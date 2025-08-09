ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ - ΚΑΝΑΔΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Συνεργοί στο έγκλημα με προβιά ... ανθρωπισμού

Καμία εμπιστοσύνη να μη δείξουν οι λαοί! Στόχος η προώθηση των ίδιων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών για τη «Νέα Μέση Ανατολή»

Καθώς εντείνονται σε όλο τον κόσμο οι λαϊκές κινητοποιήσεις καταδίκης των εγκλημάτων του Ισραήλ στη Γάζα, μια σειρά κυβερνήσεις - του ευρωατλαντικού στρατοπέδου κυρίως -

Ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα συμφέροντα που υπαγορεύουν την τωρινή στάση τους (ανταγωνισμοί με τις ΗΠΑ, που πρωταγωνιστούν με το Ισραήλ στα σχέδια για τη Μέση Ανατολή, αντιθέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, παραδοσιακά συμφέροντα κρατών στην περιοχή κ.λπ.), τα κράτη αυτά και οι κυβερνήσεις τους είναι «σεσημασμένα» για τη στήριξη που προσφέρουν διαχρονικά στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, το οποίο δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί αιχμή του δόρατος των ευρωατλαντικών σχεδίων στη Μέση Ανατολή απέναντι στα ανταγωνιστικά ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα και στα στηρίγματά τους στην περιοχή.

Οι σημερινές εξελίξεις στη Γάζα, οι εικόνες των νεκρών και σκελετωμένων παιδιών, τα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα και τα σχέδια επέκτασης της κατοχής, κυρίως ο κίνδυνος που μεγαλώνει για μια γενικευμένη ανάφλεξη σε όλη την περιοχή, έχουν και τη δική τους ανεξίτηλη υπογραφή. Και μάλιστα από πρωταγωνιστικές θέσεις όταν μιλάμε για κράτη όπως η Γαλλία, με παρουσία και ρόλο πολλών δεκαετιών στη Μέση Ανατολή για τα συμφέροντα της αστικής τάξης της.

«Ντράπηκε και η ντροπή» λοιπόν τώρα που σηκώνουν διπλωματικά του τόνους απέναντι στο κράτος του Ισραήλ για να καταγγείλουν την «ανθρωπιστική κρίση» και την «καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου»,

Και δεν είναι μόνο αυτό:

Πολλά από αυτά τα κράτη συνεχίζουν να προμηθεύουν με όπλα το κράτος - δολοφόνο, για να συνεχίζει απερίσπαστο τον πόλεμο στη Γάζα.

Στο εσωτερικό τους, επίσης, εφαρμόζουν μέτρα σκληρής καταστολής και τρομοκράτησης του λαού που διαδηλώνει την αλληλεγγύη του στην Παλαιστίνη.

Ενώ και η «απειλή» αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, πέρα από μια απλή, θολή διακήρυξη σκοπιμότητας, συνοδεύεται από προϋποθέσεις και εκβιασμούς, όπως να εγκαταλείψει ο παλαιστινιακός λαός την πάλη ενάντια στην κατοχή και - κυρίως - να αποκηρύξει τον ένοπλο αγώνα.

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι ο ...«ανθρωπισμός» της αστικής τάξης, των κυβερνήσεων και των συμμαχιών της αρχίζει και τελειώνει εκεί που ορίζουν τα ανταγωνιστικά ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Και ότι το «ενδιαφέρον» τους για το δράμα του παλαιστινιακού λαού βρίσκεται στην αντίπερα όχθη με την αλληλεγγύη που εκφράζουν εκατομμύρια λαού στις χώρες τους, ενάντια και στις κυβερνήσεις τους που στηρίζουν το μακελειό.

Να αξιοποιήσει ο λαός σε κάθε χώρα τις «ρωγμές» που ανοίγουν οι αντιθέσεις τους για να οργανώσει από καλύτερες θέσεις τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για την ανατροπή του σάπιου καπιταλισμού που τον γεννά και τον θρέφει.

