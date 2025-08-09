ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τον εκτοπισμό και την κατοχή

Πορεία για νέα,με στόχο τηχάραξε τα ξημερώματα τηςτο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας των δολοφόνων του Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έχοντας εξασφαλίσει «λευκή επιταγή» από τις ΗΠΑ, είχε προηγουμένως αναφερθεί με συνέντευξή του στο «Fox News» στην «ανάγκη» για πλήρη κατοχή όλης της Λωρίδας της Γάζας. Η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, που ελήφθη κατά πλειοψηφία μετά από θυελλώδη συνεδρίαση 10 ωρών, προβλέπει την «εκκένωση» και κατοχή της Πόλης της Γάζας και όχι όλης της Λωρίδας της Γάζας. Αυτό αποφασίστηκε αφενός ως ένα είδος «συμβιβασμού» εξαιτίας των σφοδρών ενδοκυβερνητικών αντιθέσεων και αντιρρήσεων από τον επιτελάρχη, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, αφετέρου επειδή στην Πόλη της Γάζας παραμένει μέχρι σήμερα περίπου το 50% του πληθυσμού, άρα ο στόχος κλιμάκωσης του γενοκτονικού πολέμου και βίαιου εκτοπισμού μεγάλου μέρους των Παλαιστινίων εξυπηρετείται, παρά τον «γεωγραφικό περιορισμό».

Η απόφαση σταδιακής εκκένωσης και κατοχής της Πόλης της Γάζας μέχρι 7/10/2025 συνοδεύεται από τις ακόλουθες πέντε «αρχές»: «Αφοπλισμός της Χαμάς, επιστροφή όλων των ομήρων (ζωντανών και νεκρών), αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και εγκαθίδρυση μιας εναλλακτικής πολιτικής κυβέρνησης στην περιοχή, που δεν θα απαρτίζεται από στελέχη ούτε της Χαμάς ούτε της Παλαιστινιακής Αρχής».

Ισραηλινές πηγές, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNN μετά την ανακοίνωση της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου, ανέφερανμε την αρχική φάση να περιλαμβάνει την(συμβολική ημερομηνία, που συμπίπτει με τη 2η επέτειο από τις επιθέσεις της Χαμάς) και την υποτιθέμενη «επέκταση της ανθρωπιστικής βοήθειας» του Ισραήλ σε «μη στρατιωτικές ζώνες» (οι οποίες είναι ελάχιστες, αν σκεφτεί κανείς ότι το Ισραήλ έχει κατακτήσει πάνω από το 75% όλης της Λωρίδας της Γάζας).

Η εξέλιξη αυτή δρομολογείται μετά τη χρήση άνω των 100.000 τόνων βομβών (από την αρχή του πολέμου μέχρι τον Ιούνη του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα), ενώ έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 61.258 άνθρωποι, έχουν τραυματιστεί ή ακρωτηριαστεί τουλάχιστον άλλοι 152.045 άλλοι και αγνοούνται πάνω από 11.000 άτομα, στα συντρίμμια και στα ερείπια των βομβαρδισμών. Ολα αυτά σε μια Γάζα όπου ο λιμός θερίζει καθημερινά ανθρώπινες ζωές, και ο πληθυσμός δίνει μάχη για ένα κομμάτι ψωμί και λίγο καθαρό νερό...

Ενδοαστικές αντιθέσεις στο Ισραήλ

Πριν την έγκρισή του από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο το σχέδιο προκάλεσε δυναμικές διαδηλώσεις Ισραηλινών πολιτών, που αντιδρούν στη γενοκτονία στη Γάζα αλλά και στη στάση της κυβέρνησης σχετικά με την τύχη των κρατούμενων της Χαμάς.

Ο 61χρονος πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός του κεντροδεξιού κόμματος «Yesh Atid», Γιαΐρ Λαπίντ, αποδοκίμασε την απόφαση, δηλώνοντας ότι δρομολογεί «αυτό ακριβώς που ήθελε η Χαμάς: Να παγιδευτεί το Ισραήλ στο πεδίο χωρίς στόχο, χωρίς να καθορίσει την εικόνα της "επόμενης μέρας", σε μια άχρηστη κατοχή, που κανένας δεν καταλαβαίνει πού οδηγεί».

Ο δε Αβιγκντορ Λίμπερμαν, πρώην υπουργός Αμυνας και αρχηγός του κόμματος «Yisrael Beytenu», δήλωσε πως η απόφαση αποδεικνύει ότι «οι αποφάσεις ζωής και θανάτου λαμβάνονται αντίθετα με τις υποδείξεις των αξιωματούχων ασφαλείας και τους στόχους του πολέμου». Και πρόσθεσε ότι ο Νετανιάχου «για μία ακόμα φορά θυσιάζει την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών χάριν της θέσης του».

