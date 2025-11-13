ΛΕΥΚΩΣΙΑ.-- Ισχυρός σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χτες λίγο μετά τις 4 μ.μ. στην Κύπρο, με επίκεντρο περιοχή 15 χλμ. βορειοανατολικά της Πάφου και εστιακό βάθος μόλις 9,2 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Λίβανο και Ισραήλ. Το πρωί είχε προηγηθεί και άλλος σεισμός, 5,2 Ρίχτερ, στην ίδια περιοχή και διάρκειας 15 δευτερολέπτων.

ΛΟΝΔΙΝΟ.-- Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ διέψευσε χτες πως «ροκανίζει» την καρέκλα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, απαντώντας σε δημοσιεύματα Μέσων Ενημέρωσης που επικαλέστηκαν συμμάχους του Βρετανού πρωθυπουργού, οι οποίοι εξέφρασαν φόβους για πιθανό «πραξικόπημα» που θα μπορούσε να γίνει μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού στις 26 Νοεμβρίου. Ο Στρίτινγκ και η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ είχαν κατονομαστεί ως πιθανοί υποψήφιοι για να αντικαταστήσουν τον Κιρ Στάρμερ.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε «υποχρέωση» να καταθέσει αγωγή εναντίον του BBC, διότι «παραπλάνησε το κοινό» παρουσιάζοντας μονταρισμένα αποσπάσματα της ομιλίας του σε οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεσή τους στο Καπιτώλιο. Ερωτηθείς αν θα προχωρήσει με την αγωγή, απάντησε: «Υποθέτω ότι πρέπει, ξέρετε, γιατί όχι, αφού παραπλάνησαν το κοινό και το παραδέχθηκαν».

ΛΙΜΠΡΕΒΙΛ.-- Σε ποινή κάθειρξης 20 ετών καταδικάστηκαν χτες ερήμην η πρώην σύζυγος του πρώην Προέδρου της Γκαμπόν, Σίλβια Μπόνγκο και ο γιος της Νουρεντίν, σε δίκη για υπεξαίρεση και διαφθορά από δικαστήριο της Λιμπρεβίλ. Τους επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100 εκατομμυρίων φράγκων (177.000 δολάρια) ενώ ο Νουρεντίν Μπόνγκο υποχρεούται να καταβάλλει και άλλα 1,2 τρισ. φράγκα (2,1 δισ. δολάρια) ως αποζημίωση στο κράτος. Αμφότεροι κατηγορήθηκαν ότι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση υγείας του Προέδρου Αλί Μπόνγκο, όταν υπέστη εγκεφαλικό το 2018, ώστε να ασκήσουν εξουσία και να αποκομίσουν προσωπικά οικονομικά οφέλη.