1. Θολές διακηρύξεις και εκβιασμοί από τους συνένοχους στο έγκλημα

Την Τρίτη 30 Ιούλη οι υπουργοί Εξωτερικών 15 κυβερνήσεων εξέδωσαν κοινή δήλωση μετά από διάσκεψη στη Νέα Υόρκη, που οργανώθηκε με την συμπροεδρία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος, η «αναβίωση της λύσης των δύο κρατών». Την πρόθεση να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος εκδήλωσε πρόσφατα και η κυβέρνηση της Βρετανίας.

Τη δήλωση υπέγραψαν μεταξύ άλλων η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, ζητώντας να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη ως κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Το κείμενο μοιράστηκε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο «Χ», ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση κατάπαυση του πυρός, την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και την απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση.

Τη δήλωση υπέγραψαν επίσης η, ητοκαι η

Στο κείμενο εκφράζεται η δέσμευση των 15 κρατών «στο όραμα της λύσης των δύο κρατών, όπου δύο δημοκρατικά κράτη, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, θα ζουν ειρηνικά δίπλα - δίπλα, εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζουν τη σημασία της ενοποίησης της Λωρίδας της Γάζας με τη Δυτική Οχθη υπό την Παλαιστινιακή Αρχή».

Ωστόσο, το γενικόλογο κείμενο αφήνει επίτηδες ανοιχτό το πραγματικό περιεχόμενο της αναγνώρισης, αφού για τα σύνορα της Παλαιστίνης δεν υπάρχουν πολλά ψηφίσματα, αλλά η Απόφαση του ΟΗΕ του 1967 για την αποκατάσταση όλων των εδαφικών προσαρτήσεων από τις επεμβάσεις που πραγματοποίησε το Ισραήλ από τον Πόλεμο των 6 Ημερών και ύστερα, όπως η κατοχή της Δυτικής Οχθης κ.λπ.

Χαρακτηριστική είναι η εισηγητική τοποθέτηση του Γάλλου ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό στη διάσκεψη στη Νέα Υόρκη. Είπε μεταξύ άλλων ότι η απόφαση της Γαλλίας να προχωρήσει στην πλήρη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είναι «ένα κάλεσμα προς όλους τους λαούς και τις χώρες του κόσμου (...) ένα κάλεσμα προς τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Κόψτε στην πηγή την απόρριψη του Ισραήλ, η οποία τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό, τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. Επιστρέψτε στον δρόμο της εξομάλυνσης με το Ισραήλ. Αφήστε τους Ισραηλινούς να δουν πώς θα ωφεληθούν από μια περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας (...)

Πρόκειται για ένα κάλεσμα και προς την ισραηλινή κυβέρνηση. (...) Ζητήστε κατάπαυση του πυρός, άρση του ανθρωπιστικού αποκλεισμού της Γάζας, άρση του οικονομικού αποκλεισμού της Παλαιστινιακής Αρχής. Εγκαταλείψτε όλα τα σχέδια προσάρτησης. Αυτό είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ και της ασφάλειάς του».

Στην ουσία, η πρωτοβουλία αυτή είναι υποστηρικτική στην αναβίωση του σχεδίου επέκτασης των «Συμφωνιών του Αβραάμ» ανάμεσα στο Ισραήλ και σε αραβικές χώρες της περιοχής, που είχε ξεκινήσει πριν την κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών για τη «Νέα Μέση Ανατολή».

Στον στόχο της αποστρατιωτικοποίησης του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους συντάχθηκε και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του θα προχωρήσει στην αναγνώριση αν η Παλαιστινιακή Αρχή «διεξαγάγει γενικές εκλογές το 2026 στις οποίες η Χαμάς δεν θα μπορεί να διαδραματίσει κανένα ρόλο, και αποστρατιωτικοποιήσει το παλαιστινιακό κράτος».

Ενδεικτική ήταν και η επιστολή που κοινοποίησε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με την οποία ζητά τα ίδια και προσθέτει: «Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, να ασφαλίσουμε και να ανοικοδομήσουμε τη Γάζα. Τέλος, πρέπει να οικοδομήσουμε το κράτος της Παλαιστίνης, να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του και να κατοχυρώσουμε ότι αποδεχόμενοι την αποστρατιωτικοποίησή του και αναγνωρίζοντας πλήρως το Ισραήλ, θα συμβάλει στην ασφάλεια όλων στη Μέση Ανατολή».

