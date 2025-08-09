Και επικοινωνία Μητσοτάκη - Ρούμπιο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε την Παρασκευή ο Μητσοτάκης, καθώς έχει ανοίξει την ευρωατλαντική ατζέντα και τηλεφωνεί στον έναν μετά τον άλλο - όπου «καλούν» οι συμμαχίες και τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Θυμίζουμε ότι την Τρίτη συνομιλούσε με τον Β. Ζελένσκι, δίνοντας νέες διαβεβαιώσεις για παραπέρα εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία με «ανταλλάγματα» που αφορούν την ανοικοδόμηση της Οδησσού, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για τον λαό, ενώ την Πέμπτη επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, κάνοντας νέες αβάντες στο κράτος - δολοφόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον Ρούμπιο «συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γεγονός που ενισχύεται από την ανάπτυξη αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα (σ.σ. με έμφαση στην Ενέργεια και στην προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό καύσιμο), καθώς και η αμοιβαία βούληση περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, μέσω σχημάτων όπως το "3+1" με τη συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ», όπως λένε από το Μαξίμου.

«Ακόμη, ανταλλάχθηκαν απόψεις για την κατάσταση στη Λιβύη. Συζητήθηκαν η ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές και θα την απαλλάξει από ξένη παρουσία και επιρροές, η υποχρέωση καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και η ανάγκη ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών», προσθέτουν - εκείνοι που διέλυσαν τη χώρα για τα συμφέροντα για τα ευρωατλαντικά σχέδια.

«Συζητήθηκαν, τέλος, οι διεθνείς εξελίξεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία», καταλήγουν, όταν στη Γάζα η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις, ενώ στην Ουκρανία ετοιμάζονται και για τα επόμενα βήματα στρατιωτικής εμπλοκής, αναζητώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες για μπίζνες του κεφαλαίου πάνω στα συντρίμμια.

Στο μεταξύ, η στήριξη στα βρώμικα σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και των Ισραηλινών βρέθηκε και στο επίκεντρο της επικοινωνίας που είχε αργότερα την Παρασκευή ο Κυρ. Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντα Αμπάς, με τον Ελληνα πρωθυπουργό να μιλάει για «άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων», να επαναλαμβάνει τη «στήριξη της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή, ως τη μόνη νομιμοποιημένη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, καθώς και την ετοιμότητα της Ελλάδας να αναλάβει περαιτέρω ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες» και τα ευχολόγια περί «επανέναρξης πολιτικής διαδικασίας που θα αποσκοπεί στην ύπαρξη δύο κρατών», «φερετζές» πίσω από τον οποίο προχωράνε τα σχέδια πλήρους εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού.