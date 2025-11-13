ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Με το βλέμμα στραμμένο στην κλιμάκωση και τη γενίκευση του αγώνα της εργατικής τάξης, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις του περασμένου μήνα και θέτοντας στο επίκεντρο τις διεκδικήσεις για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για τον ελεύθερο χρόνο, για τους μισθούς και τις ΣΣΕ, για την υγεία και ασφάλεια κ.ά. πραγματοποιήθηκε χθες η μαζική σύσκεψη των συνδικάτων της Αττικής, μαζί με Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα.

Στον κινηματογράφο «Studio», όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες συνδικαλιστές από σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μεταφέρθηκε η πλούσια πείρα από την οργάνωση των αγώνων του προηγούμενου διαστήματος, αποτιμώντας την προετοιμασία τους, το πλαίσιο αιτημάτων, τη συμμετοχή των εργαζομένων. Και με παρακαταθήκη αυτά τα συμπεράσματα, τα συνδικάτα «βάζουν μπροστά» τη συνέχιση της μάχης για την οργάνωση των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς και κλάδο.

Μια σειρά ομιλητές στάθηκαν στις συνέπειες της στρατηγικής του κεφαλαίου στη δουλειά και τη ζωή - λάστιχο των εργαζομένων, μεταφέροντας με μαχητικό πνεύμα την αποφασιστικότητα μπροστά στην κλιμάκωση της πάλης.

Αναφέρθηκαν ακόμα σε δυσκολίες με τις οποίες αναμετρήθηκαν τα σωματεία στη μάχη για την ενημέρωση και κινητοποίηση των εργαζομένων, αλλά και στα μέτρα που πάρθηκαν για να ξεπεραστούν.

Μίλησαν για τα θετικά βήματα που έγιναν στη συμμετοχή νέων δυνάμεων σε κινητοποιήσεις, τη δημιουργία σωματείων κ.ά.

Η χθεσινή σύσκεψη αποτέλεσε ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια κοινού συντονισμού των συνδικάτων ώστε «κάθε σφυρί να χτυπά τον ίδιο στόχο».

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε αναφορά στους αγωνιστικούς σταθμούς του επόμενου διαστήματος, ξεχωρίζοντας την αντιιμπεριαλιστική πορεία στην επέτειο για τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, τους αγώνες των εκπαιδευτικών, την κλαδική απεργία των οικοδόμων στις 10 Δεκέμβρη, τις απεργιακές κινητοποιήσεις που ετοιμάζουν για τον Ιανουάριο το Εργατικό Κέντρο και σωματεία του Πειραιά για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής μαζί με δεκάδες επιχειρησιακά σωματεία για την υπογραφή τοπικής ΣΣΕ. Επίσης, η απεργία των νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία στις 28 Νοέμβρη, όπως ήδη αποφασίζουν πρωτοβάθμια σωματεία κ.ά.

Παράλληλα προετοιμάζεται πανεργατικό συλλαλητήριο που θα γίνει τις ημέρες συζήτησης του νέου πολεμικού κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή, ενώ τονίστηκε η ανάγκη αλληλεγγύης και στήριξης στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην ανάγκη να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αλληλεγγύη σε όσους διώκονται για τη δράση τους, όπως στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, για την έμπρακτη διεθνιστική αλληλεγγύη προς τον δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό, τους αγωνιστές εκπαιδευτικούς που αντιδρούν στα μέτρα καταστολής και άλλους διωκόμενους αγωνιστές.

Την εισήγηση στη σύσκεψη έκανε ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής.

Στο κλείσιμο μάλιστα της συζήτησης μεταφέρθηκε η είδηση της επιτυχημένης μάχης που δόθηκε χθες στη Γλυφάδα ενάντια στο ξεσπίτωμα λαϊκής οικογένειας (βλ. σελ. 17).

Και, όπως αναφέρθηκε, η πλούσια πείρα που μεταφέρθηκε στη σύσκεψη, από σήμερα θα απλωθεί σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των σωματείων, σε κάθε συνδικαλιστή, στους χώρους δουλειάς.

«Οποιος συνδικαλιστής πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση, πρέπει να γυρίσει την πλάτη στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές δυνάμεις», σημειώθηκε στο κλείσιμο, αφού «όπου έχει αλλάξει ο συσχετισμός δύναμης, έχει αλλάξει ριζικά η κατάσταση για τους εργαζόμενους».