Σχέδια δηλαδή για ένα κράτος χωρίς σαφή σύνορα, χωρίς τερματισμό της κατοχής και των εποικισμών, και μάλιστα αποστρατιωτικοποιημένο, στο έλεος των επιδιώξεων των ιμπεριαλιστών! Στην πραγματικότητα η «βιωσιμότητα» της πρότασης του Μακρόν δεν αφορά το κράτος των Παλαιστινίων, αλλά τα σχέδια των ιμπεριαλιστών στη Μέση Ανατολή.

Αντίστοιχη ήταν και η δήλωση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. Περιγράφοντας τα «βασικά βήματα προς μια διαπραγματευτική λύση δύο κρατών», ζήτησε κατάπαυση του πυρός, «την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και την απομάκρυνση της ηγεσίας της Χαμάς από τη Γάζα», αλλά και τον τερματισμό όχι της κατοχής αλλά μόνο «της επέκτασης των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Οχθη». Η δήλωσή του συνιστά επί της ουσίας αποδοχή της κατοχής μέσω των παράνομων εποικισμών του κράτους του Ισραήλ.

«Η παλαιστινιακή κρατική υπόσταση είναι αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού (...) και είναι επίσης απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ. Δεσμευόμαστε να αναγνωρίσουμε ένα παλαιστινιακό κράτος, ως συμβολή σε μια ανανεωμένη ειρηνευτική διαδικασία που θα καταλήξει σε μια λύση δύο κρατών, με ένα ασφαλές και προστατευμένο Ισραήλ παράλληλα με ένα βιώσιμο και κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος», πρόσθεσε, χωρίς να παραλείψει για άλλη μια φορά να αναφερθεί στο «δικαίωμα του κράτους του Ισραήλ στην αυτοάμυνα».

2. Με το άλλο χέρι οπλίζουν τη πολεμική μηχανή του Ισραήλ

Την ίδια ώρα που τα κράτη αυτά κηρύσσουν την ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού, συνεχίζουν να προμηθεύουν με στρατιωτικό υλικό το Ισραήλ, που συνεχίζει τη σφαγή.

Ο Καναδάς, για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι έχει σταματήσει να προμηθεύει με όπλα το Ισραήλ από τον Γενάρη του 2024. Εκθεση που μελέτησε τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Αρχής του Ισραήλ, όμως, δείχνει ότι «καναδικά στρατιωτικά αγαθά» συνεχίζουν να εισέρχονται στο Ισραήλ, τα οποία περιγράφονται από την ισραηλινή κυβέρνηση ως εξαρτήματα στρατιωτικών όπλων και πυρομαχικά.1

Τα στοιχεία της καναδικής κυβέρνησης δείχνουν ότι το Ισραήλ ήταν ο τέταρτος πιο συχνός πελάτης του Καναδά για στρατιωτικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια του 2024, με 164 άδειες που χρησιμοποιήθηκαν.

Πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία από την «Global Affairs Canada» (GAC) επιβεβαίωσαν ότι οι καναδικές εταιρείες συνέχισαν να αποστέλλουν «στρατιωτικά αγαθά» στο Ισραήλ πέρυσι. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της GAC για τις στρατιωτικές εξαγωγές, οι καναδικές εταιρείες πούλησαν στρατιωτικά αγαθά αξίας 18,9 εκατ. δολαρίων στο Ισραήλ το 2024.2

Τον περασμένο Μάρτη, μάλιστα, εγκρίθηκε νέα σύμβαση για την εξαγωγή προωθητικών υλικών πυροβολικού στον ισραηλινό στρατό μέσω των ΗΠΑ. Η «General Dynamics», με έδρα το Κεμπέκ, έχει υπογράψει σύμβαση παραγωγής για προωθητικά πυροβολικού αξίας 78,8 εκατ. δολαρίων Καναδά για τις ΗΠΑ, εκ των οποίων ένα μέρος θα παραδοθεί στο Ισραήλ.3

Από το 2015 το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εγκρίνει άδειες εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ αξίας άνω των 500 εκατ. λιρών - με αποκορύφωμα το 2018, σύμφωνα με την οργάνωση «Campaign Against Arms Trade» (CAAT).