Ο Μπένι Γκαντς, αρχηγός του κόμματος «Εθνική Ενότητα», της (κεντροδεξιάς) αξιωματικής αντιπολίτευσης (και ο οποίος διετέλεσε και υπουργός Αμυνας του Νετανιάχου τον πρώτο χρόνο του πολέμου), αποδοκίμασε την απόφαση αποκαλώντας την «πολιτική αποτυχία, που σπαταλά τα τρομερά επιτεύγματα του στρατού». Πρόσθεσε ότι οι στόχοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν διαφορετικά, μέσω μόνιμης εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων σε μια λιτή ανακοίνωση αναφέρει πως η απόφαση της κυβέρνησης ισοδυναμεί «με ποινή θανάτου» για τους αγαπημένους τους.

Ικανοποίηση για την απόφαση εξέφρασαν ακροδεξιά κόμματα εποίκων, όπως αυτά των υπουργών Οικονομικών Μπ. Σμότριτς και Εθνικής Ασφάλειας Ι. Μπ. Γκβιρ.

Αντιδράσεις και εκτός Ισραήλ

Αντιδράσεις - επί της ουσίας υποκριτικές - ήρθαν και από το εξωτερικό, ιδιαίτερα των κυβερνήσεων της ΕΕ, που τα δύο αυτά χρόνια στηρίζουν τα εγκλήματα του Ισραήλ στο όνομα του «δικαιώματος της αυτοάμυνας». Στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε υποκριτικά το Ισραήλ να αναθεωρήσει το σχέδιό του για τη Γάζα, εκτιμώντας πως είναι «αναγκαία αμέσως» η κατάπαυση πυρός.

Επίσης, στο Βέλγιο το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε την Ισραηλινή πρέσβειρα Ιντίντ Ροσενζβάιγκ - Αμπού προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση στρατιωτικής κατοχής της Πόλης της Γάζας.

Στο Βερολίνο, ο Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι μέχρι νεωτέρας δεν θα εγκριθούν εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Λωρίδα της Γάζας. Σε ανακοίνωσή του ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε ...«βαθιά ανησυχία» για τα δεινά των Παλαιστινίων στη Γάζα, λέγοντας πως οι «κορυφαίες προτεραιότητες» της Γερμανίας στη Γάζα είναι η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης είναι «εσφαλμένη», ζητώντας να αναθεωρήσει «αμέσως», επειδή «δεν θα φέρει το τέλος της σύγκρουσης, ούτε θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων, παρά θα προκαλέσει ακόμα περισσότερη αιματοχυσία».

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικώ Χοσέ Μ. Αλμπαρες καταδίκασε την απόφαση, τονίζοντας πως συνιστά «κλιμάκωση της στρατιωτικής κατοχής της Γάζας, που θα προκαλέσει περισσότερη καταστροφή και δεινά».

Στη Νορβηγία, το μεγαλύτερο κερδοσκοπικό ταμείο της χώρας, με πόρους άνω των 2 τρισ. δολαρίων, δήλωσε ότι την επόμενη βδομάδα θα ανακοινώσει «αλλαγές στην αντιμετώπιση ισραηλινών επενδύσεων».

Η Αίγυπτος απαίτησε την άμεση επανάληψη των διαπραγματεύσεων Χαμάς και Ισραήλ για εκεχειρία στη Γάζα, ενώ ο Πρόεδρός της, Α. Φ. Σίσι, ζήτησε «άμεση επαφή» για το θέμα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντ. Τραμπ.

Η Τουρκία ζήτησε την άμεση αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να αποτραπεί η εφαρμογή του σχεδίου του Ισραήλ στην Πόλη της Γάζας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για «βαρύ πλήγμα στην ειρήνη και την ασφάλεια».

Στη Νέα Υόρκη ο αναπληρωτής πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Ντμίτρι Πολγιάνσκι, αποδοκίμασε το σχέδιο του Ισραήλ για στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας, τονίζοντας ότι πρόκειται για «ένα πολύ κακό βήμα σε μια απολύτως λανθασμένη κατεύθυνση».

Στην Κίνα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για το σχέδιο του Ισραήλ στη Γάζα, καλώντας το να σταματήσει «αμέσως επικίνδυνες ενέργειες». Επεσήμανε ακόμα ότι «η Γάζα ανήκει στον παλαιστινιακό λαό και είναι αναπόσπαστο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους».

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, κάλεσε το Ισραήλ να μην εφαρμόσει την απόφαση, γιατί «θα επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα», επαναλαμβάνοντας πως η μόνη ορθή λύση είναι εκείνη των δύο κρατών.

Ο ύπατος αρμοστής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως» τον πόλεμο στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι αυτός είναι αντίθετος με τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου στη Χάγη. Επίσης ζήτησε από το Ισραήλ να τερματίσει τη στρατιωτική κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Το απόγευμα της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ άρχισαν να εργάζονται πάνω σε ένα νέο πλαίσιο που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων μονομιάς, με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα.

Δ. ΟΡΦ.