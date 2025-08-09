Η αντίθεση στις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης, που επιδιώκουν τον πόλεμο στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς, είναι διεθνιστικό καθήκον

Ο «Ριζοσπάστης» ζήτησε από τηννα μας περιγράψει την κατάσταση στο Ισραήλ, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Κόμματος, τις συνέπειες που έχει η στάση των κομμουνιστών ενάντια στον πόλεμο.

«Το υπουργικό συμβούλιο της ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε χθες το βράδυ (σ.σ. την Πέμπτη) την έναρξη μιας ολοκληρωτικής κατοχής της Λωρίδας της Γάζας. Προειδοποιούμε για τη συνέχιση της εθνοκάθαρσης, του πολέμου εξόντωσης και της περαιτέρω καταστροφής της Γάζας», μας λέει και συνεχίζει:

«Αυτή η κυβέρνηση, που υποκινείται από φυλετική υπεροχή και μεσσιανικό φανατισμό, πρέπει να σταματήσει. Ακόμα και όσοι στην ισραηλινή ηγεσία διστάζουν να επεκτείνουν τον πόλεμο, το κάνουν από ανησυχία για τους στρατιώτες τους και τους αιχμαλώτους τους, όχι από ανησυχία για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου εναντίον ενός ολόκληρου λαού.

Οι Ισραηλινοί δεν πρέπει να αποδεχτούν τη συνέχιση αυτού του πολέμου και αυτής της εγκληματικής κυβέρνησης. Οι διαμαρτυρίες που απαιτούν τον τερματισμό του πολέμου και την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης πρέπει να συνεχιστούν. Μόνο με μια συμφωνία και πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων μπορεί να διασφαλιστεί η παύση της εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού».

Δυναμώνουν οι αντιδράσεις μέσα στο Ισραήλ

Για τον αντίκτυπο που έχουν μέσα στο Ισραήλ οι εικόνες των σκελετωμένων από τον λιμό Παλαιστίνιων, η Ριμ Χαζάν αναφέρει:

«Τις τελευταίες βδομάδες, μετά από εικόνες λιμού, βάναυσων δολοφονιών και την αποτυχία του Ισραήλ να επικοινωνήσει την αφήγησή του στον κόσμο, δυναμώνουν περισσότερες φωνές στο Ισραήλ - καθώς και στον κόσμο, που δεν μπορεί πλέον να το αρνηθεί - απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου και την παύση της περαιτέρω εμπλοκής σε αυτόν.

Οι λαοί και οι ελεύθεροι του κόσμου, σε αντίθεση με τις περισσότερες κυβερνήσεις τους, υποστηρίζουν το δικαίωμα στην απελευθέρωση και τον αντιπολεμικό αγώνα.

Αυτό έχουμε δει σε δεκάδες χώρες, με σταθερή άνοδο, από τότε που αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην αλλαγή των χαρακτηριστικών και των συνόρων της περιοχής, με το πρόσχημα της υπεράσπισης του δικαιώματός της στην ύπαρξή της, το οποίο δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος άλλων λαών και του δικαιώματός τους στην κυριαρχία και στην ανεξαρτησία - στην Παλαιστίνη, στον Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ιράν, στην Υεμένη, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλες τις χώρες του κόσμου!

Η επιμονή των κινημάτων αλληλεγγύης στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού και στα αντιπολεμικά κινήματα διαμορφώνει το επιθυμητό σωρευτικό αποτέλεσμα, ακόμα κι αν μας φαίνεται αργά. Αυτή η υποκρισία, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, και η υποταγή του Διεθνούς Δικαίου, ώστε να επιτρέπει στο Ισραήλ να κακοποιεί, να λεηλατεί και να κυριαρχεί στην περιοχή, δεν μπορούν να συνεχιστούν».

Για τις συκοφαντίες περί «αντισημιτισμού»

Για τη σημασία της αλληλεγγύης που εκφράζεται παγκόσμια στον αγώνα των Παλαιστινίων, αλλά και τη συκοφαντία περί «αντισημιτισμού» που απευθύνουν το κράτος του Ισραήλ και οι σύμμαχοί του σε όποιον καταγγέλλει τα εγκλήματά τους, το στέλεχος του ΚΚ Ισραήλ είπε στον «Ριζοσπάστη»:

«Η διεθνής απομόνωση των πολιτικών και των εγκλημάτων του Ισραήλ, που καθοδηγείται κυρίως από λαϊκά και αριστερά κινήματα, έχει γίνει ένα από τα πιο ισχυρά όπλα άμυνας του παλαιστινιακού λαού. Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του Κόμματός σας, των στελεχών σας, των οπαδών σας στην Ελλάδα για την αποτελεσματική αντίθεσή τους στην προμήθεια όπλων που αποσκοπούν αφενός στη συνέχιση της γενοκτονίας, αφετέρου στη διάλυση της περιοχής και στην κυριαρχία σε αυτήν.

Η αντίθεση στις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης, που επιδιώκουν τον πόλεμο τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς, είναι ένα διεθνιστικό καθήκον, που βασίζεται σε μια Ιστορία αγώνα που αντιτίθεται σε πολιτικές και πρακτικές, ενός αγώνα που δεν εχθρεύεται ολόκληρους λαούς.

