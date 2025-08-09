ΠΑΜΕ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΟΓΕ

Διαδηλώνουν ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και στο ξέπλυμα των εγκλημάτων του Ισραήλ

Σε κινητοποίηση την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 7 π.μ. στο λιμάνι του Πειραιά (πύλη Ε12) καλεί το ΠΑΜΕ, με αφορμή την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς στρατιώτες.«ΣΤΟΠ στην εμπλοκή και στη στήριξη της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού. Το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς στρατιώτες είναι ανεπιθύμητο! Να γυρίσει πίσω! Η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανάπαυσης για εγκληματίες πολέμου!», διαμηνύει. Μετά από μια σειρά στάσεις σε διαφορετικά νησιά, το «Crown Iris» πρόκειται να δέσει την προσεχή Πέμπτη στον Πειραιά και ο λαός της Αττικής ετοιμάζεται να το «υποδεχτεί».

«Το κρουαζιερόπλοιο που προέρχεται από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και ανάμεσα σε φερόμενους ως τουρίστες μεταφέρει Ισραηλινούς στρατιώτες, όπως και τον "τραμπούκο" που επιτέθηκε σε εργαζόμενη και προξένησε ζημιές στον Αγιο Νικόλαο της Κρήτης, θα επιχειρήσει την Πέμπτη 14 Αυγούστου να δέσει στο ιστορικό λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι των εργατών που εμπόδισαν τα πλοία που μεταφέρουν πολεμικό υλικό για το κράτος - δολοφόνο», αναφέρει το ΠΑΜΕ στην ανακοίνωσή του.

Καλεί τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα να εκφράσουν μαχητικά την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, που μετρά ήδη περισσότερους από 60.000 νεκρούς, σε μεγάλο ποσοστό παιδιά, και πλέον αντιμετωπίζει τα σχέδια του Νετανιάχου να επιβάλει καθολική κατοχή της Γάζας.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μεγάλη ευθύνη για τη στήριξη στο κράτος - δολοφόνο. Από κοινού με την πρεσβεία του Ισραήλ επιχειρούν, αξιοποιώντας και την έλευση του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλοιου, να ξεπλύνουν τα εγκλήματα του κράτους - δολοφόνου, να καταστείλουν κάθε αντίδραση, κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης, στο όνομα του "αντισημιτισμού"», τονίζει το ΠΑΜΕ. Και σημειώνει πως «οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης που αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα από εργατικά σωματεία, φορείς και τον λαό στόχο έχουν να εκφράσουν με όλους τους τρόπους την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους που αγωνίζονται ενάντια στην κατοχή και στα σχέδια των ιμπεριαλιστών στην περιοχή τους. Ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο, απαιτούν να μπει ένα τέλος στο έγκλημα».

Το ΠΑΜΕ απαιτεί: Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Να σταματήσει τώρα η απαράδεκτη επιχείρηση με στόχο την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας. Αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Αποφάσεις συμμετοχής από συνδικάτα

Τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση έχουν αποφασίσει μια σειρά συνδικαλιστικές οργανώσεις. «Δεν θα γίνουμε θέρετρο για να ξεπλυθεί το κράτος - δολοφόνος», τονίζει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Η ΕΝΕΔΕΠ, το σωματείο των λιμενεργατών στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, που πριν λίγες μέρες κινητοποιήθηκαν για να εμποδίσουν τη διέλευση πολεμικού υλικού από το λιμάνι του Πειραιά, σημειώνει: «Δεν δεχόμαστε το λιμάνι μας - το λιμάνι της εργατικής τάξης - να μετατρέπεται σε σταθμό ξεκούρασης, αναψυχής και dolce vita για όσους στηρίζουν ή συμμετέχουν στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού! Δεν ανεχόμαστε οι γερανοί και τα μηχανήματα που κινούνται με τον ιδρώτα και το αίμα των εργατών να εξυπηρετούν πολεμικούς σχεδιασμούς και σφαγές αμάχων!».

Ανάλογες αποφάσεις έχουν πάρει η Ομοσπονδία Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΟΕΦΣΕΕ), η Ομοσπονδία Λογιστών (ΠΟΛ) και η Ενωση Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ).

Η ΟΓΕ

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ). «Αυτές τις δραματικές ώρες, εμείς οι γυναίκες, οι μανάδες, δεν ανεχόμαστε να βλέπουμε τα παιδιά της Γάζας σκελετωμένα, να αργοσβήνουν από την πείνα, να δίνουν καθημερινά τη μάχη για να αντέξουν από τον λιμό και τις βόμβες που πέφτουν ανελέητα, και την ίδια στιγμή οι Ισραηλινοί στρατιώτες να κάνουν διακοπές από το έργο της σφαγής, κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά», τονίζει.

«Οργιζόμαστε με την εγκληματική στάση και τις δηλώσεις Νετανιάχου για καθολική κατοχή της Γάζας! Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού έχουν τεράστια ευθύνη για τη στήριξη στο κράτος - δολοφόνο. Εξάλλου, η ελληνική κυβέρνηση από κοινού με την πρεσβεία του Ισραήλ επιχειρούν στη χώρα μας, αξιοποιώντας και την έλευση του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλοιου, να ξεπλύνουν τα εγκλήματα του κράτους - δολοφόνου, να καταστείλουν κάθε αντίδραση, κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης, στο όνομα του "αντισημιτισμού"», υπογραμμίζει η Ομοσπονδία. Και καταλήγει:

«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού! Στο λιμάνι του Πειραιά, με τις μεγάλες αγωνιστικές παρακαταθήκες, όπως και πρόσφατα που χιλιάδες εργαζόμενοι μπλόκαραν την εκφόρτωση στρατιωτικού υλικού με προορισμό την εξόντωση του παλαιστινιακού λαού, δεν θα επιτρέψουμε την είσοδο σε εγκληματίες πολέμου!».