Το Ηνωμένο Βασίλειο προμηθεύει μεταξύ 13% - 15% των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τα αεροσκάφη F-35 του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των καθισμάτων εκτίναξης, της πίσω ατράκτου, των συστημάτων ενεργού αναχαίτισης, των λέιζερ στόχευσης κ.ά.

Οι βρετανικές πολεμικές βιομηχανίες έχουν εξαγάγει μεγάλες ποσότητες στρατιωτικού υλικού στο Ισραήλ, όπως δείχνει πρόσφατη ανάλυση των εμπορικών δεδομένων, παρά το γεγονός ότι τον Σεπτέμβρη η κυβέρνηση ανέστειλε τις βασικές άδειες εξαγωγής όπλων.

Σύμφωνα με την έρευνα, 14 αποστολές στρατιωτικών ειδών έχουν σταλεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Ισραήλ από τον Οκτώβρη του 2023, συμπεριλαμβανομένων 13 αεροπορικών αποστολών στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» και μιας θαλάσσιας παράδοσης στη Χάιφα, που μόνο αυτή περιείχε 160.000 «κομμάτια».

Από τον Σεπτέμβρη του 2024, 8.630 «κομμάτια» εξήχθησαν στην κατηγορία «βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι και παρόμοια πολεμοφόδια και μέρη αυτών - άλλα». Εκτός από τα όπλα, μετά τον Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκαν τέσσερις αποστολές 146 ειδών υπό τελωνειακό κωδικό που προσδιορίζεται ως «άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, μηχανοκίνητα, εφοδιασμένα ή μη με όπλα και μέρη τέτοιων οχημάτων».4

Απτόητη είναι η στρατιωτική στήριξη του κράτους - δολοφόνου και από τη Γαλλία. Ο γαλλικός κολοσσός της πολεμικής βιομηχανίας «Thales», της οποίας το γαλλικό κράτος είναι ο κύριος μέτοχος, προμηθεύει σταθερά το Ισραήλ με εξοπλισμό για οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το 2018.

Μάλιστα, πρόσφατη έκθεση κατήγγειλε τη γαλλική κυβέρνηση για συνέχιση των παραδόσεων στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ. Τα ισραηλινά δημοσιονομικά στοιχεία δείχνουν την παράδοση από τη Γαλλία εκατομμυρίων πολεμικών ειδών αξίας άνω των 10 εκατ. δολαρίων από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι και σήμερα.

Οι παραδόσεις είναι συνεχείς, τόσο από τη θάλασσα όσο και από τον αέρα, και περιλαμβάνουν περισσότερα από 15 εκατομμύρια «βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πυραύλους και άλλα πολεμικά πυρομαχικά» αξίας άνω των 8 εκατ. δολαρίων, καθώς και 1.868 «μέρη και εξαρτήματα για εκτοξευτές πυραύλων, χειροβομβίδες, φλογοβόλα, πυροβόλα, στρατιωτικά τυφέκια και κυνηγετικά όπλα» αξίας άνω των 2 εκατ. δολαρίων.5

3. Καταστολή της λαϊκής αλληλεγγύης με κάθε μέσο

Η γαλλική κυβέρνηση πρωτοστάτησε και στην καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Πριν ακόμα ξεκινήσει η χερσαία εισβολή στη Γάζα από την πολεμική μηχανή του Ισραήλ τον Οκτώβρη του 2023, η γαλλική αστυνομία συνέλαβε 13 άτομα, ανάμεσά τους και δύο Εβραίους, μέλη της Γαλλικής Εβραϊκής Ενωσης για την Ειρήνη (UJFP), επειδή κρατούσαν παλαιστινιακή σημαία σε διαμαρτυρία στο Στρασβούργο! Η συγκέντρωση είχε απαγορευτεί από την τοπική νομαρχία, σύμφωνα με υπόμνημα προς την αστυνομία από τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών.