Οι ισχυρισμοί περί αντισημιτισμού, που εκτοξεύονται κάθε φορά που εκφράζεται κριτική και απόρριψη των ισραηλινών πολιτικών, είναι ένα μέσο που έχει σχεδιαστεί για να διαιωνίσουν την αφήγηση του σιωνιστικού σχεδίου, το οποίο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα ούτε των Εβραίων ή των Ισραηλινών, αλλά τις αποικιακές δυνάμεις και την έχθρα απέναντι στους λαούς της περιοχής.

Εμείς, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ και στο Δημοκρατικό Μέτωπο για την Ειρήνη και την Ισότητα, συνεχίζουμε να οργανώνουμε διαμαρτυρίες εντός του Ισραήλ, από Παλαιστίνιους και Εβραίους, στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ, στη Ναζαρέτ, στη Γαλιλαία και στις παράκτιες πόλεις. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για την ενίσχυση των αγωνιστικών συνεργασιών για την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης και την αλλαγή της κοινής γνώμης στο Ισραήλ μέσω τοπικών και εθνικών συνεργασιών, όπως η "Συνεργασία για την Ειρήνη", η πρώτη και ευρύτερη συμμαχία κατά του πολέμου, για την απελευθέρωση και την ειρήνη.

Συνεχίζουμε να συμμετέχουμε στην ενίσχυση της ακλόνητης αντίστασης των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη και στη Γάζα, μέσω εκστρατειών δωρεών, ιδίως της εκστρατείας "Σκέψου τη Γάζα", με επικεφαλής τους συντρόφους μας, και μέσω των επισκέψεων αλληλεγγύης».

Απέναντι σε μέτρα φίμωσης και καταστολής

Η Ριμ Χαζάν μάς μιλάει επίσης για τις συνέπειες που έχει αυτή η στάση αρχών του Κόμματός της: «Για δεκαετίες η γραμμή του Κόμματος και του Μετώπου αντιμετωπίζει αυταρχική καταστολή, που έχει ενταθεί από την έναρξη αυτού του πολέμου. Σύντροφοι από το Κόμμα και τη Νεολαία του έχουν διωχθεί, συλληφθεί και κληθεί για ανάκριση.

Η αστυνομία έχει κλείσει το Στέκι του Κόμματος στη Χάιφα, έχει κάνει έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος και του Μετώπου στη Ναζαρέτ, περισσότερες από μία φορές, έχει εμποδίσει τη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μετώπου. Αυτό προστίθεται στην καταστολή των διαμαρτυριών από την αστυνομία, στη βιαιότητα κατά των διαδηλωτών και στους περιορισμούς κατά του λαϊκού αγώνα και της οργάνωσης.

Οι εκπρόσωποί μας στην Κνέσετ (κοινοβούλιο) υφίστανται αδιάκοπες φασιστικές επιθέσεις, μέσω κυρώσεων όπως προσωρινές απαγορεύσεις και οικονομικές κυρώσεις, και στους δρόμους, μέσω φυσικών επιθέσεων.

Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά είναι μικρά κόστη σε σύγκριση με αυτά που βιώνει ο παλαιστινιακός λαός, και οι θέσεις του Κόμματος και του Μετώπου, που είναι πάντα εχθρικές προς τις αρχές, μπορεί να έχουν περαιτέρω κόστος. Η καταστολή και η φασιστικοποίηση εντείνονται. Οι επίμονες προσπάθειες αποκλεισμού των μελών μας από την Κνέσετ συνεχίζονται, με στόχο να μας αφαιρέσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές, απαγορεύοντας το Κόμμα ή το Πρόγραμμά του και τη δράση του.

Η κρίση του καθεστώτος στο Ισραήλ κλιμακώνεται. Αυτός ο πόλεμος χρησιμεύει ως κάλυψη για τη συνέχιση της διακυβέρνησης του Νετανιάχου και την εφαρμογή των επεκτατικών και ηγεμονικών σχεδίων του, που στοχεύουν στην αλλαγή της περιοχής μας».

Βαθιά εκτίμηση για την αλληλεγγύη του ΚΚΕ

Το στέλεχος του ΚΚ Ισραήλ καταλήγει στη συζήτησή μας: «Εκτιμάμε τις θέσεις και τις ενέργειες του αδερφικού Κόμματός σας στην έκφραση ενός πνεύματος διεθνούς αλληλεγγύης και συνεχούς υποστήριξης στις προσπάθειες απελευθέρωσης του παλαιστινιακού λαού, και στην κινητοποίηση της λαϊκής υποστήριξης για αλλαγή πολιτικής στην Ελλάδα και τερματισμό της συνενοχής των κυβερνήσεων σε αυτήν τη γενοκτονία.

Πρέπει επίσης να συνεχιστεί η πίεση για να μετατοπιστεί η θέση των χωρών στην Ευρώπη και στον κόσμο, ώστε να πιέσουν το Ισραήλ με όλα τα διαθέσιμα μέσα, ένα εκ των οποίων είναι οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ενωση και οι συνεργασίες με το Ισραήλ, και επομένως η συνέργεια σε αυτόν τον πόλεμο».