηση φέτος με τον Ρώσο Πρόεδρο.

Τι φέρνει σε σύγκρουση ΗΠΑ και Ινδία;

Ενώ ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ, ο Τραμπ υπέγραφε διάταγμα για 25% δασμούς σε εμπορεύματα από την Ινδία, εξαιτίας των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει 25% δασμούς στις ινδικές εισαγωγές, με πρόσθετες «ποινές» για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με αναλύσεις και δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, πάντως, το διακύβευμα ξεπερνά κατά πολύ το πετρέλαιο. Οι πιέσεις των ΗΠΑ στην Ινδία εκδηλώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον χρειάζεται όσο ποτέ το Νέο Δελχί για την ανάσχεση της ανόδου της Κίνας στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού.

Ο Τραμπ «ζύγισε» την Ινδία ως τον «αδύναμο κρίκο» της Ομάδας BRICS και κλιμακώνει τις πιέσεις ώστε το Νέο Δελχί να εγκαταλείψει τη «στρατηγική αυτονομία» που διεκδικεί, καλλιεργώντας σχέσεις και με τη «Δύση» και με την «Ανατολή» και διεκδικώντας ρόλο μεγάλης ιμπεριαλιστικής δύναμης στον κόσμο. Η Ινδία είναι και μέλος του «Quad», πλατφόρμας των ΗΠΑ μαζί με την Ιαπωνία και την Αυστραλία για γεωπολιτική συνεργασία στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού.

Η Ινδία έχει γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου μετά την Κίνα, με εισαγωγές που το 2023 ξεπέρασαν τα 1,8 εκατ. βαρέλια τη μέρα (39% του συνόλου). Ωστόσο, Ινδοί αξιωματούχοι κατηγορούν ΗΠΑ και ΕΕ για υποκρισία, τονίζοντας πως αυτές συνεχίζουν τις συναλλαγές με τη Ρωσία, και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Η απόφαση του Τραμπ να συνεργαστεί με το Πακιστάν για την ανάπτυξη των πετρελαϊκών του αποθεμάτων - και η ειρωνική του αναφορά ότι ίσως το Πακιστάν πουλήσει κάποτε πετρέλαιο στη γειτονική Ινδία - υπογραμμίζει επίσης τις αντιθέσεις, τις πιέσεις και τα παζάρια.

Ταυτόχρονα, η αμερικανική πλευρά συνεχίζει τις πιέσεις για το άνοιγμα της αχανούς εσωτερικής αγοράς της Ινδίας.

Ινδοί αξιωματούχοι είχαν στείλει μηνύματα στις ΗΠΑ ότι δεν θα παύσει η εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου, αλλά και «κατευνασμού» της Ουάσιγκτον σε άλλα μέτωπα, όπως στην Αμυνα, με τη Ρωσία να είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων της Ινδίας.

Ειδικότερα, η Ινδία έλαβε μέρος για πρώτη φορά στις υπό αμερικανική ηγεσία στρατιωτικές ασκήσεις «Talisman Sabre 2025», σε Αυστραλία και δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, οι οποίες συνοδεύθηκαν από την ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων «Typhoon» αλλά και υπερηχητικών «Dark Eagle», γεγονός που το ρωσικό ΥΠΕΞ κατήγγειλε ως κατάρρευση του πλαισίου που είχε δημιουργήσει η Συνθήκη για τους πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς (INF).

Επιπλέον, μόνο τον τελευταίο μήνα η Ινδία και οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν για την εκτόξευση ενός ισχυρού δορυφόρου και ξεκινούν την κοινή παραγωγή των κινητήρων αεριωθούμενων F414 της «GE Aerospace» στην Ινδία, για τα μαχητικά αεροσκάφη της.

Η ινδική πλευρά διαπραγματεύεται την αγορά αεροσκαφών F-35, στην προοπτική να τα καταστήσει κύρια μαχητικά της τις επόμενες δεκαετίες.