Αργότερα, τον Απρίλη του 2024, όταν οι φοιτητές πραγματοποιούσαν διαμαρτυρίες στις πανεπιστημιουπόλεις καταγγέλλοντας τις σφαγές του Ισραήλ και απαιτώντας να σταματήσει η συνεργασία των ιδρυμάτων τους με τους δολοφόνους, η γαλλική κυβέρνηση ανέπτυξε δυνάμεις καταστολής σε πανεπιστήμια, όπως στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού και στη Σορβόνη. Μάλιστα, η πρόεδρος της Περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς είχε απειλήσει με περικοπή της χρηματοδότησης προς το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού.

Σε πολλές περιπτώσεις διαδηλωτές έχουν αντιμετωπίσει την κατηγορία της «δημόσιας υποκίνησης σε μίσος ή βία», όπως ο Elias d'Imzalene, ο οποίος τον Σεπτέμβρη του 2024 καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης 5 μηνών με αναστολή, επειδή σε συγκέντρωση χρησιμοποίησε τη λέξη «ιντιφάντα».

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα κρούσματα καταστολής, τον Ιούνη η αστυνομία εισέβαλε και επιχείρησε να διαλύσει εκδήλωση στο Παρίσι υπέρ της Παλαιστίνης, με αφορμή τη διεξαγωγή μιας έκθεσης όπλων στο Λε Μπουρζέ στην οποία συμμετείχαν και ισραηλινές εταιρείες.

Στον Καναδά, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Yves Engler συνελήφθη από την αστυνομία του Μόντρεαλ για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες επέκριναν το Ισραήλ.

Δεν είναι όμως ο μοναδικός που έχει μπει στο στόχαστρο. Τον Νοέμβρη του 2024 η αστυνομία του Βανκούβερ εξαπέλυσε στρατιωτική επιδρομή στο σπίτι της Charlotte Kates, ηγέτιδας του Δικτύου Αλληλεγγύης Παλαιστίνιων Κρατουμένων Samidoun (τον προηγούμενο μήνα η καναδική κυβέρνηση είχε κηρύξει το Samidoun «τρομοκρατική οντότητα»).

Μάλιστα η αστυνομία στο Τορόντο έχει δημιουργήσει μια ειδική μονάδα για την «αντιμετώπιση» του κινήματος αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, το «Project Resolute». Στο πλαίσιο της «προληπτικής καταστολής», αστυνομικοί αυτής της μονάδας έχουν εκτελέσει νυχτερινές επιδρομές σε σπίτια πολυάριθμων αγωνιστών. Σε άλλες πόλεις, όπως το Μόντρεαλ και το Βανκούβερ, η καναδική αστυνομία έχει επιτεθεί σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης, ενώ κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ενάντια στην έκθεση όπλων CANSEC τον Μάη πραγματοποιήθηκαν πάνω από δέκα συλλήψεις.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα καταστολής είναι η Βρετανία, όπου στις 5 Ιούλη ανακοινώθηκε ο χαρακτηρισμός ως «τρομοκρατικής» μιας φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης («Palestine Action»), βάσει ενός «αντιτρομοκρατικού» νόμου του 2000, μετά τη συμβολική δράση μελών της σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας, όπου ψέκασαν με κόκκινη μπογιά δύο αεροσκάφη.

Από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης η αστυνομία έχει προειδοποιήσει ότι ακόμα και η έκφραση υποστήριξης προς την ομάδα αποτελεί πλέον έγκλημα. Εκτοτε, σε πολλές βρετανικές πόλεις έχουν σημειωθεί εκατοντάδες συλλήψεις διαδηλωτών για «επίδειξη υποστήριξης σε απαγορευμένη οργάνωση», αλλά και με κατηγορίες περί «τρομοκρατίας», βάσει του προαναφερθέντος νόμου του 2000.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση σε όποιον σχεδιάζει να συμμετάσχει στις διαμαρτυρίες αυτού του Σαββατοκύριακου στο Λονδίνο, δηλώνοντας την πρόθεσή της να προβεί σε μαζικές συλλήψεις.

